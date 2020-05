Đây là chiếc ôtô đầu tiên trên thế giới, cách đây hơn 250 năm

Khi nhắc tới chiếc xe ôtô đầu tiên trên thế giới, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chiếc Benz Patent Motorwagen 1886, và trong khi đó đúng là chiếc xe đầu tiên có lắp đặt động cơ đốt trong, nó không phỉa là chiếc ô tô đầu tiên từng được sản xuất. Chiếc xe đầu tiên từng được chế tạo là một con quái vật to lớn biết nhả khói và hơi nước, và nó ra đời từ năm 1769 cơ. Nó có tên là “fardier à vapeur” và được sáng chế bởi Nicholas-Josef Cugnot. Chứng kiến chiếc xe to lớn, nặng nề này di chuyển là một điều rất thú vị và khiến chúng ta càng thêm trân trọng sự tinh vi của lịch sử ôtô thế giới, cũng như những chiếc xe thời nay hơn. Fardier à vapeur (mang nghĩa đen là: “xe hơi nước”) trông giống một chiếc xe tải theo tiêu chuẩn hiện đại hơn là một chiếc sedan. Hoặc nó trông giống một chiếc xe ba bánh hơn là xe ôtô. Nhìn chung, nó mang một thiết kế dị thường mà khó có thể diễn tả bằng lời. Sáng chế kỳ lạ của ông Cugnot đã được thiết kế để giải quyết một vấn đề rất cụ thể, kể cả rằng nó không hiệu quả như mong đợi. Nó là một phương tiện chuyên dụng để kéo những khẩu pháo nặng nề tới những nơi cần đến. Theo suy nghĩ của Cugnot, fardier à vapeur sẽ là một giải pháp lý tưởng hơn so với việc sử dụng sức ngựa và xe kéo phổ biến thời đó. Chiếc xe hơi nước của Cugnot có hai bánh ở phía sau và một bánh ở phía trước, và thứ đặt treo phía đầu là một lò hơi khổng lồ được sử dụng để tạo hơi nước, giúp chiếc xe chuyển động. Tuy nhiên với tổng trọng lượng trên 2 tấn và một cơ chế vận hành cồng kềnh, kết quả cuối cùng là đáng thất vọng khi chiếc xe chỉ có thể di chuyển một cách cực kỳ chậm chạp ở tốc độ chưa tới 5 km/h. Hơn nữa, chiếc xe này không hề có vô lăng như ôtô hiện đại, vậy nên công việc điều hướng là vô cùng khó khăn thông qua một tay bánh lái kiểu tàu thuyền thời xưa. Không chỉ có thiết kế khác thường, cơ chế lái khó và tốc độ chậm như rùa kèm làn khói dày đặc xung quanh người lái, phát minh của Cugnot cũng là nhân vật chính trong vụ tai nạn xe ô tô đầu tiên trên thế giới. Trong năm 1771, Cugnot đã chế tạo một chiếc fardier à vapeur thứ hai, và chiếc xe đó đã lao thẳng vào tường. Hiện nay chiếc xe fardier à vapeur 1769 của Cugnot vẫn còn tồn tại và đang được trưng bày tại viện bảo tàng Musée des Arts et Métiers ở Pháp. Nó là một nhân chứng lịch sử về một thời đại đã qua, và cho thấy con người đã sáng chế một phương tiện cơ giới hóa từ cách đây hơn 250 năm. Fardier à vapeur 1769 hiện đang được trưng bày tại một viện bảo tàng ở Pháp Video: Chiếc xe hơi nước "fardier à vapeur".

