Điểm mặt trang bị gây bất ngờ trên Honda City 2020 mới

Nếu Honda City 2020 mới ở thị trường Thái có 4 phiên bản S, V, SV và RS thì tại Malaysia, Honda City 2020 được bán với 4 phiên bản gồm S, E, V và RS e:HEV. Giá bán tương ứng là 74,191 RM (415 triệu đồng) cho bản S, 81,664 RM (457 triệu đồng) cho bản E, và 86,561 RM (484 triệu đồng) cho bản V. Bản cao nhất RS e:HEV hiện chưa công bố giá bán. 3 phiên bản City đầu tiên sẽ được trang bị động cơ xăng DOHC i-VTEC 1.5L hút khí tự nhiên. Động cơ này cho công suất 121 mã lực và 145 Nm. Đi cùng là hộp số vô cấp CVT. Đối với bản cao cấp RS e:HEV, xe sở hữu động cơ xăng lai điện e:HEV. Malaysia cũng là quốc gia đầu tiên sở hữu phiên bản Honda City chạy hybrid. Bản này sẽ sử dụng động cơ hybrid Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD) 2 mô tơ điện. Động cơ hybrid trên Honda City thế hệ mới này khác biệt khá nhiều so với các động cơ hybrid trên thị trường. Động cơ xăng 4 xy lanh 1.5L Atkinson-cycle i-VTEC (98 mã lực/ 127 Nm) sẽ không cung cấp năng lượng cho chiếc xe. Thay vào đó, chức năng chủ yếu của nó là hoạt động như một máy phát điện với sự hỗ trợ của mô tơ điện thứ nhất. Mô tơ điện thứ nhất này cũng sẽ là bộ khởi động của xe. Mô tơ điện thứ 2 sẽ là bộ máy chính của xe, giúp xe chạy. Mô tơ này có thể đạt công suất 109 mã lực và 253 Nm (mức mô-men xoắn tương đương một chiếc Camry hạng D) ở vòng tua 0 vòng/phút (zero revs). Điều này tương tự như trên một chiếc xe điện pin. Tại sao lại là Malaysia? Đơn giản là vì quốc gia này dẫn đầu doanh số xe Honda hybrid ở khu vực Đông Nam Á, chiếm đến 40% doanh số xe hybrid của Honda trong vòng 5 năm qua.Honda City thế hệ thứ 5 tại Malaysia có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.553 x 1.748 x 1.467 mm, chiều dài cơ sở 2.600 mm. Dung tích khoang hành lý City là 519 L, kém đời trước 17 L (536 L), nhưng vẫn khá lớn trong phân khúc. Đối với RS e:HEV, vì IPU của xe nằm ở phía sau nên khoang hành lý trên bản này sẽ thu hẹp còn 409 L. Ngoài ra, bản hybrid cũng sẽ nặng hơn bản 1.5L thông thường khoảng 111 kg (1.246 kg so với 1.135 kg). Honda City 2020 tại Malaysia sử dụng hệ thống treo MacPherson phía trước và thanh xoắn phía sau. Phía trước phanh đĩa, phía sau phanh tang trống. Bản cao cấp RS sẽ có phanh đĩa phía sau và chức năng giữ phanh điện tử. Tương tự với dàn mâm, 2 bản cao cấp V và RS sẽ dùng mân 16 inch 2 tông màu cùng lốp 185/55. Trong khi đó, 2 bản thấp S và E dùng mâm 15 inch và lốp 185/60. Ngoại hình Honda City mới ấn tượng bởi thiết kế hiện đại và nam tính. Đầu xe trông giống Honda Accord với cụm đèn LED lớn được nối liền bởi mặt ca-lăng kim loại. Hốc đèn sương mù cũng được tạo hình lại thể thao hơn. Cụm đèn hậu mới tạo khả năng nhận diện tốt trên đường với dải LED gấp khúc. Cụm đèn này dễ làm người dùng liên tưởng đến thiết kế đuôi xe trên các mẫu xe BMW gần đây. Bản S và E sẽ dùng đèn pha halogen projector, bản V và RS sẽ dùng đèn LED. Đèn sương mù LED cũng chỉ có trên 2 bản cao. Bản S và RS sẽ có tay nắm cửa cùng màu thân xe, trong khi 2 bản E và V lại dùng tay nắm mạ chrome. Lưới tản nhiệt đen bóng, lưới dạn tổ ong, chụp gương đen, cản sau đen và hốc đèn sương mù đen hầm hố. Một số chi tiết ở cản trước và sau có hoa văn carbon và logo RS... Về nội thất, ngay từ bản S tiêu chuẩn xe đã sở hữu khởi động bằng nút bấm, khe điều hòa hàng ghế sau, audio, Bluetooth. Từ bản E, xe có thêm khởi động từ xa, lẫy chuyển số trên vô lăng, ga tự động, điều hòa tự động 1 vùng khí hậu, màn hình cảm ứng 8 inch tương tích Apple CarPlay và Android Auto (cắm dây). Bản S và E có 4 loa. Bản V sẽ được bọc da trên vô lăng và cần số, ghế da và hệ thống âm thanh 8 loa. Ngoài các trang bị như bản V, bản RS còn có thêm màn hình trung tâm 7 inch với giao diện đặc biệt. Các ghế da cũng được khâu chỉ đỏ thể thao. Bàn đạp nhôm, RS cũng là bản duy nhất có tự đầu màu đen. Ngoài ra tại Malay, City mới còn được trang bị cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc - Hill start assist, 4-6 túi khí tùy bản, hệ thống camera chống điểm mù LaneWatch (trên bản V và RS)... Video: Honda City 2020 thế hệ mới sắp ra mắt Việt Nam.

Nếu Honda City 2020 mới ở thị trường Thái có 4 phiên bản S, V, SV và RS thì tại Malaysia, Honda City 2020 được bán với 4 phiên bản gồm S, E, V và RS e:HEV. Giá bán tương ứng là 74,191 RM (415 triệu đồng) cho bản S, 81,664 RM (457 triệu đồng) cho bản E, và 86,561 RM (484 triệu đồng) cho bản V. Bản cao nhất RS e:HEV hiện chưa công bố giá bán. 3 phiên bản City đầu tiên sẽ được trang bị động cơ xăng DOHC i-VTEC 1.5L hút khí tự nhiên. Động cơ này cho công suất 121 mã lực và 145 Nm. Đi cùng là hộp số vô cấp CVT. Đối với bản cao cấp RS e:HEV, xe sở hữu động cơ xăng lai điện e:HEV. Malaysia cũng là quốc gia đầu tiên sở hữu phiên bản Honda City chạy hybrid. Bản này sẽ sử dụng động cơ hybrid Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD) 2 mô tơ điện. Động cơ hybrid trên Honda City thế hệ mới này khác biệt khá nhiều so với các động cơ hybrid trên thị trường. Động cơ xăng 4 xy lanh 1.5L Atkinson-cycle i-VTEC (98 mã lực/ 127 Nm) sẽ không cung cấp năng lượng cho chiếc xe. Thay vào đó, chức năng chủ yếu của nó là hoạt động như một máy phát điện với sự hỗ trợ của mô tơ điện thứ nhất. Mô tơ điện thứ nhất này cũng sẽ là bộ khởi động của xe. Mô tơ điện thứ 2 sẽ là bộ máy chính của xe, giúp xe chạy. Mô tơ này có thể đạt công suất 109 mã lực và 253 Nm (mức mô-men xoắn tương đương một chiếc Camry hạng D) ở vòng tua 0 vòng/phút (zero revs). Điều này tương tự như trên một chiếc xe điện pin. Tại sao lại là Malaysia? Đơn giản là vì quốc gia này dẫn đầu doanh số xe Honda hybrid ở khu vực Đông Nam Á, chiếm đến 40% doanh số xe hybrid của Honda trong vòng 5 năm qua. Honda City thế hệ thứ 5 tại Malaysia có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.553 x 1.748 x 1.467 mm, chiều dài cơ sở 2.600 mm. Dung tích khoang hành lý City là 519 L, kém đời trước 17 L (536 L), nhưng vẫn khá lớn trong phân khúc. Đối với RS e:HEV, vì IPU của xe nằm ở phía sau nên khoang hành lý trên bản này sẽ thu hẹp còn 409 L. Ngoài ra, bản hybrid cũng sẽ nặng hơn bản 1.5L thông thường khoảng 111 kg (1.246 kg so với 1.135 kg). Honda City 2020 tại Malaysia sử dụng hệ thống treo MacPherson phía trước và thanh xoắn phía sau. Phía trước phanh đĩa, phía sau phanh tang trống. Bản cao cấp RS sẽ có phanh đĩa phía sau và chức năng giữ phanh điện tử. Tương tự với dàn mâm, 2 bản cao cấp V và RS sẽ dùng mân 16 inch 2 tông màu cùng lốp 185/55. Trong khi đó, 2 bản thấp S và E dùng mâm 15 inch và lốp 185/60. Ngoại hình Honda City mới ấn tượng bởi thiết kế hiện đại và nam tính. Đầu xe trông giống Honda Accord với cụm đèn LED lớn được nối liền bởi mặt ca-lăng kim loại. Hốc đèn sương mù cũng được tạo hình lại thể thao hơn. Cụm đèn hậu mới tạo khả năng nhận diện tốt trên đường với dải LED gấp khúc. Cụm đèn này dễ làm người dùng liên tưởng đến thiết kế đuôi xe trên các mẫu xe BMW gần đây. Bản S và E sẽ dùng đèn pha halogen projector, bản V và RS sẽ dùng đèn LED. Đèn sương mù LED cũng chỉ có trên 2 bản cao. Bản S và RS sẽ có tay nắm cửa cùng màu thân xe, trong khi 2 bản E và V lại dùng tay nắm mạ chrome. Lưới tản nhiệt đen bóng, lưới dạn tổ ong, chụp gương đen, cản sau đen và hốc đèn sương mù đen hầm hố. Một số chi tiết ở cản trước và sau có hoa văn carbon và logo RS... Về nội thất, ngay từ bản S tiêu chuẩn xe đã sở hữu khởi động bằng nút bấm, khe điều hòa hàng ghế sau, audio, Bluetooth. Từ bản E, xe có thêm khởi động từ xa, lẫy chuyển số trên vô lăng, ga tự động, điều hòa tự động 1 vùng khí hậu, màn hình cảm ứng 8 inch tương tích Apple CarPlay và Android Auto (cắm dây). Bản S và E có 4 loa. Bản V sẽ được bọc da trên vô lăng và cần số, ghế da và hệ thống âm thanh 8 loa . Ngoài các trang bị như bản V, bản RS còn có thêm màn hình trung tâm 7 inch với giao diện đặc biệt. Các ghế da cũng được khâu chỉ đỏ thể thao. Bàn đạp nhôm, RS cũng là bản duy nhất có tự đầu màu đen. Ngoài ra tại Malay, City mới còn được trang bị cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc - Hill start assist, 4-6 túi khí tùy bản, hệ thống camera chống điểm mù LaneWatch (trên bản V và RS)... Video: Honda City 2020 thế hệ mới sắp ra mắt Việt Nam.