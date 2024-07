Ferrari 410 Superamerica cực hiếm của vua Bảo Đại sắp lên sàn đấu giá

Năm 1955, cựu Hoàng Bảo Đại mua Ferrari 410 Superamerica, được biết, đây là 1 trong 3 chiếc xe Ferrari đỉnh cao mà vua Bảo Đại đã mua khi sống lưu vong ở Pháp, vì thế, tung tích của chiếc xe này luôn nhận được sự quan tâm của giới mê xe trong nước. Mới đây, thông tin về việc chiếc xe Ferrari 410 Superamerica của vua Bảo Đại sắp được mang ra đấu giá trong 2 ngày là 16 và 17/8 ở Pebble Beach, Mỹ, đã nhận được sự quan tâm rất lớn. Là một trong 12 chiếc Ferrari Series I Superamerica Coupe duy nhất do Pininfarina chế tạo, mẫu xe này có khung gầm 0493 SA, được hoàn thành vào năm 1956, được hoàn thiện với màu xanh sáng tuyệt đẹp với mui màu ngà tương phản và ghế bọc da tự nhiên. Đây là một chiếc xe thực sự phù hợp cho một vị vua, nó đã được bán cho người chủ đầu tiên, Bảo Đại, vị Hoàng đế trị vì thứ 13 và cuối cùng của Việt Nam và là vị Hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn, triều đại cầm quyền cuối cùng của Việt Nam. Ngày nay, chiếc siêu xe Ferrari Series I Superamerica Coupe mang số khung 0493 SA vẫn còn trong tình trạng đẹp đẽ, mang biểu tượng hoàng gia của Bảo Đại và vẫn giữ được chất liệu bọc da Connolly nguyên bản được bảo quản tuyệt vời, được đánh bóng nhiều lớp. Ferrari bắt đầu sản xuất với chiếc 410 Superamerica năm 1955, động cơ dựa trên chiếc 410 S có dung tích lên tới 5.0 lít, với công suất tối đa 335 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút được tạo ra nhờ ba bộ chế hòa khí Weber 40DCF. Dòng Superamerica III năm 1957 có ba Weber 46DCF3 để có công suất cao hơn nữa là 355 mã lực. Mỗi chiếc 410 Superamerica đều có thân xe tùy chỉnh, với một số ít của Boano và Ghia nhưng hầu hết là do đội Pininfarina thực hiện. Tại thời điểm ra mắt, đây là 1 trong các siêu xe có mức giá cực kỳ cao, ở mức 16.800 USD, chưa hết, có 1 chiếc 410 Superamerica do nhà nhập khẩu Luigi Chinetti chào bán tại Triển lãm ôtô New York đắt hơn gấp đôi so với chiếc Mercedes-Benz 300SL "Gullwing" do Max Hoffman trưng bày. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari 410 Superamerica.

