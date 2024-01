Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano đặc biệt lấy cảm hứng từ xe đua F1

2000 - 2004 là thời kỳ vàng son của đội đua F1 Ferrari với 5 năm chức vô địch liên tiếp cùng tay đua huyền thoại Michael Schumacher. Nhằm tri ân chiến thắng vang dội của Ferrari tại Hungary GP 2004, thương hiệu đã cho ra mắt chiếc Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano đặc biệt giới hạn 5 chiếc. Được chấp bút bởi bộ phận Ferrari Atelier, ngoại thất của chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano được mô phỏng theo mẫu xe giành chức vô địch năm đó là Ferrari F2004. Chiếc đầu tiên vừa được giới thiệu tại một sự kiện được tổ chức ở thủ đô Budapest, Hungary. Chiếc xe sở hữu màu ngoại thất đỏ Rosso F1 với 3 lớp sơn ánh kim đặc biệt. Các chi tiết như viền cản trước, hông xe, mui, cản sau... có màu trắng Bianco King, kết hợp cùng số đeo sử dụng kiểu phông chữ nguyên bản trên chiếc xe đua của Michael Schumacher. Khoang động cơ phía sau được ốp chất liệu sợi carbon. Phía trên nắp che động cơ là chữ ký của 2 tay đua thuộc biên chế của Scuderia Ferrari là Charles Leclerc và Carlos Sainz. Không gian nội thất của xe sử dụng tông màu chủ đạo đen, đi kèm một số họa tiết trang trí màu cờ Hungary trên lẫy chuyển số, bảng taplo... Xe được trang bị ghế đua bằng sợi carbon, đi kèm dây đai an toàn 4 điểm màu đỏ. Tựa đầu mỗi ghế được thêu hình ảnh trường đua Hungaroring và quốc kỳ của Hungary. Bệ bước được làm từ chất liệu sợi carbon, được in dòng chữ "Inspired by Ferrari F1 2004 - Championship Winners in Hungaroring" (Được lấy cảm hứng từ mẫu xe Ferrari F1 2004 - Nhà vô địch tại trường đua Hungaroring). Ferrari 296 GTB sở hữu động cơ đốt trong V6 dung tích 2.9L công suất 663 mã lực.





Kết hợp cùng động cơ điện, Ferrari 296 GTB có tổng công suất lên đến 830 mã lực, cùng mô men xoắn cực đại lên đến 740 Nm. Với phiên bản cao cấp Assetto Fiorano, mẫu xe này được bổ sung thêm hệ thống treo Multimatic, các chi tiết ốp sợi carbon, kính chắn gió sau với chất liệu composite, mâm carbon, lốp Michelin Cup 2 R...





Vốn chỉ được phân phối cho thị trường Hungary, toàn bộ 5 chiếc Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano giới hạn đặc biệt này đều đã có chủ với mức giá không được tiết lộ. Tại Việt Nam, Ferrari 296 GTB có giá khởi điểm từ 21 tỷ đồng.



Video: Giới thiệu Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano đặc biệt.





