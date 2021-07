Dân chơi "đập đi xây lại" Ferrari F12 Berlinetta lên 1.500 mã lực

Về nguyên bản, Ferrari F12 Berlinetta mới có khả năng sản sinh công suất đầu ra lên tới 730 mã lực. Tuy nhiên, nhóm chơi xe Daily Driven Exotics vừa qua đã quyết định nâng cấp cho chiếc xe này nhiều chi tiết về động cơ, điển hình là bộ tăng áp kép giúp mức công suất đầu ra cán mốc 1,500 mã lực – Con số khủng gần tương đương những mẫu Hypercar hàng đầu như Bugatti Chiron. Nhóm chơi xe Daily Driven Exotics thường được biết đến với những tác phẩm độ ấn tượng, từ những chiếc xe được nâng cấp nhẹ với các gói bodykit cho đến tác phẩm cực “táo bạo” như Lamborghini Huracan Aperta – Chiếc xe được chế tạo từ Huracan EVO RWD Spyder và phần kính lái được cắt bỏ hoàn toàn. Cho tới nay, siêu xe Ferrari F12 Berlinetta được trang bị bộ tăng áp kép với công suất 1,500 mã lực tiếp tục đưa tên tuổi của nhóm chơi xe này tới nhiều người mê xe trên khắp thế giới hơn. Chiếc xe được độ bởi thợ sửa xe hơi Aaron Kaufman. Anh đã độ chiếc Ferrari này cho kênh YouTube Daily Driven Exotics. Dự án bắt đầu vào năm 2020 và sau khi bị đại dịch trì hoãn, hiện tại chiếc xe đã chính thức được hoàn thành và tham gia vào những sự kiện xe hơi lớn nhỏ. Những người chơi xe tại DDE đã mua một chiếc F12 Berlinetta đã qua sử dụng với giá 300.000 USD và sau khi cầm lái chiếc xe trên đường thử, họ đã quyết định cần phải nâng cấp chiếc xe với bộ tăng áp kép. Tuy nhiên, về nguyên bản, F12 Berlinetta được trang bị động cơ V12 6,3 lít hút khí tự nhiên có khả năng sản sinh công suất 730 mã lực với mức mô-men xoắn ở mức 690 Nm, từ đây giúp xe tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong vòng 3,1 giây và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 340 km/h. Mức công suất đầu ra này vẫn là chưa đủ đối với những người chơi xe này nên chính vì vậy, họ đã đem tới cho chiếc F12 Berlinetta những nâng cấp để chiếc xe có mức công suất khủng 1,500 mã lực. Ý tưởng lắp các bộ tăng áp cho động cơ của chiếc F12 trên thực tế gặp nhiều khó khăn bởi chiếc xe được trang bị động cơ đặt trước cùng nắp capo phẳng, chính vì thế mà không đủ không gian để lắp đặt. Theo chia sẻ của Aaron Kaufman, những bộ phận trên chiếc xe này không dễ để có thể lắp đặt cũng như sắp xếp. Chính từ đây, anh đã đưa ra một quyết định táo bạo khi cắt bớt một số mảng trên nắp capo, từ đó để lộ ra một số chi tiết như bộ turbo phun lửa ấn tượng. Ngoài ra, anh cũng đã phải sắp xếp lại một số bộ phận như ống nạp hay bướm ga để có được cách bố trí khoang động cơ hợp lý nhất khi cần phải lắp đặt một số chi tiết mới nhằm tăng sức mạnh tổng thể của chiếc xe. Trong quá trình nâng cấp, Aaron đã cố gắng giữ lại vị trí ban đầu của các bộ phận để có thể bảo dưỡng chiếc xe một cách dễ dàng và không gặp phải quá nhiều trở ngại do việc độ xe. Việc nâng cấp chiếc xe này đòi hỏi chủ sở hữu phải chấp nhận cắt bỏ đi một số phần trên nắp capo của xe cũng như một số sửa đổi cũng như trang bị thêm ở trong động cơ nguyên bản của chiếc Ferrari F12 Berlinetta. Tuy nhiên với những người chơi xe “táo bạo” cũng như mạo hiểm từ nhóm DDE, dự án này xứng đáng là một trong những điểm sáng bên cạnh chiếc Huracan EVO RWD Spyder mà nhóm này từng thực hiện trước đây. Ngoài ra, chiếc xe cũng đã được lắp đặt một bộ mâm đa chấu mới màu đen nhằm tạo diện mạo khác biệt cho chiếc xe độ. Hơn nữa, hệ thống xả nguyên bản với đầu ra phía sau đã được loại bỏ và được thay thế bằng hệ thống xả có đầu ra ngay trên phần nắp capo phía trước. Đây được coi là phiên bản độ cực táo bạo khi theo ước tính của nhóm chơi xe, mức công suất đã tăng lên gấp đôi so với chiếc Ferrari F12 Berlinetta nguyên bản, thậm chí mạnh hơn 500 mã lực so với “siêu ngựa” hàng đầu ở thời điểm hiện tại Ferrari SF90 với công suất đầu ra ở mức 1,000 mã lực. Video: Ferrari F12 Berlinetta độ 1.500 mã lực từ Daily Driven Exotics.

