Đoàn Di Băng và Quốc Vũ khoe cặp SUV Lamborghini và Bentley gần 50 tỷ

Kể từ sau khi mua chiếc siêu xe mui trần McLaren 720S Spider và Lamborghini Huracan LP610-4, cuộc sống của vợ chồng Đoàn Di Băng và Quốc Vũ đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ giới mê xe, có thời điểm garage xe của họ không có chỗ để xe,và các chiến mã chục tỷ đồng phải cư trú ngoài đường. Trong năm 2024 này, 2 chiếc xe về garage của vợ chồng đại gia Quốc Vũ và Đoàn Di Băng có sự khác biệt rất lớn khi là dòng xe gầm cao, trong đó, Bentley Bentayga EWB thiên về tính sang trọng còn Lamborghini Urus Performante lại rất mạnh mẽ. Về chiếc siêu SUV Lamborghini Urus Performante của vợ chồng Đoàn Di Băng, số lượng xe về Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây là bản hiệu năng cao của Lamborghini Urus tiêu chuẩn,với ngoại hình được thêm rất nhiều chi tiết carbon, nội thất cũng thể thao hơn và quan trọng, hệ truyền động tăng sức mạnh, cũng như các chế độ lái hoàn toàn khác lạ. Cụ thể, Lamborghini Urus Performante có thiết kế hầm hố hơn với nắp capô mới, cản trước có các tấm ốp lướt gió, lưới tản nhiệt của xe cũng được tinh chỉnh lại. Bên hông xe có nẹp sườn mới với dòng chữ Performante để tạo ra sự nhận biết so với 2 bản còn lại. Ngoài ra là bộ mâm thửa riêng với thiết kế đẹp mắt dành cho dòng xe hiệu năng cao của Lamborghini Urus Đằng sau xe Lamborghini Urus Performante có khuếch tán gió mới, ống xả kép của thương hiệu Akrapovic, trên mui xe xuất hiện 1 cánh lướt gió carbon cỡ lớn, ngoài ra, xe còn có 1 cánh lướt gió nhỏ khác, ngay trên đèn hậu, cụm đèn hậu được nối với nhau qua 1 tấm ốp carbon. Nội thất của siêu SUV Lamborghini Urus Performante với ghế da Alcantara có điểm nhấn như logo bò mộng, Urus hay chỉ khâu đều được hoành thành với màu vàng, thành cửa ngoài da lộn còn có carbon và viền màu vàng. Thay đổi trên siêu xe Lamborghini Urus Performante so với xe tiêu chuẩn chính là việc chế độ Anima rút gọn chỉ còn 4 chế độ lái thay vì 7 như bản tiêu chuẩn, ngoài Strada, Sport và Corsa rất quen thuộc, xe có thêm chế độ lái Rally hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ giúp các khách hàng muốn khám phá xe trên các con đường khắc nghiệt. Siêu SUV Lamborghini Urus Performante của vợ chồng Đoàn Di Băng nhận bàn giao trong năm 2024 này vẫn sẽ sử dụng hệ truyền động là khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít như bản tiêu chuẩn, nhưng hãng xe Ý đã tinh chỉnh lại, giúp xe tạo ra công suất tối đa 657 mã lực, tăng 16 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Được biết, khối động cơ mạnh mẽ này giúp Urus Performante có thể đua nước rút từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 3,3 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với bản tiêu chuẩn trước khi đạt vận tốc tối đa 306 km/h. Mức giá xe Lamborghini Urus Performante tại Việt Nam từ 16,5 tỷ đồng, tuy nhiên đại gia Quốc Vũ cho biết anh chi ra 21 tỷ đồng để mang xe về garage. Sau gần 3 trải nghiệm chiếc siêu SUV hiệu năng cao Lamborghini Urus Performante, vợ chồng Đoàn Di Băng lại tậu Bentley Bentayga EWB, phiên bản sang hơn đẳng cấp nhất của gia đình nhà Bentayga, chiếc xe này hội đủ các yếu tố như tốc độ, tiện nghi, êm ái... và tất nhiên còn có sự sang trọng. Mức giá xe Bentley Bentayga EWB cho giới nhà giàu Việt được công bố chính hãng từ 18,5 tỷ đồng, khá mềm so với đối thủ của nó là Rolls-Royce Cullinan có giá chính hãng trên 30 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn thêm. Ước tính, đại gia Quốc Vũ sẽ phải chi gần 25 tỷ đồng để sở hữu chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga EWB này. Điểm thú vị của Bentley Bentayga EWB chính là việc nó thuộc phiên bản trục cơ sở dài, điều này đồng nghĩa với việc chiều dài trục cơ sở đã tăng thêm 180 mm, nhờ đó mà, không gian hàng ghế sau rộng rãi hơn, giúp hãng xe Anh quốc có thể bỏ vô nhiều đồ chơi xa xỉ, và chắc chắn sẽ là chỗ để chân rộng hơn cho hành khách ở phía sau. Phiên bản trục cơ sở dài của Bentley Bentayga EWB sẽ có cấu hình 4+1, với 2 ghế thương gia phía sau cùng kiểu ghế Bentley Airline Seat mới sẽ đáp ứng việc chỉnh ghế như ngả 40 độ để biến thành chiếc giường thông qua màn hình trung tâm hàng ghế phía sau Nếu như đã nằm yên vị trên chiếc ghế chẳng khác như nệm cao cấp, khách hàng không thể ngoái cổ nhìn vào màn hình gắn ở hàng ghế sau, lúc này, hành khách cũng có thể tháo màn hình này ra để sử dụng như máy tính bảng cầm tay để giải trí. Bên cạnh đó, Bentley Bentayga EWB còn mang đến công nghệ chăm sóc sức khỏe toàn diện với ghế ngồi Airline Seat hạng thương gia có thể thay đổi tư thế của hành khách thông qua 177 chuyển động liên tục của các đệm khí trên 6 vùng tiếp xúc trong khoảng 3 giờ, giúp đem lại cảm giác thư thái, dễ chịu cho người dùng. Bentayga EWB trục cơ sở kéo dài đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của tùy chọn trang trí khảm kim loại "Metal Overlay in Veneer" với 24 tỷ tùy chọn tổ hợp trang trí, hứa hẹn mang đến cho khách hàng một chiếc xe cá tính nhất từ trước đến nay. Đáng tiếc là "trái tim" của SUV siêu sang Bentley Bentayga EWB vẫn là động cơ xăng V8, tăng áp, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm như bản tiêu chuẩn. Sức mạnh này giúp chiếc xe SUV siêu sang có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 4,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 290 km/h. Video: Lamborghini Urus Performante của vợ chồng Đoàn Di Băng.

