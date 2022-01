Ferrari 488 Spider hơn 15 tỷ của đại gia Sài gòn “thay áo” đón Tết

Ngoài việc "thay áo" tím thì chiếc Ferrari 488 Spider mui trần của ông chủ Pharmacity còn được "độ" lại "dàn chân", đổi từ mâm 5 chấu kép sang mâm đa chấu sơn đen bóng, đi kèm vẫn là kẹp phanh màu vàng tương phản. Siêu xe Ferrari 488 Spider sở hữu tấm mui cứng có thể đóng / mở trong 14 giây bằng một nút bấm đặc biệt. Vì có thêm mui cứng nên trọng lượng của 488 Spider có nhỉnh hơn một chút so với 488 GTB Coupe. Ngoài ra, phần nắp động cơ của siêu xe mui trần cũng không còn trong suốt nữa, nó đã được thiết kế lại và che giấu toàn bộ động cơ bên dưới. Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ Full-Led hiện đại. Hốc hút gió được làm từ sợi carbon cùng khe hút gió dạng tổ ong sơn đen cũng là điểm nhấn của siêu xe. Ở phía sau, đuôi xe nổi bật với cánh gió cỡ lớn, bộ khuếch tán hầm hố và cặp ống xả kép hình tròn. Về truyền động, hiệu suất của 488 Spider bị giảm một chút so với bản Coupe do trọng lượng 1.420kg - nặng hơn bản Coupe 50kg. Theo công bố từ nhà sản xuất, Ferrari 488 Spider có thể tăng tốc từ 0 - 200 km/h chỉ trong 8,7 giây trước khi cán tới tốc độ tối đa 325 km/h, trong khi bản Coupe chỉ mất 8,7 giây và có vận tốc cực đại là 330 km/h. Tuy đã ra đời được một khoảng thời gian dài và 488 Spider cũng là một trong những cái tên được giới mê xe Việt săn đón nhiều nhất nhưng hiện số lượng xe đang lăn bánh trong nước lại thực sự không nhiều. Mức giá xe Ferrari 488 Spider tại Việt Nam hiện khoảng hơn 15 tỷ đồng. Video: Đánh giá nhanh siêu xe Ferrari 488 Spider tại Việt Nam.

