Đây là chiếc limousine “The American Dream” dài nhất thế giới

Được chế tạo tại Burbank vào năm 1986 bởi Jay Ohrberg, chiếc xe limousine The American Dream (Giấc mơ Mỹ) đã lập Kỷ lục Guinness Thế giới cho danh hiệu “xe ô tô dài nhất”. Nó đã là tâm điểm chú ý của giới truyền thông trong một thời gian trước khi bị lãng quên ở phía sau một nhà kho tại New York. Tua nhanh tới năm 2020, nó đã được gửi đến Florida để phục chế, và giờ đây, công việc phục chế đã hoàn thành và nó trông tuyệt hơn bao giờ hết. Thực sự mà nói, đây là một chiếc The American Dream đặc biệt với một câu chuyện ấn tượng. Nó suýt chút nữa đã bị bỏ đi hoàn toàn, nếu như không có Michael Dezer. Ông ấy là chủ của một bảo tàng ở Florida và đã thấy chiếc xe được rao bán trên eBay trong năm 2019. Ông nhanh chóng quyết định rằng mình cần phải có nó, và không chỉ mua như một kỷ vật, mà để mang đến cho nó một cơ hội sống khác. Sau khi bỏ ra chi phí lên tới 250.000 USD và gần 3 năm làm việc chăm chỉ, chiếc limousine dựa trên Cadillac Eldorado 1976 này hiện có trang bị 2 động cơ V8 (một phía sau và một phía sau), một bể bơi, một sân chơi gôn mini, vài chiếc TV, tủ lạnh, và chỗ đỗ trực thăng. Nó chạy trên 26 bánh xe với loại lốp thích hợp nhất, và chiếc The American Dream có thể chứa đến 75 người cùng lúc. Chiếc xe bây giờ có chiều dài hơn 30 mét một chút, chỉ hơn 3,8 cm so với hồi nó mới được đăng ký lập kỷ lục thế giới, nhưng thế là đủ để nó thiết lập kỷ lục mới rồi. Dezer và đội ngũ của ông đã nghĩ đến việc chuyển đổi nó thành chạy điện, nhưng chi phí sẽ tăng lên gấp bội, và trọng lượng cực nặng sẽ làm ảnh hưởng đến phạm vi hoạt động của nó. Mặc dù nó có thể hoạt động tốt, nhưng Dezer cho biết The American Dream độc nhất thế giới này đơn giản là quá dài để lái trên đường công cộng. Do vậy, chiếc xe hiện tại sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Xe hơi Công viên Dezerland, và có thể được cho thuê trong những dịp đặc biệt với sự chấp thuận phải đến từ chính ông Dezer. Video: Chiếc limousine dài nhất thế giới “The American Dream”.

