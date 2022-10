Dàn xe mui trần "chạy bằng cơm" trong lễ ăn hỏi con trai bầu Hiển

Chiều ngày 17/10/2022 vừa qua , trên đường phố Hà Nội bất ngờ xuất hiện đoàn xe bao gồm 9 chiếc xích lô mui trần cùng nhiều xe sang di chuyển ngay phía sau, nhìn vào những lễ vật mà người trên xe xích lô mang, không khó đây có thể là của nhà trai chuẩn bị sang nhà gái để làm lễ ăn hỏi hoặc lễ đính hôn như người Nam hay gọi. Quá trình tìm hiểu chúng tôi được biết, đoàn xe mui trần chạy bằng cơm này của nhà bầu Hiển chuẩn bị cho cậu con thứ 2 để sang nhà "ông xui" là bố mẹ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhằm làm các thủ tục trước khi tổ chức rước dâu vào ngày 23/10 này. Hình ảnh chụp lại cho thấy, ngoài dàn xe xích lô mướn ra, Đỗ Vinh Quang còn chọn chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 First Edition của mình làm xe di chuyển đến nhà vợ sắp cưới Đỗ Mỹ Linh, còn vợ chồng bầu Hiển lại ngồi hàng ghế sau của chiếc xe BMW M760Li độc nhất Việt Nam. Anh trai của Đỗ Vinh Quang cũng xuất hiện nhưng "cận vệ" Lamborghini Urus lại không có mặt. Không kém người anh của mình, chồng sắp cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng là tay chơi xe rất sành điệu khi tậu chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 First Edition thế hệ mới. Thậm chí, số lượng xe Bentley Bentayga V8 First Edition tại Việt Nam mang ngoại thất 2 màu như ông Đỗ Vinh Quang chọn lựa cũng có không quá 3 chiếc. Ngoài ra, gia đình bầu Hiển còn nhiều xe khủng khác và đắt tiền nhất phải kể đến xe siêu sang Rolls-Royce Phantom "Peace & Glory" có giá hơn 80 tỷ đồng và chỉ có đúng một chiếc trên thế giới. Ngoài ra còn có xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 có giá trên 16 tỷ đồng và chiếc xe MPV hạng sang Lexus LM 350 thuộc bản 4 chỗ ngồi có giá bán lên đến 8,2 tỷ đồng. Tổng giá trị dàn xe sang nhà bầu Hiển phải trên 150 tỷ đồng. SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 First Edition mới được Đỗ Vinh Quang sử dụng để sang nhà vợ sắp cưới được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 770 Nm. Sức mạnh trên đã giúp cho mẫu SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 phiên bản First Edition chỉ mất thời gian 4,5 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 290 km/h. Video: Dàn xích lô trong lễ ăn hỏi con trai bầu Hiển.

