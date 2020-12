Ducati ra mắt áo giáp tích hợp túi khí cực kỳ an toàn

An toàn dành cho các biker luôn là những gì được các nhà sản xuất quan tâm bậc nhất. Không chỉ tích hợp thêm loạt công nghệ lên chiếc xe mà mới đây, hãng xe Ý vừa cho ra mắt mẫu áo xe môtô Ducati hoàn toàn mới có khả năng giảm va đập mạnh khi có va chạm. Theo đó, mẫu áo giáp Ducati thông minh được tích hợp thêm túi khí giảm sốc được phát triển từ công nghệ D-air của hãng giáp nổi tiếng Dainese. Thiết kế bên ngoài của mẫu áo mới Ducati Smart Jacket 2021 mới này được thiết kế khá thời trang với màu đen, vải mịn. Trên đó, logo Ducati được thêu cùng với cảm biến công nghệ D-air trên ngực áo. Mẫu áo jacket của Ducati này được thiết kế dạng lưới giúp thoáng khí trọng lượng nhẹ theo quảng cáo sẽ cho cảm giác nhẹ nhàng không gây khó chịu có thể kết hợp với áo khoác thời trang. Theo hãng xe môtô Ducati cho hay, khi sử dụng chiếc ao sẽ giúp người mặc cảm giác thoải mái hơn nhưng vẫn có khả năng chống mài mòn và co giãn tốt đảm bảo an toàn. Ducati Smart Jacket 2021 được trang bị túi khí với 7 cảm biến theo dõi và xử lý dữ liệu lần lượt 1.000 lần mỗi giây. Trong trường hợp trượt, va chạm hay có tác động vào một vật thể hoặc phương tiện khác sẽ có các tác động khác nhau với đèn thông báo trên ngực hiển thị 4 màu tùy mức độ gồm: đỏ, vàng, xanh lá cây và xanh lam. Hiện tại, giá bán Ducati Smart Jacket cũng như ngày ra mắt chính thức của bộ áo bảo hộ thời trang này chưa được công bố bởi Ducati. Video: Ducati Smart Jacket 2021 - áo bảo hộ thông mình cho biker.

An toàn dành cho các biker luôn là những gì được các nhà sản xuất quan tâm bậc nhất. Không chỉ tích hợp thêm loạt công nghệ lên chiếc xe mà mới đây, hãng xe Ý vừa cho ra mắt mẫu áo xe môtô Ducati hoàn toàn mới có khả năng giảm va đập mạnh khi có va chạm. Theo đó, mẫu áo giáp Ducati thông minh được tích hợp thêm túi khí giảm sốc được phát triển từ công nghệ D-air của hãng giáp nổi tiếng Dainese. Thiết kế bên ngoài của mẫu áo mới Ducati Smart Jacket 2021 mới này được thiết kế khá thời trang với màu đen, vải mịn. Trên đó, logo Ducati được thêu cùng với cảm biến công nghệ D-air trên ngực áo. Mẫu áo jacket của Ducati này được thiết kế dạng lưới giúp thoáng khí trọng lượng nhẹ theo quảng cáo sẽ cho cảm giác nhẹ nhàng không gây khó chịu có thể kết hợp với áo khoác thời trang. Theo hãng xe môtô Ducati cho hay, khi sử dụng chiếc ao sẽ giúp người mặc cảm giác thoải mái hơn nhưng vẫn có khả năng chống mài mòn và co giãn tốt đảm bảo an toàn. Ducati Smart Jacket 2021 được trang bị túi khí với 7 cảm biến theo dõi và xử lý dữ liệu lần lượt 1.000 lần mỗi giây. Trong trường hợp trượt, va chạm hay có tác động vào một vật thể hoặc phương tiện khác sẽ có các tác động khác nhau với đèn thông báo trên ngực hiển thị 4 màu tùy mức độ gồm: đỏ, vàng, xanh lá cây và xanh lam. Hiện tại, giá bán Ducati Smart Jacket cũng như ngày ra mắt chính thức của bộ áo bảo hộ thời trang này chưa được công bố bởi Ducati. Video: Ducati Smart Jacket 2021 - áo bảo hộ thông mình cho biker.