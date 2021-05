Đấu giá huyền thoại Toyota Supra trong "siêu phẩm" Fast & Furious

Từ ngày 17 đến 19/6 sắp tới, chiếc xe biểu tượng của loạt phim đình đám Fast & Furious - Toyota Supra huyền thoại sẽ được đem đấu giá tại sàn Barrett-Jackson. Sự kiện được tổ chức tại Las Vegas, Mỹ. Đây là tác phẩm của xưởng độ The Shark Shop có trụ sở tại El Segundo, California. Đặc biệt, chiếc xe này xuất hiện ở cả 2 phần phim là The Fast and the Furious (2001) và 2 Fast 2 Furious (2003). Trong 2 Fast 2 Furious, chiếc xe được thay đổi thiết kế và màu sắc và được sở hữu bởi nhân vật Slap Jack. Sau khi đóng máy, chiếc xe lại được hoàn trả lại diện mạo ban đầu trong phần phim đầu tiên. Đặc biệt hơn nữa, toàn bộ xe đều được chế tác do Eddie Paul, một nghệ nhân nổi tiếng trong việc thiết kế những mẫu xe đặc biệt cho các bộ phim bom tấn Hollywood. Chiếc Toyota Supra thế hệ thứ 4 này sở hữu màu sơn gốc cam Candy Orange trên mẫu siêu xe Lamborghini Diablo. Điểm nổi bật hơn cả là bộ tem đua "Nuclear Gladiator" do Troy Lee thiết kế. Ngoại thất của xe được nâng cấp với bộ bodykit Bomex với thiết kế cản trước và ốp hông hầm hố hơn. Nắp capo cũng được tinh chỉnh lại theo các mẫu xe đua của Toyota TRD. Tương tự, phần đuôi xe được nâng cấp với cánh gió sau kích thước lớn bằng hợp kim nhôm của APR Performance. Xe được trang bị bộ mâm 19 inch 5 chấu Racing Hart M5 của hãng độ Dazz Motorsports. Dưới nắp capo là khối động cơ turbocharged 6 xy-lanh thẳng hàng 2JZ-GTE, dung tích 3.0L. Đi kèm với khối động cơ này là hộp số 4 cấp tự động. Nội thất của xe cũng được làm lại như mới với bộ ghế thể thao và tapi cửa được bọc sợi Alcantara màu xanh biển. Nhà đấu giá Barrett-Jackson vẫn chưa đưa ra mức giá mong muốn dành cho siêu phẩm này. Trước đây, một chiếc xe thể thao Toyota Supra khác tham gia trong loạt phim Fast & Furious cũng được đấu giá thành công với trị giá 185.000 USD. Video: Toyota Supra đời 1994 "huyền thoại", từng được nam tài tử quá cố Paul Walker cầm lái trong loạt phim Fast & Furious.

