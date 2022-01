Điểm mặt "xế hộp" gầm cao tiền tỷ ra mắt Việt Nam đầu 2022

Dự kiến trong năm 2022 này, người dùng Việt được hứa hẹn có thêm hàng loạt dòng xe mới để cân nhắc lựa chọn. Đáng chú ý, ngay từ trung tuần tháng 1 vừa qua đã có liên tiếp 3 dòng xe ôtô gầm cao tiền tỷ được ra mắt bao gồm; Ford Explorer, Lexus RX F Sport và RAM 1500 TRX. Thế hệ thứ 6 của Ford Explorer được giới thiệu tại Việt Nam sau thời gian dài chờ đợi, đi cùng mức giá tăng mạnh khoảng 360 triệu đồng so với đời xe cũ. Đây có thể xem là con số vừa phải để Explorer mới thu hút người dùng và từng bước lấy lại vị trí dẫn đầu nhóm SUV cỡ lớn sau một năm vắng bóng. Ở thế hệ mới, Ford Explorer tiếp tục phát huy các thế mạnh được người dùng trong nước ưa chuộng là thiết kế mạnh mẽ, nội thất rộng rãi, nhiều tính năng tiện nghi - an toàn. Những nâng cấp đáng chú ý có thể kể đến hệ thống chiếu sáng LED có chức năng điều chỉnh thông minh, cần số điện tử kiểu nút xoay, hệ thống 12 loa B&O, sạc điện thoại không dây… Ford Explorer 2022 mới sở hữu động cơ xăng tăng áp EcoBoost 2.3L được tăng thông số thành 301 mã lực và 431 Nm, cao hơn đời xe trước và bổ sung hệ thống 7 chế độ lái tùy chọn. Còn lại, xe vẫn có hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4WD. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Ford Explorer 2022 là 2,366 tỷ đồng và cạnh tranh với các đối thủ như Volkswagen Teramont (2,349 tỷ đồng), Hyundai Palisade (khoảng 2,5 tỷ đồng) và Toyota Land Cruiser Prado (2,548 tỷ đồng). Ngoài ra, mẫu xe Mỹ sẽ đón nhận thêm 2 đối thủ mới trong năm nay là Kia Telluride và VinFast VF 9. Dòng SUV 5 chỗ hạng sang Lexus RX vừa được bổ sung phiên bản F Sport với giá khởi điểm 3,3 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên dải sản phẩm F của Lexus được bán chính hãng tại Việt Nam nhằm giúp hãng xe sang Nhật Bản mở rộng được tệp khách hàng trẻ trung và thích kiểu xe thể thao. Theo đó, Lexus RX 300 F Sport 2022 mới đắt hơn bản RX 300 tiêu chuẩn (3,19 tỷ đồng) và xếp dưới các phiên bản RX 350, RX 350L cùng RX 450h (4,13-4,65 tỷ đồng). Một vài mẫu SUV thể thao ở cùng tầm giá với RX 300 F Sport có Mercedes GLC 300 4MATIC Coupe (3,099 tỷ đồng) và BMW X4 M Sport (3,079 tỷ đồng). So với các mẫu xe RX “anh em”, biến thể F Sport có dáng vẻ năng động và cá tính hơn nhờ gói trang trí ngoại thất thể thao. Điểm nhận diện chính là lưới tản nhiệt F Sport dạng tổ ong mở rộng, sơn đen mờ và viền crôm. Ngoài ra, Lexus RX 300 F Sport còn nổi bật với hốc hút gió và ốp gương chiếu hậu sơn đen, đi cùng bộ mâm 20 inch. Khoang lái cũng mang phong cách thể thao trẻ trung với nội thất phối 2 màu bắt mắt và ghế ngồi ôm sát người lái. Đi cùng đó là các chi tiết chỉ có trên dòng xe F, gồm vô-lăng bọc da đục lỗ tích hợp lẫy chuyển số, bàn đạp ga phanh bọc kim loại và bảng đồng hồ điện tử lấy cảm hứng từ siêu xe LFA. Tính năng vận hành của Lexus RX 300 F Sport được cải thiện với việc trang bị hệ thống treo thích ứng AVS và thanh cân bằng trước/sau. Trong khi đó, động cơ tăng áp 2.0L có sự tinh chỉnh để cho thông số nhỉnh hơn đôi chút với bản tiêu chuẩn, đạt công suất 235 mã lực và 350 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và 4 chế độ lái. Danh sách tiện nghi và an toàn của Lexus RX 300 F Sport tương đồng với RX 300, một vài trang bị đáng chú ý có camera 360 độ, hệ thống 15 loa Mark Levinson, màn hình trung tâm 12,3 inch… Điểm hạn chế là xe thiếu các chức năng hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn… Với khối động cơ V8 6.2L và mức giá gần 8 tỷ đồng, phiên bản đặc biệt TRX của RAM 1500 trở thành mẫu bán tải chính hãng mạnh và đắt đỏ nhất tại Việt Nam. Điều này khiến RAM 1500 TRX tại Việt Nam trở thành một mẫu bán tải dạng độc lạ và kén khách, chỉ dành cho một vài chủ nhân đủ đam mê và điều kiện tài chính. Ram 1500 TRX có kích thước đồ sộ với chiều dài tổng thể gần 6 m, kết hợp cùng hàng loạt chi tiết thiết kế mạnh mẽ giúp chiếc xe mang vẻ ngoài rất hầm hố. Kết hợp cùng đó là những đặc điểm nhận diện của dòng bán tải Mỹ như tên nhà sản xuất cỡ lớn ở trước và sau xe, đèn chiếu sáng LED Projector sắc sảo và đèn hậu LED dạng nổi khối 3D. Khoang lái của RAM 1500 TRX rộng rãi và có nhiều trang bị tiện ích không thua kém các dòng SUV hạng sang, chẳng hạn nội thất bọc da lộn và trang trí carbon, vô-lăng thể thao, dàn âm thanh Harman Kardon, sưởi và làm mát ghế trước/sau, cửa sổ trời toàn cảnh, điều chỉnh vị trí chân ga, camera 360 độ, hệ thống an toàn chủ động… Dưới nắp ca-pô là động cơ siêu nạp V8 dung tích 6.2L cho công suất 702 mã lực và mô-men xoắn 880. Xe trang bị hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động 4x4 có 4 chế độ gài cầu, hộp số phụ và các chế độ đi địa hình để hỗ trợ đi đường xấu. So với 3 phiên bản Laramie, Laramie Night Edition và Longhorn ra mắt hồi tháng 9/2021 có giá khoảng 5,4 đến 5,7 tỷ đồng, RAM 1500 TRX đắt hơn đáng kể và độ hiếm cũng là nhỉnh hơn. Ngoài ra, mẫu pick-up có biệt danh “Khủng long bạo chúa” này cũng có giá bán cao hơn các model Ford F-150 trước đó được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam Video: RAM 1500 TRX "Khủng long" bán tải chính hãng tại Việt Nam.

