Những mẫu ôtô hybrid nào đang giảm giá cả trăm triệu tại Việt Nam?

Giá ôtô hybrid tại Việt Nam luôn có giá cao hơn các bản xăng, dầu cùng phân khúc. Tuy nhiên, ở thời điểm này, nhiều mẫu xe hybrid đang giảm giá rất mạnh lên tới hàng trăm triệu đồng. Nhờ đó, đưa giá bán các dòng xe sử dụng động cơ lai trở về mức vô cùng hấp dẫn, thậm chí còn thấp hơn động cơ thuần xăng Haval H6: 234 triệu đồng

Dẫn đầu đợt giảm giá xe hybrid sâu nhất trong tháng 12 là Haval H6 với mức giảm lên tới 234 triệu đồng. Qua đó, đưa giá xe Haval H6 trở về mức chỉ từ 862 triệu đồng thay vì 1,096 tỷ đồng như niêm yết. Ngoài ra, khách hàng chọn mua mẫu SUV cỡ C này còn được tặng thêm gói bảo dưỡng trị giá 50 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Haval H6 đang là dòng SUV cỡ C duy nhất tại Việt Nam sử dụng hệ truyền động hybrid. Haval H6 đang là dòng SUV cỡ C duy nhất tại Việt Nam sử dụng hệ truyền động hybrid. Động cơ này gồm máy xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 243 mã lực, mô-men xoắn 530 Nm. Mức tiêu thụ xăng trung bình 5,2 lít/100km. Nissan Kicks e-Power: 150 triệu đồng

Cùng với ưu đãi 100% phí trước bạ từ hãng, phía đại lý cũng áp dụng nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn dành cho khách mua xe Kicks e-Power như 50% lệ phí trước bạ, phụ kiện theo xe..., đưa tổng giá trị ưu đãi lên tới 150 triệu đồng. Nhờ đó, giá xe Kicks e-Power trên thực tế nằm ở mức thấp hơn nhiều so với số niêm yết 789 - 858 triệu đồng. Nissan Kicks e-power được trang bị động cơ hybrid e-power với sự kết hợp giữ cỗ máy xăng HR12, 3 xy-lanh 1.2L, cho công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 103 Nm cùng mô-tơ điện EM57, sản sinh công suất 129 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm. Bộ pin 1,57 kWh đặt ở dưới hàng ghế trước. Khả năng tiêu thụ nhiên liệu của Nissan Kicks e-power ở mức vô cùng lý tưởng, chỉ hết 2,2 lít/100km khi di chuyển trong đô thị. Kia Sorento Hybrid: 127 triệu đồng

Tại một số đại lý, Kia Sorento phiên bản hybrid cũng có mức giảm hơn trăm triệu cho xe có năm sản xuất 2022. Một tư vấn bán hàng đại lý cho biết đại lý này đang giảm giá Kia Sorento Signature hybrid từ 1,299 tỉ còn 1,172 tỉ đồng, tương đương giảm 127 triệu đồng. Giá sau giảm của bản Signature cao cấp thấp hơn giá niêm yết bản Premium tiêu chuẩn. Giá xe Kia Sorento Signature hybrid là 1,539 tỷ đồng. Động cơ xe KIA Sorento HEV là sự kết hợp giữa cỗ máy xăng SmartStream 1.6 tăng áp, sinh công suất 178 mã lực kèm mô-men xoắn 265 Nm và máy điện có công suất tối đa 44.2 kW (60 mã lực) kèm 264 Nm mô-men xoắn. Cùng với đó là bộ pin công nghệ Lithium-ion Polymer có dung lượng 1,49 kWh. Toyota Yaris Cross: 100 triệu đồng

Tại một số đại lý khu vực Hà Nội, khách hàng mua xe Toyota Yaris Cross nhận được ưu đãi lên tới 115 triệu đối với bản Hybrid (giá niêm yết từ 838 triệu đồng), bao gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt, tặng bảo hiểm thân vỏ và phụ kiện như film cách nhiệt, camera hành trình, phủ gầm, phủ nano,... Còn tại mộ số đại lý khu vực TP. HCM khách hàng mua xe Yaris Cross Hybrid nhận được ưu đãi 110 triệu đồng. Toyota Yaris Cross là mẫu xe tiên phong trong phân khúc SUV cỡ B trang bị động cơ hybrid. Cỗ máy này là sự kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L (công suất 90 mã lực) và 1 động cơ điện (79 mã lực), đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Xe có chế độ lái thuần điện và sử dụng pin Li-ion hoàn toàn mới nên đạt mức tiêu hao nhiên liệu vô cùng ấn tượng, chỉ 3,56 lít/100km trong điều kiện đường đô thị. Suzuki Hybrid Ertiga: 130 triệu đồng

Trong tháng cuối năm, Suzuki Ertiga Hybrid được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng, 1 năm bảo hiểm vật chất, phiếu nhiên liệu 13 triệu đồng. Cộng thêm ưu đãi từ đại lý, giá lăn bánh Ertiga Hybrid giảm nhiều nhất tới 130 triệu đồng. Suzuki Ertiga Hybrid hiện đang có giá niêm yết từ 539 - 678 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá khởi điểm của mẫu MPV Hybrid này chỉ khoảng 454 triệu đồng, con số vô cùng cạnh tranh. Hệ truyền động Smart Hybrid trên Suzuki Ertiga Hybrid là sự kết hợp giữa động cơ xăng 4 xi-lanh 1.5L nạp khí tự nhiên và pin li-ion, mô-tơ điện trợ lực kiêm bộ đề/máy phát. Khối động cơ "lai" này sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Video: Trải nghiệm Suzuki Hybrid Ertiga tiết kiệm xăng tại Việt Nam.

