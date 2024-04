Điểm mặt loạt ôtô hybrid "ăn xăng như ngửi" dưới 1 tỷ tại Việt Nam

Suzuki Hybrid Ertiga: 538 - 608 triệu đồng

Suzuki Hybrid Ertiga hiện đang là dòng ôtô hybrid gầm cao rẻ nhất Việt Nam với giá niêm yết 538 triệu đồng và 608 triệu đồng lần lượt cho các phiên bản MT và AT. Cả 2 phiên bản của xe đều được trang bị hệ thống hybrid hạng nhẹ, gồm một động cơ xăng 4 xi-lanh 1.5L nạp khí tự nhiên kết hợp với pin li-ion, mô-tơ điện trợ lực kiêm bộ đề/máy phát. Khối động cơ "lai" kết hợp với hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp, sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138Nm. Đi cùng với đó là khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng nể khi chỉ tiêu tốn hết khoảng 5,05 lít/100km ở điều kiện đường trường. Tính đến thời điểm hiện tại, đây đang là dòng xe hybrid giá rẻ bán chạy nhất thị trường ôtô Việt Nam với doanh số lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 đạt 465 xe. Toyota Yaris Cross Hybrid: từ 765 triệu đồng

Gia nhập Việt Nam vào tháng 9/2023, Toyota Yaris Cross nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người tiêu dùng trong phân khúc SUV cỡ B với ngoại hình bắt mắt, thiết kế nhỏ gọn phù hợp cho đô thị. Phiên bản Hybrid của xe là sự kết hợp giữa động cơ xăng 90 mã lực cùng mô tơ điện 79 mã lực, có chế độ lái thuần điện và sử dụng pin Li-ion hoàn toàn mới nên có mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp, chỉ 3,56 L/100km trong đô thị. Giá xe Yaris Cross Hybrid hiện được niêm yết chính hãng từ 765 triệu đồng. Trong 2 tháng đầu năm 2024, đã có tất cả 80 chiếc Toyota Yaris Cross Hybrid bàn giao đến tay khách hàng Việt. Nissan Kicks e-power: 789 - 858 triệu đồng

Nissan Kicks e-power được mở bán với 2 phiên bản E và V cùng giá đề xuất bán lẻ ở mức 789 và 858 triệu đồng. Động cơ hybrid e-power trên xe là sự kết hợp giữ cỗ máy xăng HR12, 3 xy-lanh 1.2L (79 mã lực và mô-men xoắn 103 Nm) cùng mô-tơ điện EM57 (129 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm). Bộ pin 1,57 kWh đặt ở dưới hàng ghế trước. Đi cùng đó là hộp số tự động vô cấp CVT và 4 chế độ lái: Normal, S, Eco, EV, kèm công nghệ e-Pedal. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe vô cùng ấn tượng khi chỉ hết 4,6 lít/100km, 2,2 lít/100km và 6,1 lít/100km cho các điều kiện kết hợp, trong đô thị và ngoài đô thị. Toyota Innova Cross Hybrid: 810 - 990 triệu đồng

Toyota Innova Cross được mở bán tại Việt Nam vào giữa tháng 10/2023 với 2 phiên bản, xăng và Hybrid. Trong đó giá xe Innova Cross Hybrid nằm ở mức 990 triệu đồng. Kết thúc 2 tháng đầu năm 2024, doanh số phiên bản Hybrid đạt 31 chiếc, trong khi bản xăng là 10 xe. Đây là trường hợp cá biệt trên thị trường khi động cơ "lai" đạt doanh số tốt hơn máy thuần xăng, dầu. Động cơ Toyota Innova Cross Hybrid là sự kết hợp giữa cỗ máy xăng 2.0 (công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm) và một môtơ điện (công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm), sinh tổng công suất khoảng 183 Nm. Cỗ máy hybrid có chế độ lái thuần điện, giúp xe tiết kiệm nhiên liệu lý tưởng, chỉ hết 4,92 L/100 km đường hỗn hợp. Toyota Corolla Cross 1.8HEV: từ 963 triệu đồng

Toyota Corolla Cross tại Việt Nam có 3 phiên bản, đều nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Trong đó, bản 1.8HV có giá từ 963 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ xăng 1.8L kết nối với mô-tơ điện 600V, cho ra tổng công suất 170 mã lực và 305 Nm mô men xoắn. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe cũng rất ấn tượng khi chỉ tiêu tốn hết 4.2 L/100km đường hỗn hợp. Doanh số bán xe Corolla Cross HEV trong 2 tháng đầu năm khá thấp, chỉ 14 chiếc. Đây có thể là những chiếc xe cuối cùng của bản cũ được thanh lý để đón bản mới sẽ về nước vào tháng 5 tới đây. Haval H6: 986 triệu đồng

Mẫu SUV cỡ C ăn khách nhất Trung Quốc từ năm 2015 cho đến nay - Haval H6 đã "bước chân" vào thị trường Việt Nam từ tháng 8/2023. Xe nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan với 1 phiên bản duy nhất cùng giá bán 986 triệu đồng. Thuộc phân khúc SUV cỡ C, Haval H6 Hybrid thế hệ thứ ba sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.683x1.886x1.730 (mm), chiều dài cơ sở 2.738 mm, kích thước xe được đánh giá khá rộng. Nội thất xe được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng kèm theo nhiều tính năng hiện đại. Động cơ hybrid trên xe là sự kết hợp giữa máy xăng 1.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 243 mã lực, mô-men xoắn 530 Nm. Mức tiêu thụ xăng trung bình của H6 cũng rất ấn tượng khi tiêu tốn khoảng 5,2 lít/100km. Video: Đánh giá SUV cỡ C - Honda CR-V 2023 bản HEV tại Việt Nam

Suzuki Hybrid Ertiga: 538 - 608 triệu đồng

Suzuki Hybrid Ertiga hiện đang là dòng ôtô hybrid gầm cao rẻ nhất Việt Nam với giá niêm yết 538 triệu đồng và 608 triệu đồng lần lượt cho các phiên bản MT và AT. Cả 2 phiên bản của xe đều được trang bị hệ thống hybrid hạng nhẹ, gồm một động cơ xăng 4 xi-lanh 1.5L nạp khí tự nhiên kết hợp với pin li-ion, mô-tơ điện trợ lực kiêm bộ đề/máy phát. Khối động cơ "lai" kết hợp với hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp, sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138Nm. Đi cùng với đó là khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng nể khi chỉ tiêu tốn hết khoảng 5,05 lít/100km ở điều kiện đường trường. Tính đến thời điểm hiện tại, đây đang là dòng xe hybrid giá rẻ bán chạy nhất thị trường ôtô Việt Nam với doanh số lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 đạt 465 xe. Toyota Yaris Cross Hybrid: từ 765 triệu đồng

Gia nhập Việt Nam vào tháng 9/2023, Toyota Yaris Cross nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người tiêu dùng trong phân khúc SUV cỡ B với ngoại hình bắt mắt, thiết kế nhỏ gọn phù hợp cho đô thị. Phiên bản Hybrid của xe là sự kết hợp giữa động cơ xăng 90 mã lực cùng mô tơ điện 79 mã lực, có chế độ lái thuần điện và sử dụng pin Li-ion hoàn toàn mới nên có mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp, chỉ 3,56 L/100km trong đô thị. Giá xe Yaris Cross Hybrid hiện được niêm yết chính hãng từ 765 triệu đồng. Trong 2 tháng đầu năm 2024, đã có tất cả 80 chiếc Toyota Yaris Cross Hybrid bàn giao đến tay khách hàng Việt. Nissan Kicks e-power: 789 - 858 triệu đồng

Nissan Kicks e-power được mở bán với 2 phiên bản E và V cùng giá đề xuất bán lẻ ở mức 789 và 858 triệu đồng. Động cơ hybrid e-power trên xe là sự kết hợp giữ cỗ máy xăng HR12, 3 xy-lanh 1.2L (79 mã lực và mô-men xoắn 103 Nm) cùng mô-tơ điện EM57 (129 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm). Bộ pin 1,57 kWh đặt ở dưới hàng ghế trước. Đi cùng đó là hộp số tự động vô cấp CVT và 4 chế độ lái: Normal, S, Eco, EV, kèm công nghệ e-Pedal. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe vô cùng ấn tượng khi chỉ hết 4,6 lít/100km, 2,2 lít/100km và 6,1 lít/100km cho các điều kiện kết hợp, trong đô thị và ngoài đô thị. Toyota Innova Cross Hybrid: 810 - 990 triệu đồng

Toyota Innova Cross được mở bán tại Việt Nam vào giữa tháng 10/2023 với 2 phiên bản, xăng và Hybrid. Trong đó giá xe Innova Cross Hybrid nằm ở mức 990 triệu đồng. Kết thúc 2 tháng đầu năm 2024, doanh số phiên bản Hybrid đạt 31 chiếc, trong khi bản xăng là 10 xe. Đây là trường hợp cá biệt trên thị trường khi động cơ "lai" đạt doanh số tốt hơn máy thuần xăng, dầu. Động cơ Toyota Innova Cross Hybrid là sự kết hợp giữa cỗ máy xăng 2.0 (công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm) và một môtơ điện (công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm), sinh tổng công suất khoảng 183 Nm. Cỗ máy hybrid có chế độ lái thuần điện, giúp xe tiết kiệm nhiên liệu lý tưởng, chỉ hết 4,92 L/100 km đường hỗn hợp. Toyota Corolla Cross 1.8HEV: từ 963 triệu đồng

Toyota Corolla Cross tại Việt Nam có 3 phiên bản, đều nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Trong đó, bản 1.8HV có giá từ 963 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ xăng 1.8L kết nối với mô-tơ điện 600V, cho ra tổng công suất 170 mã lực và 305 Nm mô men xoắn. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe cũng rất ấn tượng khi chỉ tiêu tốn hết 4.2 L/100km đường hỗn hợp. Doanh số bán xe Corolla Cross HEV trong 2 tháng đầu năm khá thấp, chỉ 14 chiếc. Đây có thể là những chiếc xe cuối cùng của bản cũ được thanh lý để đón bản mới sẽ về nước vào tháng 5 tới đây. Haval H6: 986 triệu đồng

Mẫu SUV cỡ C ăn khách nhất Trung Quốc từ năm 2015 cho đến nay - Haval H6 đã "bước chân" vào thị trường Việt Nam từ tháng 8/2023. Xe nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan với 1 phiên bản duy nhất cùng giá bán 986 triệu đồng. Thuộc phân khúc SUV cỡ C, Haval H6 Hybrid thế hệ thứ ba sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.683x1.886x1.730 (mm), chiều dài cơ sở 2.738 mm, kích thước xe được đánh giá khá rộng. Nội thất xe được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng kèm theo nhiều tính năng hiện đại. Động cơ hybrid trên xe là sự kết hợp giữa máy xăng 1.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 243 mã lực, mô-men xoắn 530 Nm. Mức tiêu thụ xăng trung bình của H6 cũng rất ấn tượng khi tiêu tốn khoảng 5,2 lít/100km. Video: Đánh giá SUV cỡ C - Honda CR-V 2023 bản HEV tại Việt Nam