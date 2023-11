Dân chơi Việt "phát thèm" với dàn Bugatti Chiron triệu đô của đại gia Campuchia

Nói về độ chịu chơi siêu xe của các đại gia ở Campuchia, có lẽ nhiều bạn trẻ mê xe ở nước ta không quá xa lạ, tuy nhiên, giới truyền thông châu Á và thế giới có thể chưa nắm bắt được, số lượng siêu xe của các đại gia ở xứ sở chùa tháp đã trên 300 chiếc, gần 20 xe mang biển số Campuchia thuộc dòng hypercar và megacar trong đó có Bugatti Chiron triệu đô. Chính vì thế, trong 1 sự kiện diễn ra vào chiều nay, ngày 18/11/2023 vừa qua, đại gia Campuchia mang 2 chiếc Bugatti Chiron siêu đắt đỏ dạo phố, giới truyền thông châu Á sững sờ. Lý do là dòng siêu xe Bugatti Chiron có giá bán rất đắt đỏ, thậm chí, 1 trong 2 xe chạy trên đường phố của Campuchia còn là bản siêu nhanh Bugatti Chiron Super Sport thuộc hàng siêu hiếm trên thế giới. Chính điều này đã làm giới truyền thông châu Á cũng như các trang xe nổi tiếng trên thế giới phải bất ngờ trước sự chịu chơi Bugatti Chiron của đại gia Campuchia thời gian qua. Thông tin chúng tôi có được, giới nhà giàu Campuchia sở hữu đến 4 chiếc xe bản Bugatti Chiron, 2 xe bản tiêu chuẩn, 1 chiếc thuộc bản Bugatti Chiron Sport 110 Ans Edition chỉ được sản xuất 20 chiếc và cuối cùng. Chiếc xe mới nhất về Campuchia gần đây, đó là chiếc Bugatti Chiron Super Sport có số 88 màu xanh lá cây nổi bật, cùng ngoại thất carbon trần. Về chiếc siêu xe Bugatti Chiron phiên bản tiêu chuẩn xuất hiện tại Campuchia mới đây, xe mang ngoại thất màu xám cùng nửa thân sau được sơn đen, và nhiều điểm nhấn hoàn thành màu đỏ. Nhưng mọi sự chú ý lại đổ dồn về Bugatti Chiron Super Sport, mẫu xe được hãng siêu xe nước Pháp sản xuất tổng cộng 60 chiếc trên toàn thế giới đi kèm mức giá bán lên đến 3,9 triệu đô la (tương đương khoảng 90 tỷ đồng), cao hơn 1,3 triệu đô la so với bản tiêu chuẩn. Siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Super Sport vẫn được trang bị khối động cơ W16, dung tích 8.0 lít, 4 bộ tăng áp,sản sinh ra công suất tối đa 1.578 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm nhưng đã được hãng xe đến từ Pháp giới hạn vận tốc tối đa xuống còn 440 km/h nhằm đảm bảo an toàn và đáp ứng quy chuẩn. Video: Bugatti Chiron triệu đô của đại gia Campuchia.

