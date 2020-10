"Đập thùng" Rolls-Royce Phantom VIII hơn 70 tỷ vừa về Việt Nam

Rolls-Royce Phantom VIII mới là một trong những chiếc xe siêu hiếm ở Việt Nam bởi số lượng xe về nước không nhiều. Tính đến nay, có khoảng 6 chiếc Rolls-Royce Phantom VIII đang lăn bánh, trong đó có cả xe mang biển số Lào. Mẫu sedan đắt giá nhất thế giới của thương hiệu Anh được phát triển dựa trên nền tảng “Architecture of Luxury” mới của Rolls-Royce. Với nền tảng khung gầm bằng nhôm mới, chiếc sedan đầu bảng này có kích thước nhẹ hơn và đảm bảo độ cứng vững. Rolls-Royce Phantom thệ hệ thứ 8 trình làng lần đầu vào năm 2017 và chiếc đầu tiên có mặt ở Việt Nam vào cuối năm 2018. Chiếc xe trong bài viết này là phiên bản EWB (trục cơ sở kéo dài) có kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.982 x 2.018 x 1.656 (mm) và chiều dài cơ sở đạt 3.772 mm. So với đời cũ, Phantom VIII ngắn hơn 77 mm, cao hơn 8mm và rộng hơn 29 mm. Với kích thước mới, Roll-Royce Phantom 8 sở hữu dáng vẻ hầm hố, bệ hơn. Ở ngoại thất, điểm nổi bật nhất trên chiếc sedan đầu bảng của Rolls-Royce là lưới tản nhiệt Pantheon được mở rộng kích thước, biểu tượng Spirit of Ecstasy đặt cao hơn đời cũ 12 mm. "Cặp mắt" của chiếc xe hơi mới này sử dụng công nghệ Laser hiện đại mang đến khả năng chiếu sáng tối ưu. Ngoài ra, phần đầu xe Rolls-Royce Phantom VIII còn sở hữu hàng loạt cảm biến, camera hỗ trợ an toàn. Phần thân xe, khách hàng sẽ được trải nghiệm bộ mâm cỡ lớn đến 22 inch, phong cách "cửa tự sát" đặc trưng. Cùng với đó, gương chiếu hậu của Rolls-Royce Phantom được tích hợp camera, các tính năng hiện đại như cảnh báo điểm mù, sấy kính, nhớ vị trí, tự động điều chỉnh khi lùi... Bước ra đuôi xe, Rolls Royce Phantom VIII không thay đổi quá nhiều. Vẫn còn đó cụm đèn hậu LED đặc trưng, ống xả kép 2 bên bọc crom, cảm biến, camera lùi... Khi cánh cửa được đóng lại, Rolls Royce Phantom VIII sẽ mang đến cho người dùng một không gian tĩnh lặng và tách biệt gần như hoàn toàn với bên ngoài. Để có được điều đó, hãng xe Anh quốc đã sử dụng nhiều vật liệu cách âm, lớp kính xe dày đến 6 mm. Khu vực bảng táp lô trung tâm, Rolls Royce Phantom đời mới sở hữu thiết kế khác biệt và sử dụng những vật liệu cao cấp. Toàn bộ khu vực đồng hồ sau vô-lăng đến màn hình giải trí đều được phủ bởi lớp nhựa. Bởi thế, bạn sẽ không thể chạm vào màn hình bên trong và điều khiển hoàn toàn từ bệ trung tâm. Chiếc Rolls Royce Phantom VIII mới về Việt Nam sử dụng ghế ngồi bọc da màu vàng đồng với đầy đủ các chức năng như sưởi ấm, làm mát, massage,... Trong khi đó, hàng ghế phía sau dành cho ông chủ với khả năng ngả, trượt hoàn toàn bằng điện. Khu vực này, hãng xe Anh quốc còn tích hợp tủ lạnh mini, khu vực để ly,... Rolls Royce Phantom đời mới sở hữu vô-lăng ấn tượng với chất liệu da, phía sau cụm đồng hồ dạng truyền thống gợi nhớ phong cách cổ điển cho mẫu sedan này. Về tiện nghi, mỗi chiếc Rolls Royce Phantom VIII sẽ sở hữu những trang bị khác nhau bởi xe được tùy chọn với tính cá nhân hóa. Với chiếc xe này, những tiện nghi không quá đặc biệt với 2 màn hình giải trí sau, điều hòa tự động 4 vùng, trần sao, cửa đóng tự động, rèm che nắng chỉnh điện,... "Trái tim" xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 là động cơ V12, dung tích 6,75L quen thuộc tạo ra công suất cực đại 563 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Khối động cơ dung tích lớn của xe sẽ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp với công nghệ vệ tinh hỗ trợ giúp chiếc xe có khả năng sang số chính xác. Theo công bố, Phantom VIII có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong thời gian 5,3 giây trước khi đạt tốc độ đối đa 250 km/h. Tại Việt Nam, giá xe Rolls-Royce Phantom VIII có mức bán ra khoảng hơn 70 tỷ đồng tại các đại lý nhập khẩu tư nhân. Để lăn bánh được chiếc xe này, chủ nhân sẽ phải bỏ ra không dưới 85 tỷ đồng. Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ mới.

