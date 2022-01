Dongfeng FengGuang Mini EV siêu rẻ trình làng, chỉ 100 triệu đồng

Tại triển lãm Xe năng lượng mới quốc tế Hải Khẩu 2022 diễn ra tại Trung Quốc cách đây vài ngày, hãng Dongfeng đã chính thức vén màn mẫu ô tô điện FengGuang Mini EV mới của mình. Cũng trong triển lãm này, giá xe Dongfeng FengGuang Mini EV 2022 đã được công bố. Theo đó, mẫu ôtô hạng A này có giá tạm tính chỉ 28.600 Nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng). Như vậy, Dongfeng FengGuang Mini EV 2022 mới có giá bán khởi điểm ngang ngửa với đối thủ Wuling Hongguang Mini EV. Chẳng những giống về giá bán, Dongfeng FengGuang Mini EV siêu rẻ còn sao chép cả tên gọi và thiết kế của Wuling Hongguang Mini EV. Điều này không có gì bất ngờ vì Wuling Hongguang Mini EV hiện là mẫu ô tô điện bán chạy nhất tại Trung Quốc. Ngoài ra, Wuling Hongguang Mini EV còn là xe hạng A bán chạy nhất thế giới trong năm 2021. Là ô tô điện đô thị, Dongfeng FengGuang Mini EV có kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 2.995 mm, chiều rộng 1.495 mm, chiều cao 1.640 mm và chiều dài cơ sở 1.960 mm. Với kích thước này, xe chỉ được trang bị nội thất 4 chỗ ngồi và không có khoang hành lý. Bên ngoài, Dongfeng FengGuang Mini EV có thiết kế sườn xe và đuôi xe thẳng đứng giống Wuling Hongguang Mini EV. Ngay cả những đường dập gân trên chắn bùn trước, nẹp màu đen giữa 2 đèn pha và bộ vành cỡ nhỏ của Dongfeng FengGuang Mini EV cũng lấy cảm hứng từ Wuling Hongguang Mini EV. Tuy nhiên, thiết kế tổng thể của Dongfeng FengGuang Mini EV được đánh giá là trông sắc sảo và rắn rỏi hơn so với đối thủ. Ngoài ra, xe còn có một số chi tiết thiết kế riêng như viền trang trí màu đen trên cản trước, đường dập gân trên cửa và ốp màu đen dưới cột C, nối liền với đèn hậu. Trên cản sau của Dongfeng FengGuang Mini EV cũng có viền màu đen bóng, bao quanh khung lắp biển số. Bên cạnh đó, Dongfeng FengGuang Mini EV còn được trang bị logo hoàn toàn mới. Bên trong Dongfeng FengGuang Mini EV là không gian nội thất phối 2 màu tương phản.= Trên mặt táp-lô còn có cửa gió điều hòa dạng lưới khá lạ mắt. Người dùng có thể chỉnh điều hòa thông qua phím trên vô lăng hoặc màn hình trung tâm. Nhìn chung, nội thất của Dongfeng FengGuang Mini EV trông cao cấp hơn so với Wuling Hongguang Mini EV dù giá bán ngang bằng nhau. "Trái tim" của Dongfeng FengGuang Mini EV là mô-tơ điện có công suất tối đa chỉ 34 mã lực. Hiện hãng Dongfeng chưa cung cấp thông tin về pin và phạm vi di chuyển của mẫu ô tô điện giá rẻ này. Xe có những trang bị đáng chú ý như vô lăng 2 chấu đáy phẳng, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 7 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch và công nghệ chống lóa IPS ở bản cao cấp. Tuy nhiên, chiếc xe trưng bày trong triển lãm lại không có màn hình trung tâm. Dự kiến, Dongfeng FengGuang Mini EV sẽ chính thức được bày bán tại thị trường Trung Quốc vào quý I năm nay. Xe sẽ có các tùy chọn màu sơn ngoại thất như trắng, hồng, xanh lá và xanh dương để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trẻ tuổi. Video: Xem chi tiết Dongfeng FengGuang Mini EV 2022 chạy điện.

