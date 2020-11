"Đập thùng" BMW 750Li 2020 hơn 10 tỷ, đầu tiên tại Việt Nam

Mới đây, một đơn vị tư nhân chuyên nhập khẩu các loại siêu xe, xe sang trong nước vừa đưa về chiếc BMW 750Li 2020 mới và cũng là đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe này thuộc phiên bản facelift 2020 mới nhất của dòng 7-Series và có ngoại hình gần như tương tự với chiếc 740Li Pure Excellence chính hãng. Thay đổi đáng chú ý và cũng dễ nhận thấy nhất chính là phần mặt trước của BMW 750Li thế hệ mới mạnh mẽ và táo bạo hơn nhờ kích thước cụm lưới tản nhiệt hình bầu dục nay đã lớn hơn trước đến 40%, được bao quanh bởi những đường viền mạ chrome sáng bóng. Phần đầu xe cũng được các nhà thiết kế của BMW nâng cao thêm 50 mm so với đời cũ, phần nào khiến cho toàn bộ mặt trước của xe gây ấn tượng thị giác tốt hơn hẳn trước đây. Cụm đèn chiếu sáng chính mỏng dẹt hơn đời trước, sử dụng công nghệ LED thích ứng ở trạng thái tiêu chuẩn và có thể nâng cấp lên loại đèn laser cao cấp với khả năng chiếu sáng tốt hơn. Phần đuôi nổi bật với đường viền chrome dày nối liền với ống xả, trong khi đường chrome phía trên kết hợp với một dải LED 3D nối liền giữa 2 cụm đèn hậu. So với đời trước, đèn hậu đã mỏng hơn 1,4 inch và có tạo hình khác biệt. Những sự thay đổi về diện mạo này cũng khiến cho BMW 7-Series 2020 đời mới tăng thêm 22 mm chiều dài tổng thể, để đạt đến mức 5.120 mm ở dạng thân G11 và lên đến 5.260 mm đối với dạng thân G12 với trục cơ sở kéo dài. Tất nhiên, do nền tảng khung gầm giữ nguyên nên thông số chiều dài trục cơ sở cũng không thay đổi. Mâm xe được trang bị loại đa chấu màu crome kích thước 20 inch kèm theo bộ phanh hiệu suất cao. Tuy nhiên, điều khiến chiếc xe sang BMW 750Li 2020 đầu tiên này khác biệt so với phiên bản đang bán ra chính hãng tại thị trường Việt Nam, chính là ở những trang bị bên trong khoang cabin đi kèm với khối động cơ mạnh mẽ dưới nắp ca-pô. Nội thất chiếc BMW 750Li 2020 tại Việt Nam này được bố trí với cấu hình chỉ 4 ghế ngồi theo dạng thương gia, ở giữa hàng ghế thứ 2 là một bệ tì tay kèm bảng điều khiển trung tâm. Ghế xe được trang bị hệ thống sưởi/massage/làm mát, tủ lạnh mini, 2 màn hình giải trí ở hàng ghế sau, 2 màn hình kích thước từ 10.25 inch - 12.3 inch ở hàng ghế trước phụ vụ tác vụ màn hình điều khiển trung tâm và đồng hồ công-tơ-mét, hệ thống điều hào 4 vùng độc lập, toàn bộ ghế và khoang xe được bọc da thượng hạng... Ngoài ra còn có đèn viền nội thất, tính năng trải thảm ánh sáng bước vào xe (Welcome Light Carpet) cùng với cửa sổ trời Sky Lounge Panorama độc đáo. Và để giúp chủ nhân của chiếc xe thư giãn tối đa, BMW đã hợp tác với Bowers & Wilkins để phát triển hệ thống âm thanh vòm kim cương dành riêng cho dòng xe BMW 7-Series thế hệ mới, đem đến những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời nhất. Bên cạnh sự vượt trội về mặt trang bị tiện nghi, BMW 750Li 2020 còn nổi trội hơn các phiên bản 730, 740Li ở phần trang bị động cơ. Cụ thể, mẫu xe này sử dụng động cơ V8 4.4L, sản sinh công suất tới 445 mã lực và 650 Nm mô-men xoắn cực đại. Sức mạnh này được truyền tới 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Từ đó, BMW 750Li 2020 có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong khoảng thời gian 4.3 giây. Tất cả các phiên bản của BMW 7-Series 2020 đều được trang bị hệ thống treo khí nén và hệ thống đánh lái bánh sau. Riêng bản BMW 740Li có thêm camera quét mặt đường bổ trợ cho hệ thống treo khí nén thông minh. Mức giá xe BMW 750Li 2020 trong bài viết này hiện chưa được công bố, tuy nhiên theo nhiều đồn đoán nó sẽ được chào bán tới hơn 10 tỷ đồng từ phía đại lý tư nhân. Video: BMW 7-Series 2020 mới quyết tâm đánh bại Mercedes S-Class.

Mới đây, một đơn vị tư nhân chuyên nhập khẩu các loại siêu xe, xe sang trong nước vừa đưa về chiếc BMW 750Li 2020 mới và cũng là đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe này thuộc phiên bản facelift 2020 mới nhất của dòng 7-Series và có ngoại hình gần như tương tự với chiếc 740Li Pure Excellence chính hãng. Thay đổi đáng chú ý và cũng dễ nhận thấy nhất chính là phần mặt trước của BMW 750Li thế hệ mới mạnh mẽ và táo bạo hơn nhờ kích thước cụm lưới tản nhiệt hình bầu dục nay đã lớn hơn trước đến 40%, được bao quanh bởi những đường viền mạ chrome sáng bóng. Phần đầu xe cũng được các nhà thiết kế của BMW nâng cao thêm 50 mm so với đời cũ, phần nào khiến cho toàn bộ mặt trước của xe gây ấn tượng thị giác tốt hơn hẳn trước đây. Cụm đèn chiếu sáng chính mỏng dẹt hơn đời trước, sử dụng công nghệ LED thích ứng ở trạng thái tiêu chuẩn và có thể nâng cấp lên loại đèn laser cao cấp với khả năng chiếu sáng tốt hơn. Phần đuôi nổi bật với đường viền chrome dày nối liền với ống xả, trong khi đường chrome phía trên kết hợp với một dải LED 3D nối liền giữa 2 cụm đèn hậu. So với đời trước, đèn hậu đã mỏng hơn 1,4 inch và có tạo hình khác biệt. Những sự thay đổi về diện mạo này cũng khiến cho BMW 7-Series 2020 đời mới tăng thêm 22 mm chiều dài tổng thể, để đạt đến mức 5.120 mm ở dạng thân G11 và lên đến 5.260 mm đối với dạng thân G12 với trục cơ sở kéo dài. Tất nhiên, do nền tảng khung gầm giữ nguyên nên thông số chiều dài trục cơ sở cũng không thay đổi. Mâm xe được trang bị loại đa chấu màu crome kích thước 20 inch kèm theo bộ phanh hiệu suất cao. Tuy nhiên, điều khiến chiếc xe sang BMW 750Li 2020 đầu tiên này khác biệt so với phiên bản đang bán ra chính hãng tại thị trường Việt Nam, chính là ở những trang bị bên trong khoang cabin đi kèm với khối động cơ mạnh mẽ dưới nắp ca-pô. Nội thất chiếc BMW 750Li 2020 tại Việt Nam này được bố trí với cấu hình chỉ 4 ghế ngồi theo dạng thương gia, ở giữa hàng ghế thứ 2 là một bệ tì tay kèm bảng điều khiển trung tâm. Ghế xe được trang bị hệ thống sưởi/massage/làm mát, tủ lạnh mini, 2 màn hình giải trí ở hàng ghế sau, 2 màn hình kích thước từ 10.25 inch - 12.3 inch ở hàng ghế trước phụ vụ tác vụ màn hình điều khiển trung tâm và đồng hồ công-tơ-mét, hệ thống điều hào 4 vùng độc lập, toàn bộ ghế và khoang xe được bọc da thượng hạng... Ngoài ra còn có đèn viền nội thất, tính năng trải thảm ánh sáng bước vào xe (Welcome Light Carpet) cùng với cửa sổ trời Sky Lounge Panorama độc đáo. Và để giúp chủ nhân của chiếc xe thư giãn tối đa, BMW đã hợp tác với Bowers & Wilkins để phát triển hệ thống âm thanh vòm kim cương dành riêng cho dòng xe BMW 7-Series thế hệ mới, đem đến những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời nhất. Bên cạnh sự vượt trội về mặt trang bị tiện nghi, BMW 750Li 2020 còn nổi trội hơn các phiên bản 730, 740Li ở phần trang bị động cơ. Cụ thể, mẫu xe này sử dụng động cơ V8 4.4L, sản sinh công suất tới 445 mã lực và 650 Nm mô-men xoắn cực đại. Sức mạnh này được truyền tới 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Từ đó, BMW 750Li 2020 có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong khoảng thời gian 4.3 giây. Tất cả các phiên bản của BMW 7-Series 2020 đều được trang bị hệ thống treo khí nén và hệ thống đánh lái bánh sau. Riêng bản BMW 740Li có thêm camera quét mặt đường bổ trợ cho hệ thống treo khí nén thông minh. Mức giá xe BMW 750Li 2020 trong bài viết này hiện chưa được công bố, tuy nhiên theo nhiều đồn đoán nó sẽ được chào bán tới hơn 10 tỷ đồng từ phía đại lý tư nhân. Video: BMW 7-Series 2020 mới quyết tâm đánh bại Mercedes S-Class.