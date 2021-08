“Ế chổng vó” ở Trung Đông tới 6 năm, Bentley Mulsanne tìm khách

Vào năm 2015, hãng xe sang Anh quốc đã đưa 5 chiếc Bentley Mulsanne Grand Limousine siêu độc và siêu đắt đến Các tiểu vương quốc Ả-Rập Thống Nhất (UAE). Tuy nhiên, có vẻ như Mulsanne Grand Limousine do bộ phận Mulliner tạo ra lại không lọt vào mắt xanh của bất kỳ đại gia Trung Đông nào trong suốt 6 năm qua. Điều này khiến Bentley phải mở rộng đối tượng khách hàng cho 5 chiếc xe limousine sang trọng này. Theo đó, kể từ bây giờ, bất kỳ khách hàng nào trên thế giới cũng có thể mua xe siêu sang Bentley Mulsanne Grand Limousine chứ không chỉ giới hạn ở thị trường Trung Đông như trước. Ban đầu, xe được ra đời theo đơn đặt hàng của một vị đại gia. Sau đó, ban giám đốc của hãng Bentley cho rằng những khách hàng khác cũng muốn sở hữu một chiếc xe như thế này. Vì thế, bộ phận Mulliner đã chế tạo thêm 5 chiếc Bentley Mulsanne Grand Limousine nữa và chuyển đến UAE. Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra không đúng như dự tính của hãng Bentley. Điều này khiến thương hiệu Anh quốc phải thay đổi kế hoạch và mở bán Mulsanne Grand Limousine trên toàn thế giới. Đúng như tên gọi, 5 chiếc xe limousine này được phát triển dựa trên dòng xe siêu sang Bentley Mulsanne nhưng có kích thước lớn hơn. Theo đó, Bentley Mulsanne Grand Limousine đặc biệt có chiều dài tăng đến 1.000 mm so với bản thường và không gian nội thất vừa cao vừa rộng hơn. Với những chiếc xe limousine sang trọng như thế này, mọi tinh hoa đương nhiên đều dồn vào bên trong xe. Bước vào trong xe, hành khách sẽ được chào đón bằng 4 ghế ngồi quay mặt vào nhau và được bọc da cao cấp. Đặc biệt, hãng Bentley đã trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, cho phép hành khách ngồi ở ghế nào cũng có thể điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với bản thân. Thêm vào đó là sự có mặt của ngăn làm lạnh đồ uống, đi kèm ly pha lê, tủ lạnh nhỏ có cốc bằng pha lê, bàn gấp ốp gỗ để hành khách có thể tranh thủ làm việc ngay khi đang di chuyển, chân đế iPad và cổng sạc. Chưa hết, Bentley Mulsanne Grand Limousine còn được trang bị hệ thống liên lạc trên xe để hành khách giao tiếp với tài xế. Ở giữa khoang lái và khoang hành khách sẽ có vách ngăn bằng kính thông minh, có thể chuyển từ trạng thái trong suốt sang mờ đục chỉ bằng cách bấm nút. Đây là mẫu xe Bentley đầu tiên được trang bị vách ngăn như thế này. Theo hãng Bentley, không chỉ khác biệt với những chiếc xe trên đường phố, 5 chiếc Mulsanne Grand Limousine còn không giống hệt nhau. Mỗi chiếc sẽ được trang bị bộ vành 21 inch có thiết kế phù hợp với màu sơn ngoại thất. Thêm vào đó là biểu tượng "Flying B" trên nắp ca-pô cũng do bộ phận Mulliner chế tạo riêng cho xe. Hãng Bentley khẳng định Mulsanne Grand Limousine chính là mẫu xe limousine dài nhất từng được chế tạo chính hãng tại nhà máy. Đáng tiếc giá bxe không được tiết lộ. Bentley Mulsanne đã chính thức bị "khai tử" vào năm ngoái nên những mẫu xe đặc biệt như Mulsanne Grand Limousine sẽ không còn cơ hội ra đời. Đây là cơ hội quý giá để những người yêu xe sở hữu những chiếc limousine được hãng Bentley miêu tả là một phần quan trọng trong lịch sử của ngành ôtô thế giới. Video: Chi tiết xe siêu sang Bentley Mulsanne Grand Limousine.

