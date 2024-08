Đây là 5 mẫu ôtô số sàn chỉ hơn 100 triệu đáng mua tại Việt Nam

Chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe, tài chính không dư giả là những lý do khiến bạn không nghĩ đến chuyện mua ôtô sử dụng. Tuy nhiên, thị trường ôtô cũ có rất nhiều mẫu xe có thể khỏa lấp những thiếu hụt mà bạn đang gặp phải. Ở trường hợp này, những mẫu ôtô số sàn đời cao giá mềm sẽ là lựa chọn hợp lý. KIA Morning MT 2018: Giá 175-182 triệu đồng Từ trước đến nay, KIA Morning vẫn là mục tiêu của những ai muốn mua ôtô đã qua sử dụng giá rẻ. Với ngân sách từ 100-200 triệu đồng, những chiếc KIA Morning MT 2018 giá rao bán 175-182 triệu đồng phù hợp với tài chính của bạn. Nếu khéo léo trả giá, bạn có thể nhắm đến những chiếc xe đời 2019 (giá rao bán hiện nay 229-245 triệu đồng). KIA Morning 2018-2019 đã hết thời hạn bảo hành. Tuy nhiên, với những chiếc xe được chủ nhân giữ gìn, số ODO thấp và thực hiện bảo dưỡng đều đặn đều có chất lượng tốt, giảm thiểu tối đa hỏng hóc, gây tốn kém cho người mua. Xe sử dụng số sàn 5 cấp, động cơ 1.25L (có công suất tối đa 83 mã lực). Khối động cơ này có độ vọt và chở tải tốt hơn động cơ 1.0L đời trước. Thiết kế bên ngoài của KIA Morning ưa nhìn, xe nhỏ gọn, dễ luồn lách, nội thất phối màu sáng sủa. Nhược điểm của mẫu xe này là không gian giữa 2 hàng ghế và cốp sau nhỏ hơn đối thủ cùng cỡ A. Độ cách âm giữa sàn xe và khoang lái chưa tốt và tiếng ồn lớn khi chạy tốc độ cao. Trang bị nội thất dừng ở mức cơ bản. Chevrolet Spark LT 2018: Giá 180 triệu đồng Chevrolet Spark là cái tên khá phổ biến tại Việt Nam nhờ bề dày lịch sử hơn hẳn KIA Morning. Thế hệ đầu tiên của mẫu xe này có tên gọi là Daewoo Matiz (ra mắt lần đầu năm 1998), đến năm 2007 Chevrolet Spark mới chính thức kế vị và duy trì trên thị trường đến tháng 8/2022. Những mẫu Chevrolet Spark vẫn được người mua xe cũ săn lùng. Hiện tại, Chevrolet Spark LT đời 2018 có giá khoảng 180 triệu đồng. Chiếc xe này mang đến cho người dùng nhiều trang bị tiện nghi hiện địa như: Vô lăng tích hợp phím bấm, hệ thống giải trí Mylink kết nối điện thoại thông minh, màn hình trung tâm cảm ứng 7 inch. Spark nổi tiếng bền dáng, thiết kế hiện đại, ưa nhìn. Điểm trừ của mẫu xe này chính là đèn pha halogen và ghế bọc nỉ. Người dùng thường phải chi tiền để nâng cấp 2 chi tiết này. Động cơ 1.2L và hộp số sàn 5 cấp, cho công suất cực đại 80 mã lực, thấp hơn KIA Morning hay Hyundai Grand i10 nên khá ì ạch khi chở "full tải", chỉ hợp chạy phố. Toyota Wigo 1.2MT 2018: Giá 195 triệu đồng

Wigo là mẫu xe được Toyota kỳ vọng sẽ giúp hãng mở rộng thị phần phân khúc xe hạng A. Thế nhưng, doanh số bán xe Toyota Wigo không mấy khả quan do sức hút của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil quá mạnh. Dẫu vậy, trên thị trường ôtô cũ tại Việt Nam, Toyota Wigo 1.2MT vẫn là gợi ý đáng cân nhắc cho những ai cần một chiếc xe bền bỉ, giá hơn trăm triệu đồng. Ưu điểm: Mạnh về thương hiệu, lành tình, ít lỗi vặt, chi phí sửa chữa bảo dưỡng thấp và sẵn hệ thống đại lý rộng khắp trên cả nước, dễ tìm phụ tùng thay thế. Wigo số sàn sở hữu nhiều trang bị nhỉnh hơn đối thủ gồm đèn thấu kính, gương chiếu hậu tích hợp đèn xi nhan, đuôi gió phía sau, mâm đúc dạng phay. Động cơ 1.2L cho công suất 86 mã lực, mạnh hơn KIA Morning 1.2L và mức tiêu hao nhiên liệu cũng rất lý tưởng, chỉ từ 5,2 lít/100km. Đổi lại, người dùng cần phải bỏ qua sự cầu toàn về thiết kế bởi Wigo đời đầu không được đánh giá cao như phiên bản mới (ra mắt tháng 6/2023). Ngoài ra, ghế ngồi bên trong bọc nỉ, không trang bị màn hình cảm ứng, sử dụng chìa khóa cơ, độ cách âm bị đánh giá kém. Chevrolet Aveo LT 2018: Giá 190 triệu đồng

Chevrolet Aveo gia nhập thị trường Việt năm 2013. Phiên bản số sàn 1.5MT thời điểm đó có giá 435 triệu đồng, bản số tự động là 469 triệu đồng. Đáng tiếc, năm 2018 đại lý ngừng bán Aveo. Mẫu xe này kết thúc vòng đời 5 năm ngắn ngủi tại Việt Nam với doanh số lẹt đẹt. Dẫu chưa tạo được ấn tượng về mặt doanh số nhưng Chevrolet Aveo 2018 lại được người dùng đánh giá cao về giá bán rẻ, kích thước nhỏ gọn dễ luồn lách trong đô thị, khoảng sáng gầm xe cao. Động cơ 1.4L (công suất tối đa 93 mã lực) tương đương Toyota Vios và rất tiết kiệm nhiên liệu. Chevrolet Aveo 2018 xứng đáng được nhắc tên trong bài viết này bởi nếu chọn mẫu xe ngang cơ như Toyota Vios hay Hyundai Accent số sàn, người mua phải chi thêm khoản tiền khá lớn. Lựa chọn mẫu xe này, người dùng phải thích ứng với một chiếc xe có thiết kế không mấy bắt mắt. Nội thất có nhiều chi tiết nhựa, ít trang bị tiện nghi. Việc hãng xe đã rút chân khỏi thị trường Việt cũng khiến xe bị khấu hao nhiều khi bán lại. Suzuki Celerio 1.0 MT 2019: Giá 190 triệu đồng

Tương tự, Suzuki Celerio cũng đã ngừng bán vào cuối tháng 5/2020 và cũng chỉ tồn tại 3 năm ngắn ngủi tại thị trường Việt. Nguyên nhân khai tử là do doanh số thấp. Trước khi dừng bán, giá xe Suzuki Celerio niêm yết ở mức 329-359 triệu đồng, tương ứng với phiên bản 1.0 MT và 1.0 CVT. Hiện tại, Suzuki Celerio 1.0 MT đời 2019 đang được chào bán với giá trên dưới 190 triệu đồng trên sàn xe cũ. Điểm nổi bật của chiếc xe này là tiết kiệm nhiên liệu (5,27 lít/100 km đường nội đô, 4,33 lít/100 km đường hỗn hợp). Bên dưới nắp ca-pô là khối động cơ 1.0L (công suất 67 mã lực), yếu nhất so với các mẫu xe cỡ A. Thiết kế không nịnh mắt, trang bị chỉ dừng ở mức cơ bản. Video: Top 10 hãng xe ít lỗi nhất sau 3 năm sử dụng.

Chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe, tài chính không dư giả là những lý do khiến bạn không nghĩ đến chuyện mua ôtô sử dụng. Tuy nhiên, thị trường ôtô cũ có rất nhiều mẫu xe có thể khỏa lấp những thiếu hụt mà bạn đang gặp phải. Ở trường hợp này, những mẫu ôtô số sàn đời cao giá mềm sẽ là lựa chọn hợp lý. KIA Morning MT 2018: Giá 175-182 triệu đồng Từ trước đến nay, KIA Morning vẫn là mục tiêu của những ai muốn mua ôtô đã qua sử dụng giá rẻ. Với ngân sách từ 100-200 triệu đồng, những chiếc KIA Morning MT 2018 giá rao bán 175-182 triệu đồng phù hợp với tài chính của bạn. Nếu khéo léo trả giá, bạn có thể nhắm đến những chiếc xe đời 2019 (giá rao bán hiện nay 229-245 triệu đồng). KIA Morning 2018-2019 đã hết thời hạn bảo hành. Tuy nhiên, với những chiếc xe được chủ nhân giữ gìn, số ODO thấp và thực hiện bảo dưỡng đều đặn đều có chất lượng tốt, giảm thiểu tối đa hỏng hóc, gây tốn kém cho người mua. Xe sử dụng số sàn 5 cấp, động cơ 1.25L (có công suất tối đa 83 mã lực). Khối động cơ này có độ vọt và chở tải tốt hơn động cơ 1.0L đời trước. Thiết kế bên ngoài của KIA Morning ưa nhìn, xe nhỏ gọn, dễ luồn lách, nội thất phối màu sáng sủa. Nhược điểm của mẫu xe này là không gian giữa 2 hàng ghế và cốp sau nhỏ hơn đối thủ cùng cỡ A. Độ cách âm giữa sàn xe và khoang lái chưa tốt và tiếng ồn lớn khi chạy tốc độ cao. Trang bị nội thất dừng ở mức cơ bản. Chevrolet Spark LT 2018: Giá 180 triệu đồng Chevrolet Spark là cái tên khá phổ biến tại Việt Nam nhờ bề dày lịch sử hơn hẳn KIA Morning. Thế hệ đầu tiên của mẫu xe này có tên gọi là Daewoo Matiz (ra mắt lần đầu năm 1998), đến năm 2007 Chevrolet Spark mới chính thức kế vị và duy trì trên thị trường đến tháng 8/2022. Những mẫu Chevrolet Spark vẫn được người mua xe cũ săn lùng. Hiện tại, Chevrolet Spark LT đời 2018 có giá khoảng 180 triệu đồng. Chiếc xe này mang đến cho người dùng nhiều trang bị tiện nghi hiện địa như: Vô lăng tích hợp phím bấm, hệ thống giải trí Mylink kết nối điện thoại thông minh, màn hình trung tâm cảm ứng 7 inch. Spark nổi tiếng bền dáng, thiết kế hiện đại, ưa nhìn. Điểm trừ của mẫu xe này chính là đèn pha halogen và ghế bọc nỉ. Người dùng thường phải chi tiền để nâng cấp 2 chi tiết này. Động cơ 1.2L và hộp số sàn 5 cấp, cho công suất cực đại 80 mã lực, thấp hơn KIA Morning hay Hyundai Grand i10 nên khá ì ạch khi chở "full tải", chỉ hợp chạy phố. Toyota Wigo 1.2MT 2018: Giá 195 triệu đồng

Wigo là mẫu xe được Toyota kỳ vọng sẽ giúp hãng mở rộng thị phần phân khúc xe hạng A. Thế nhưng, doanh số bán xe Toyota Wigo không mấy khả quan do sức hút của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil quá mạnh. Dẫu vậy, trên thị trường ôtô cũ tại Việt Nam , Toyota Wigo 1.2MT vẫn là gợi ý đáng cân nhắc cho những ai cần một chiếc xe bền bỉ, giá hơn trăm triệu đồng. Ưu điểm: Mạnh về thương hiệu, lành tình, ít lỗi vặt, chi phí sửa chữa bảo dưỡng thấp và sẵn hệ thống đại lý rộng khắp trên cả nước, dễ tìm phụ tùng thay thế. Wigo số sàn sở hữu nhiều trang bị nhỉnh hơn đối thủ gồm đèn thấu kính, gương chiếu hậu tích hợp đèn xi nhan, đuôi gió phía sau, mâm đúc dạng phay. Động cơ 1.2L cho công suất 86 mã lực, mạnh hơn KIA Morning 1.2L và mức tiêu hao nhiên liệu cũng rất lý tưởng, chỉ từ 5,2 lít/100km. Đổi lại, người dùng cần phải bỏ qua sự cầu toàn về thiết kế bởi Wigo đời đầu không được đánh giá cao như phiên bản mới (ra mắt tháng 6/2023). Ngoài ra, ghế ngồi bên trong bọc nỉ, không trang bị màn hình cảm ứng, sử dụng chìa khóa cơ, độ cách âm bị đánh giá kém. Chevrolet Aveo LT 2018: Giá 190 triệu đồng

Chevrolet Aveo gia nhập thị trường Việt năm 2013. Phiên bản số sàn 1.5MT thời điểm đó có giá 435 triệu đồng, bản số tự động là 469 triệu đồng. Đáng tiếc, năm 2018 đại lý ngừng bán Aveo. Mẫu xe này kết thúc vòng đời 5 năm ngắn ngủi tại Việt Nam với doanh số lẹt đẹt. Dẫu chưa tạo được ấn tượng về mặt doanh số nhưng Chevrolet Aveo 2018 lại được người dùng đánh giá cao về giá bán rẻ, kích thước nhỏ gọn dễ luồn lách trong đô thị, khoảng sáng gầm xe cao. Động cơ 1.4L (công suất tối đa 93 mã lực) tương đương Toyota Vios và rất tiết kiệm nhiên liệu. Chevrolet Aveo 2018 xứng đáng được nhắc tên trong bài viết này bởi nếu chọn mẫu xe ngang cơ như Toyota Vios hay Hyundai Accent số sàn, người mua phải chi thêm khoản tiền khá lớn. Lựa chọn mẫu xe này, người dùng phải thích ứng với một chiếc xe có thiết kế không mấy bắt mắt. Nội thất có nhiều chi tiết nhựa, ít trang bị tiện nghi. Việc hãng xe đã rút chân khỏi thị trường Việt cũng khiến xe bị khấu hao nhiều khi bán lại. Suzuki Celerio 1.0 MT 2019: Giá 190 triệu đồng

Tương tự, Suzuki Celerio cũng đã ngừng bán vào cuối tháng 5/2020 và cũng chỉ tồn tại 3 năm ngắn ngủi tại thị trường Việt. Nguyên nhân khai tử là do doanh số thấp. Trước khi dừng bán, giá xe Suzuki Celerio niêm yết ở mức 329-359 triệu đồng, tương ứng với phiên bản 1.0 MT và 1.0 CVT. Hiện tại, Suzuki Celerio 1.0 MT đời 2019 đang được chào bán với giá trên dưới 190 triệu đồng trên sàn xe cũ. Điểm nổi bật của chiếc xe này là tiết kiệm nhiên liệu (5,27 lít/100 km đường nội đô, 4,33 lít/100 km đường hỗn hợp). Bên dưới nắp ca-pô là khối động cơ 1.0L (công suất 67 mã lực), yếu nhất so với các mẫu xe cỡ A. Thiết kế không nịnh mắt, trang bị chỉ dừng ở mức cơ bản. Video: Top 10 hãng xe ít lỗi nhất sau 3 năm sử dụng.