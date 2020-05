"Đập thùng" Mitsubishi Xpander Cross mới từ 670 triệu tại Việt Nam

Đây là lô xe Mitsubishi Xpander Cross mới đã được đưa về cảng Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP HCM hồi đầu tháng 3/2020, nhưng đến nay mới lộ diện nhiều hình ảnh rõ nét về màu sắc và cả nội thất. Tương tự như Xpander tiêu chuẩn, biến thể Xpander Cross mang phong cách SUV này cũng được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Mitsubishi Krama Yudha ở Cikarang, Indonesia. Mitsubishi Xpander Cross 2020 mới được định vị thuộc phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tương tự như "đàn anh" Xpander tại Việt Nam, nhưng nó mang phong cách thiết kế của xe SUV. Xpander Cross có khoảng sáng gầm 225mm, tức cao hơn Xpander 22mm. Chiều dài cơ sở của xe giữ nguyên mức 2.775 (mm), trong khi chiều dài, rộng và cao đều lớn hơn bản Xpander tương ứng 25 x 50 x 50 (mm), đạt 4.500 x 1.800 x 1.750 (mm). Khoảng sáng gầm xe lên đến 225 (mm). Về ngoại hình, xe vẫn khoác lên mình đặc điểm nhận dạng của ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield mới nhưng các đường nét khỏe khoắn hơn và đậm chất SUV hơn nhờ lưới tản nhiệt tái thiết kế, cản trước/sau hầm hố, thanh giá nóc và bộ mâm xe hình chữ Y độc đáo. Khách hàng sẽ có 03 lựa chọn màu sắc gồm: trắng, cam và đen. Xe được trang bị đèn pha LED chiếu sáng ban ngày và cả cụm đèn pha đặt thấp. Tổng thể chiếc MPV lại SUV này thêm nam tính hơn so với người tiền nhiệm với nhiều mảng ốp nhựa đen và bạc, đi kèm với “dàn chân” lắp bộ mâm hợp kim 5 chấu mang kích thước 17 inch. Về nội thất, đáng chú ý, biến thể Xpander Cross mới được đưa về nước sở hữu nội thất ghế tông màu đen tương phản với trang trí tông màu nâu đi kèm trang nhã, thay vì chỉ có duy nhất lựa chọn tông màu Be như trên Xpander thông thường. Trong khi đó, những tính năng khác của xe vẫn duy trì một số trang bị tiện ích tiêu chuẩn từ người đàn anh như: hệ thống khởi động bằng nút bấm, điều hòa chỉnh cơ một vùng, vô-lăng bọc da tích hợp các nút điều khiển... Mitsubishi Xpander Cross sử dụng chung động cơ 4cyl dung tích 1.5L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm, đi cùng hộp số tự động 4 cấp (4 AT) và sàn 5 cấp (5MT) và hệ dẫn động cầu trước (FWD) tương tự như Xpander. Về an toàn, Mitsubishi Xpander Cross cũng chia sẻ chung các trang bị với với Xpander thông thường như 2 túi khí cho hàng ghế phía trước, phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, chức năng chống trộm và camera lùi. Tại Việt Nam, sau khi được bán ra, Mitsubishi Xpander Cross mới sẽ đối đầu trực tiếp với mẫu Suzuki XL7 trong phân khúc xe MPV 7 chỗ mang phong cách SUV. Sự xuất hiện của Xpander Cross chắc chắn sẽ “làm khó, làm dễ” và gia tăng áp lực cạnh tranh lên đối thủ Suzuki XL7 vừa ra mắt với mức giá 589 triệu đồng.Giá xe Mitsubishi Xpander Cross mới tại Việt Nam chưa được công bố chính thức, tuy nhiên một số đại lý đã nhận đặt cọc Mitsubishi Xpander Cross 2020 hoàn toàn mới với giá tạm tính từ 670 - 680 triệu đồng. Thời gian giao xe đến tay khách hàng dự kiến hoàn tất ngay trong tháng 5 này. Video: Xem chi tiết Mitsubishi Xpander Cross 2020 mới.

Đây là lô xe Mitsubishi Xpander Cross mới đã được đưa về cảng Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP HCM hồi đầu tháng 3/2020, nhưng đến nay mới lộ diện nhiều hình ảnh rõ nét về màu sắc và cả nội thất. Tương tự như Xpander tiêu chuẩn, biến thể Xpander Cross mang phong cách SUV này cũng được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Mitsubishi Krama Yudha ở Cikarang, Indonesia. Mitsubishi Xpander Cross 2020 mới được định vị thuộc phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tương tự như "đàn anh" Xpander tại Việt Nam, nhưng nó mang phong cách thiết kế của xe SUV. Xpander Cross có khoảng sáng gầm 225mm, tức cao hơn Xpander 22mm. Chiều dài cơ sở của xe giữ nguyên mức 2.775 (mm), trong khi chiều dài, rộng và cao đều lớn hơn bản Xpander tương ứng 25 x 50 x 50 (mm), đạt 4.500 x 1.800 x 1.750 (mm). Khoảng sáng gầm xe lên đến 225 (mm). Về ngoại hình, xe vẫn khoác lên mình đặc điểm nhận dạng của ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield mới nhưng các đường nét khỏe khoắn hơn và đậm chất SUV hơn nhờ lưới tản nhiệt tái thiết kế, cản trước/sau hầm hố, thanh giá nóc và bộ mâm xe hình chữ Y độc đáo. Khách hàng sẽ có 03 lựa chọn màu sắc gồm: trắng, cam và đen. Xe được trang bị đèn pha LED chiếu sáng ban ngày và cả cụm đèn pha đặt thấp. Tổng thể chiếc MPV lại SUV này thêm nam tính hơn so với người tiền nhiệm với nhiều mảng ốp nhựa đen và bạc, đi kèm với “dàn chân” lắp bộ mâm hợp kim 5 chấu mang kích thước 17 inch. Về nội thất, đáng chú ý, biến thể Xpander Cross mới được đưa về nước sở hữu nội thất ghế tông màu đen tương phản với trang trí tông màu nâu đi kèm trang nhã, thay vì chỉ có duy nhất lựa chọn tông màu Be như trên Xpander thông thường. Trong khi đó, những tính năng khác của xe vẫn duy trì một số trang bị tiện ích tiêu chuẩn từ người đàn anh như: hệ thống khởi động bằng nút bấm, điều hòa chỉnh cơ một vùng, vô-lăng bọc da tích hợp các nút điều khiển... Mitsubishi Xpander Cross sử dụng chung động cơ 4cyl dung tích 1.5L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm, đi cùng hộp số tự động 4 cấp (4 AT) và sàn 5 cấp (5MT) và hệ dẫn động cầu trước (FWD) tương tự như Xpander. Về an toàn, Mitsubishi Xpander Cross cũng chia sẻ chung các trang bị với với Xpander thông thường như 2 túi khí cho hàng ghế phía trước, phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, chức năng chống trộm và camera lùi. Tại Việt Nam, sau khi được bán ra, Mitsubishi Xpander Cross mới sẽ đối đầu trực tiếp với mẫu Suzuki XL7 trong phân khúc xe MPV 7 chỗ mang phong cách SUV. Sự xuất hiện của Xpander Cross chắc chắn sẽ “làm khó, làm dễ” và gia tăng áp lực cạnh tranh lên đối thủ Suzuki XL7 vừa ra mắt với mức giá 589 triệu đồng. Giá xe Mitsubishi Xpander Cross mới tại Việt Nam chưa được công bố chính thức, tuy nhiên một số đại lý đã nhận đặt cọc Mitsubishi Xpander Cross 2020 hoàn toàn mới với giá tạm tính từ 670 - 680 triệu đồng. Thời gian giao xe đến tay khách hàng dự kiến hoàn tất ngay trong tháng 5 này. Video: Xem chi tiết Mitsubishi Xpander Cross 2020 mới.