Dongfeng Box EV 2025 từ 581 triệu đồng Malaysia, chờ về Việt Nam

Mới đây, thương hiệu Dongfeng (Đông Phong) đã chính thức giới thiệu mẫu ôtô điện cỡ nhỏ Box EV ở thị trường Malaysia. Đây là 1 trong 4 mẫu xe mà Dongfeng chuẩn bị bán ở Việt Nam trong năm nay, bên cạnh Mage, Huge và E70. Tại thị trường Malaysia, Dongfeng Box EV 2025 mới có 2 phiên bản là E2 và E3. Giá xe Dongfeng Box EV 2025 lần lượt của 2 phiên bản này là 100.700 RM (khoảng 581 triệu đồng) và 113.700 RM (656 triệu đồng). Ở thị trường Trung Quốc, Dongfeng Box EV vốn được biết đến dưới cái tên Nammi 01. Xe được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Quantum Architecture No. 3 của hãng Dongfeng. Theo hãng Dongfeng, Box EV có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.030 x 1.810 x 1.570 mm và chiều dài cơ sở 2.660 mm. Thêm vào đó là khoảng sáng gầm 135 mm và bán kính vòng quay tối thiểu 5,1 m. Với kích thước này, mẫu xe nhà Dongfeng sẽ cạnh tranh với BYD Dolphin và MG4 EV. Là xe hatchback 5 cửa, Dongfeng Box EV sở hữu thiết kế ngoại thất khá tròn trịa và mềm mại đồng thời gợi liên tưởng đến ô tô điện Smart #1 của hãng Mercedes-Benz. Xe được trang bị đèn pha nhỏ gọn hình tam giác, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, dải đèn LED định vị ban ngày còn nằm vắt ngang đầu xe và ôm lấy nắp ca-pô. Dongfeng Box EV không có lưới tản nhiệt trên đầu xe mà chỉ sở hữu hốc gió trung tâm rộng trên cản trước. Thêm vào đó là tay nắm cửa ẩn, vành 17 inch, các cột bên sườn màu đen...cụm đèn hậu nhỏ gọn, cánh gió mui và hàng loạt chi tiết mạ crôm xung quanh xe. Ở bản tiêu chuẩn, xe dùng vành thép với ốp khí động lực học...trong khi bản cao cấp được trang bị vành hợp kim 5 chấu. Bên trong xe, mẫu ô tô điện Trung Quốc này sở hữu mặt táp-lô và tapi cửa bọc bằng chất liệu giả da, khâu hình quả trám nhằm tạo cảm giác sang trọng. Trên mặt táp-lô còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch...và màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay. Tiếp theo đó là vô lăng 2 chấu, vát 2 đầu và tích hợp các phím chức năng. Xe không có hộc lạnh đựng găng mà chỉ có ngăn kéo chứa đồ ở mặt táp-lô. Ghế của xe được bọc giả da nhưng không có tính năng chỉnh điện. Cụm điều khiển trung tâm của xe được thiết kế lơ lửng, tách rời với mặt táp-lô, và đi kèm sạc điện thoại không dây 50 W. Nối liền với đó là bệ tì tay trung tâm có ngăn chứa đồ bên dưới. Những trang bị đáng chú ý khác của Dongfeng Box EV tại thị trường Malaysia gồm có hệ thống điều hòa tự động, gương chiếu hậu không viền, hệ thống đèn viền nội thất 32 màu, hệ thống âm thanh 6 loa, cửa tự động mở khi chìa khóa đến gần và tự động khóa khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến. "Trái tim" của Dongfeng Box EV tại Malaysia là mô-tơ điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 160 Nm. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 140 km/h. Ngoài ra, xe còn được trang bị cụm pin 31,45 kWh ở bản E2 và 42,3 kWh ở bản E3. Hai loại pin này mang đến quãng đường di chuyển lần lượt là 330 km và 430 km theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc. Cụm pin của bản E2 có thể dùng sạc chậm AC 3,3 kW trong khi loại tương ứng bản E3 là 6,6 kW. Bên cạnh đó, 2 cụm pin LFP này còn có thể dùng sạc nhanh DC với thời gian sạc từ 30% lên 80% trong thời gian khoảng 30 phút. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 2 túi khí tiêu chuẩn và camera 360 độ với tính năng nắp ca-pô trong suốt, cho phép người lái quan sát cả bên dưới gầm. Chỉ có bản cao cấp sở hữu những tính năng an toàn chủ động ADAS như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, nhận biết biển báo giao thông và hỗ trợ đỗ xe. Tại thị trường Malaysia, Dongfeng Box EV có 4 lựa chọn màu sắc là trắng, tím, xanh cốm và xanh dương. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị nóc màu trắng cho 3 phiên bản màu tím, xanh cốm và xanh dương. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km cho xe và 8 năm hoặc 150.000 km cho pin, tùy theo điều kiện nào đến trước. Mô tả video

