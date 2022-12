Donkervoort F22 - siêu xe động cơ Audi 492 mã lực hơn 6,1 tỷ đồng

Mẫu xe Donkervoort F22 2023 mới này có diện mạo khá giống với mẫu D8 GTO của thương hiệu nhưng đã được cách tân để trở thành một chiếc siêu xe của kỷ nguyên mới. Mẫu xe khá hoàn hảo với tỷ lệ công suất trên trọng lượng là 666 mã lực mỗi tấn. Thông số của siêu xe Donkervoort F22 thậm chí còn hoàn hảo hơn so với một chiếc Bugatti Veyron và xe được trang bị động cơ 5 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 2,5 lít do Audi cung cấp, được điều chỉnh để tạo ra công suất 492 mã lực. Sức mạnh này truyền tới bánh sau cùng trang bị hộp số sàn 5 cấp kết nối với bộ vi sai hạn chế trượt Torsen. Mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong vòng 2,5 giây. Tốc độ tối đa của xe có thể đạt được lên tới 290 km/h. Thương hiệu hướng tới việc đạt được mức khối lượng ở mức tối thiểu là rất quan trọng đối với Donkervoort đối với sự phát triển của F22 và kết quả là một chiếc xe hai chỗ ngồi hợp pháp trên đường phố. Khung gầm kết hợp thép hình ống thành mỏng với sợi carbon, tạo ra một chiếc xe có độ cứng gấp đôi so với D8 GTO thế hệ trước. Điều này cũng giúp cải thiện khả năng lái và khả năng xử lý, cho phép lốp Nankang rộng 18 inch phía trước, 19 inch phía sau bám đường hiệu quả hơn. Khi cần dừng lại, hệ thống phanh thép với cùm phanh 4 pít-tông cung cấp mức giảm tốc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hệ thống phanh của F22 không có trợ lực. Xe được trang bị hệ thống treo độc lập có một hệ thống thủy lực tùy chọn để nâng xe lên 35 mm để vượt qua các gờ giảm tốc một cách thoải mái. Khoang nội thất của xe cũng được trang bị tích hợp với hệ thống thông tin giải trí tích hợp iPad là tùy chọn. Trình điều khiển có một màn hình kỹ thuật số nhỏ dành cho thiết bị đo đạc và chỉ có một số nút xung quanh cần số để quản lý các hệ thống khác nhau. Các tấm mui xe bằng sợi carbon có thể nhấc ra bằng tay và được cất ở phía sau. Ghế Recaro có sẵn dây đai sáu điểm đã được phê duyệt cho cả việc sử dụng trên đường bộ và đường đua. Mức giá xe Donkervoort F22 khởi điểm ở châu Âu là 245.000 Euro (tương đương khoảng hơn 6,1 tỷ đồng) và có một danh sách đầy đủ các tùy chọn có thể nâng giá của xe tăng thêm đáng kể.Trước khi ra mắt thương hiệu đã bán hết 50 chiếc theo kế hoạch ban đầu trước khi buổi ra mắt này diễn ra. 25 chiếc khác sẽ được sản xuất, nâng tổng số xe chạy lên 75 chiếc và những chiếc xe này sẽ có mặt ở nhiều thị trường khác nhau trên toàn cầu. Thương hiệu sẽ bắt đầu giao xe kể từ tháng 1/2023. Video: Siêu xe Donkervoort F22 chạy động cơ Audi mạnh 492 mã lực.

