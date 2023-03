Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái Jeep Wrαпgler Rubicon gần 4 tỷ ở Sài Gòn

Mới đây, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái Jeep Wrangler Rubicon 2 cửa đến một showroom siêu xe trên đường An Dương Vương, quận 5, TP.HCM. Xe thuộc đời mới nhất và đang được phân phối chính hãng với giá từ 3,778 tỷ đồng, cạnh tranh trực tiếp với Land Rover Defender 90 (từ 3,935 tỷ đồng). Theo chia sẻ của chủ nhân, ngoài chiếc Jeep Wrαпgler Rubicon 2 ᴄửɑ này ông còn sở hữu thêm hai chiếc tương tự với màu sơn trắng và vàng ở ngoại thất. Jeep cũng là dòng xe được vị doanh nhân cà phê ưa chuộng với số lượng khá đông đảo trong garage. Được biết, “Qua" Vũ thích những mẫu SUV hơn vì nó phù hợp với tính cách của ông. Thế nên mọi người có thể thấy Qua sở hữu rất nhiều mẫu SUV với đủ các thương hiệu khác nhau. Còn những chiếc siêu xe chỉ là để đi cho vui thôi”, ông cho biết. Về phần chiếc SUV địa hình nước Mỹ, ngoại thất xe không có nhiều khác biệt so với phiên bản Wrangler 4 cửa, ngoại trừ dáng xe gọn gàng hơn và mỗi bên chỉ có một cửa ra vào. Chính vì thế, phiên bản Wrangler Rubicon 2 cửa của Qua Vũ có chiều dài tổng thể 4,2 m, ngắn hơn phiên bản 4 cửa khoảng 0,6 m. Trục cơ sở dài 2.459 mm, trong khi khoảng sáng gầm đạt 274 mm, mang đến khả năng vượt địa hình linh hoạt và cơ động. Xe vẫn mang nhiều điểm đặc trưng của Jeep như lưới tản nhiệt gồm 6 khe hút gió cỡ lớn đặt dọc, đèn chiếu sáng dạng tròn, bánh dự phòng treo "lộ thiên" phía sau, cản trước/sau làm từ kim loại và có lắp sẵn móc kéo… Khi về tay ông Vũ, ngoại thất xe được đổi sang màu xanh quân đội bằng phương pháp dán decal. Xe được trang bị thêm ba-đờ-sốc với dây tời của Warn, ống thở từ Safari, giúp xe dễ dàng vượt qua nhiều địa hình khó và cung cấp khả năng lội nước sâu. Bộ mâm cũng được nâng cấp lên loại của hãng độ Black Rhino Hard Alloys, trong khi hốc bánh xe có phần vè che lớn đặc trưng của dòng Wrangler và Gladiator. Thiết kế nội thất của Wrangler Rubicon 2 cửa không có khác biệt so với phiên bản 4 cửa. Bảng táp-lô mang hơi hướm thể thao và nam tính. Bảng điều khiển trung tâm với nhiều nút bấm cơ học, hốc điều hòa hình tròn. Những tiện nghi đáng chú ý trên mẫu xe này bao gồm màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 8,4 inch, tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống âm thanh Alpine, bật/tắt động cơ tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảm biến áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, khóa vi sai trước/sau, thanh cân bằng điện tử (sway bar)... Ghế được bọc da màu đen, trong khi logo Rubicon được thêu bằng chỉ khâu màu đỏ ở mặt lưng. Hàng ghế trước không có nút chỉnh điện mà phải thao tác hoàn toàn bằng cơ. Ngoài ra, Wrangler Rubicon 2 cửa có khả năng tháo rời hoàn toàn trần, mui xe phía sau và 2 cánh cửa để tạo thành một mẫu xe gầm cao mui trần. Động cơ của chiếc chiếc Jeep Wrαпgler Rubicon 2 ᴄửɑ là loại I4, dung tích 2.0L tăng áp tương tự phiên bản 4 cửa, sản sinh công suất tối đa 270 mã lực và 400 Nm mô-men xoắn. Hộp số là loại tự động 8 cấp, kết hợp cùng hệ dẫn động 4x4 với 4 chế độ gài cầu. Video: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái Jeep Wrangler hai cửa.

