Đấu giá dàn xe siêu sang Rolls-Royce Phantom độc nhất thế giới

Rolls-Royce vừa công bố bộ sưu tập mới Phantom "The Six Elements". Hãng xe Anh quốc gọi đây là bộ sưu tập Rolls-Royce Phantom The Six Elements đại diện cho sự giao thoa giữa thế giới mỹ nghệ, thiết kế, công nghệ và tay nghề thủ công. Phantom "The Six Elements" được thực hiện trên mẫu Rolls-Royce Phantom Extended Series II mới. Mỗi chiếc Phantom trong bộ sưu tập này đều có những nét riêng, đại diện cho 5 yếu tố tự nhiên là đất, nước, lửa, gió, khí và yếu tố thứ 6 là nhân loại. Phần đế của bức tượng Spirit of Ecstasy được chạm khắc thêm ký tự tạo điểm nhấn. Đường coachline là điểm nhấn giúp dễ dàng nhận ra đây là Phantom "The Six Elements". Mỗi chiếc xe trong bộ sưu tập đều có tác phẩm riêng được vẽ thủ công bởi họa sĩ Sacha Jafri, lấy cảm hứng từ 6 yếu tố. Màu sắc bên ngoài và bên trong chiếc xe được thể hiện theo yếu tố. Chẳng hạn phiên bản lửa mang sắc đỏ, trong khi nước lại dùng tone màu xanh dương. Ngoài những khác biệt về mặt trang trí, Phantom "The Six Elements" không còn gì khác biệt với phiên bản Phantom Extended Series II. Tất cả 6 chiếc xe trong dự án này đều đã có chủ. Rolls-Royce cho biết Phantom "The Six Elements" đã gây quỹ được hơn 1 triệu USD. Số tiền đấu giá bộ sưu tập Rolls-Royce Phantom độc nhất thế giới này sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện hoạt động trong lĩnh vực y tế, phát triển bền vững và giáo dục. Video: Ngắm dàn xe siêu sang Rolls-Royce Phantom độc nhất thế giới.

