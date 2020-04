Đấu giá siêu xe Ferrari 250 GTE của cảnh sát Rome

Chiếc siêu xe Ferrari 250 GTE Series II đời 1962 từng có 6 năm phục vụ trong Sở cảnh sát Rome, Italy, và nay đang được nhà thầu Girardo & Co bán đấu giá. Trở lại quá khứ, siêu xe cảnh sát Italy trong thập niên 1960 được trang bị như Alfa Romeo 1900 hoặc Giulia 1600 saloon để phục vụ công tác tuần tra. Tuy nhiên những chiếc xe này vẫn không đủ mạnh và tốc độ để truy bắt tội phạm. Cảnh sát trưởng của Rome đã hỏi viên cảnh sát Armando Spatafora rằng mẫu xe nào phù hợp nhất. "Có gì tốt hơn một chiếc Ferrari?", Armando Spatafora trả lời, đó cũng là khởi đầu của chiếc Ferrari 250 GTE Series II tại Sở cảnh sát Rome. Những chiếc Ferrari 250 GTE Series II được bàn giao cho đội cảnh sát Rome vào năm 1963. Nhiều chiếc trong số đó nhanh chóng bị hư hỏng do các cảnh sát không làm chủ được tốc độ. Nhưng Armando Spatafora (một trong 4 sĩ quan được gửi đến Maranello để huấn luyện lái xe tốc độ cao) cùng với chiếc siêu xe Ferrari có số khung #3999 vẫn tiếp tục phục vụ trong 6 năm tiếp theo. Điều này đã khiến ông trở thành một trong những viên cảnh sát nổi tiếng tại Rome, là nỗi khiếp sợ của tội phạm mỗi khi ông truy bắt trên chiếc Ferrari của mình. Siêu xe Ferrari 250 GTE Series II cùng với Armando Spatafora nổi tiếng đến mức được người dân tại thành phố đặt cho biệt danh là "Con báo của đội tuần tra". 250 GTE là siêu xe có cấu hình 2+2 đầu tiên của Ferrari. Chiếc xe do Pininfarina thiết kế, dựa trên chiếc Ferrari 250 phiên bản trục cơ sở kéo dài. Xe được trang bị động cơ V12 góc 60 độ nổi tiếng, dung tích 3.0L, công suất 240 mã lực đi kèm hộp số sàn 4 cấp. Siêu xe huyền thoại gắn liền với tên tuổi của Armando Spatafora sở hữu màu đen bóng ngoại thất, nội thất giả da. Chiếc xe được cho nghỉ hưu từ năm 1968. Tình trạng xe còn khá mới do thường xuyên được bảo dưỡng tại nhà máy của Ferrari ở Maranello. Chiếc Ferrari 250 GTE Series II được bán đấu giá lần đầu vào năm 1972. Siêu xe đã được trưng bày khắp châu Âu trước khi về tay chủ mới vào năm 2015. Chiếc xe tuần tra của cảnh sát Rome cũng từng được xuất hiện tại sự kiện Pebble Beach Concours d'Elegance 2016. Đây cũng là chiếc xe thuộc sở hữu tư nhân duy nhất tại Italy được cấp phép sử dụng đèn ưu tiên, còi báo động và logo đặc biệt của đội tuần tra Squadra Volante. Chiếc Ferrari 250 GTE Series II đời 1962 đã được Ferrari Classiche giám định vào năm 2014, số khung #3999, động cơ, hộp số và trục sau vẫn còn nguyên bản. Video: Ngắm siêu xe Ferrari 250 GTE 1962 hàng hiếm.

Chiếc siêu xe Ferrari 250 GTE Series II đời 1962 từng có 6 năm phục vụ trong Sở cảnh sát Rome, Italy, và nay đang được nhà thầu Girardo & Co bán đấu giá. Trở lại quá khứ, siêu xe cảnh sát Italy trong thập niên 1960 được trang bị như Alfa Romeo 1900 hoặc Giulia 1600 saloon để phục vụ công tác tuần tra. Tuy nhiên những chiếc xe này vẫn không đủ mạnh và tốc độ để truy bắt tội phạm. Cảnh sát trưởng của Rome đã hỏi viên cảnh sát Armando Spatafora rằng mẫu xe nào phù hợp nhất. "Có gì tốt hơn một chiếc Ferrari?", Armando Spatafora trả lời, đó cũng là khởi đầu của chiếc Ferrari 250 GTE Series II tại Sở cảnh sát Rome. Những chiếc Ferrari 250 GTE Series II được bàn giao cho đội cảnh sát Rome vào năm 1963. Nhiều chiếc trong số đó nhanh chóng bị hư hỏng do các cảnh sát không làm chủ được tốc độ. Nhưng Armando Spatafora (một trong 4 sĩ quan được gửi đến Maranello để huấn luyện lái xe tốc độ cao) cùng với chiếc siêu xe Ferrari có số khung #3999 vẫn tiếp tục phục vụ trong 6 năm tiếp theo. Điều này đã khiến ông trở thành một trong những viên cảnh sát nổi tiếng tại Rome, là nỗi khiếp sợ của tội phạm mỗi khi ông truy bắt trên chiếc Ferrari của mình. Siêu xe Ferrari 250 GTE Series II cùng với Armando Spatafora nổi tiếng đến mức được người dân tại thành phố đặt cho biệt danh là "Con báo của đội tuần tra". 250 GTE là siêu xe có cấu hình 2+2 đầu tiên của Ferrari. Chiếc xe do Pininfarina thiết kế, dựa trên chiếc Ferrari 250 phiên bản trục cơ sở kéo dài. Xe được trang bị động cơ V12 góc 60 độ nổi tiếng, dung tích 3.0L, công suất 240 mã lực đi kèm hộp số sàn 4 cấp. Siêu xe huyền thoại gắn liền với tên tuổi của Armando Spatafora sở hữu màu đen bóng ngoại thất, nội thất giả da. Chiếc xe được cho nghỉ hưu từ năm 1968. Tình trạng xe còn khá mới do thường xuyên được bảo dưỡng tại nhà máy của Ferrari ở Maranello. Chiếc Ferrari 250 GTE Series II được bán đấu giá lần đầu vào năm 1972. Siêu xe đã được trưng bày khắp châu Âu trước khi về tay chủ mới vào năm 2015. Chiếc xe tuần tra của cảnh sát Rome cũng từng được xuất hiện tại sự kiện Pebble Beach Concours d'Elegance 2016. Đây cũng là chiếc xe thuộc sở hữu tư nhân duy nhất tại Italy được cấp phép sử dụng đèn ưu tiên, còi báo động và logo đặc biệt của đội tuần tra Squadra Volante. Chiếc Ferrari 250 GTE Series II đời 1962 đã được Ferrari Classiche giám định vào năm 2014, số khung #3999, động cơ, hộp số và trục sau vẫn còn nguyên bản. Video: Ngắm siêu xe Ferrari 250 GTE 1962 hàng hiếm.