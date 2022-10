Đắt hơn tiền nhiệm 360USD, Kia Niro EV 2023 đang gây chú ý lớn

Cụ thể, ở thế hệ mới nhất Kia đang cung cấp Niro EV 2023 với 2 phiên bản là Wind có giá bắt đầu từ 39.450 USD (khoảng 980 triệu đồng) và phiên bản Wave có giá bắt đầu từ 44.450 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng). Về ngoại hình, mẫu xe này vẫn sở hữu lối thiết kế hiện đại hơn so với thế hệ trước đó, phần đèn pha được dời xuống bên dưới trong khi hốc tản nhiệt được mở rộng. Phiên bản Wave cao cấp hơn khác biệt ở những điểm nhấn mạ chrome satin xung quanh thân xe. Cả hai phiên bản của Kia Niro EV đều được trang bị la-zăng 17 inch tiêu chuẩn, màn hình 10,25 inch kép hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống định vị, camera quan sát phía sau, điều hòa tự động hai vùng, ghế bọc da, ghế trước có sưởi và chỉnh điện 10 hướng ở ghế lái, 5 cổng USB, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh của Harman Kardon (tùy chọn với 8 loa). Kia cũng trang bị một loạt những công nghệ hiện đại cho mẫu xe này với bộ ADAS tiêu chuẩn, nó bao gồm điều khiển hành trình thông minh dựa trên điều hướng, Hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa với Hỗ trợ lái xe đường cao tốc II và hỗ trợ công nghệ AI (có trên phiên bản cao cấp), phanh tự động phía sau. Ngoài ra mẫu xe này cũng có thêm gói tùy chọn sưởi ở ghế sau. Niro EV Wave còn sở hữu bộ biến tần theo xe (V2L) cho phép nó cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử hoặc thậm chí là các loại xe điện khác. Kia Niro EV trang bị bộ pin 64,8 kWh cho phép xe hoạt động trong phạm vi ước tính khoảng 407 km, nhiều hơn một chút so với phạm vi chỉ 385 km của phiên bản tiền nhiệm. Xe hoạt động dựa trên một động cơ điện đặt ở bánh trước, nó tạo ra 201 mã lực và mô-men xoắn 255 Nm. Đáng chú ý là hiện tại xe đã trang bị sạc nhanh DC 85 kW, cho phép pin sạc từ 10% đến 80 % trong 45 phút. Được biết, Kia Niro EV 2023 có mặt tại các cửa hàng ở Mỹ vào cuối tháng này và không bị giới hạn số lượng như ở thế hệ trước đó. >>> Mời độc giả xem thêm video Công an Hà Nội xác minh vụ hai xe ô tô Mercedes Benz cùng biển số (Nguồn: THĐT)

