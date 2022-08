Daihatsu Tanto FunCross 2023 - “xe hộp diêm” gia đình siêu chất

Trong nhiều năm qua, xe kei car đã trở thành một phần văn hóa của đất nước Nhật Bản. Tại thị trường này, có rất nhiều mẫu xe kei car với đủ thương hiệu và kích cỡ đang được bày bán. Các hãng cũng liên tục cải tiến và đổi mới các mẫu xe kei car của mình để thu hút khách hàng hơn và Daihatsu Tanto FunCross 2023 mới cũng không ngoại lệ. Mẫu xe kei car Daihatsu Tanto FunCross 2023 ở thị trường Nhật Bản được chia thành 3 phiên bản, bao gồm tiêu chuẩn, Custom và FunCross. Trong đó, FunCross là phiên bản mới toanh của mẫu xe kei car này. Theo truyền thống của xe kei car tại Nhật Bản, các phiên bản sẽ có thiết kế khác nhau và Daihatsu Tanto cũng vậy. Sở hữu thiết kế ấn tượng nhất trong dòng Daihatsu Tanto 2023 là tân binh FunCross. Theo đó, xe được trang bị thiết kế đầu xe hoàn toàn khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn, từ lưới tản nhiệt, đèn pha LED, cản trước đến đèn sương mù. Ngoài ra, Daihatsu Tanto FunCross 2023 còn có tấm ốp màu bạc bên dưới cản trước, tăng vẻ hầm hố và giống SUV hơn cho mẫu xe kei car này. Điểm nhấn tiếp theo của Daihatsu Tanto FunCross 2023 nằm ở vành la-zăng, ốp màu đen trên cửa và baga nóc. Riêng bộ vành hợp kim 5 chấu của mẫu xe kei car này trông khá giống với loại dùng cho Mitsubishi Xpander Cross đang bán ở Việt Nam. Đèn hậu của xe được thiết kế dọc với tạo hình riêng bên trong. Dù có kích thước nhỏ gọn, bao gồm chiều dài 3.395 mm, chiều rộng 1.475 mm và chiều cao 1.775 mm, nhưng Daihatsu Tanto FunCross 2023 vẫn mang đến không gian nội thất 2 hàng ghế rộng rãi. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp phong cách thiết kế trẻ trung và cá tính hơn nhờ những chi tiết sơn màu đối lập như viền cửa gió điều hòa hay bệ tì tay trên tappi cửa. Chưa hết, Daihatsu Tanto FunCross 2023 còn được trang bị ghế bọc nỉ màu rằn ri, lưng ghế sau và sàn khoang hành lý chống thấm nước. Trước mặt người lái xuất hiện vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số khá dài, nằm cao trên mặt táp-lô. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch và cụm điều khiển trung tâm đặt khá cao. Phía trước cửa gió điều hòa ở hai góc đều có ngăn đựng cốc để làm mát đồ uống. Là xe kei car nên Daihatsu Tanto FunCross 2023 đương nhiên không thiếu những trang bị thực dụng như cửa trượt chỉnh điện rảnh tay bên sườn, ghế lái có thể trượt lên/xuống, cổng USB cho hàng ghế sau, ngăn chứa đồ bên dưới sàn khoang hành lý và hệ thống đèn viền nội thất. So với FunCross, Daihatsu Tanto Custom 2023 được áp dụng phong cách thiết kế trái ngược và tạo cảm giác sang trọng hơn. Thậm chí, Daihatsu Tanto Custom 2023 còn được đánh giá là mang hơi hướng xe Lexus, thể hiện qua lưới tản nhiệt trên đầu xe. Ngoài ra, xe còn có nhiều chi tiết mạ crôm như viền bao quanh lưới tản nhiệt hay nẹp nằm giữa 2 cụm đèn pha. Ngay cả đèn pha của Daihatsu Tanto Custom 2023 cũng có thiết kế riêng và được chia thành 2 tầng bằng nẹp mạ crôm bên trong. Bên sườn, Daihatsu Tanto Custom 2023 được trang bị bộ vành hợp kim đa chấu, sơn 2 màu. Trong khi đó, Daihatsu Tanto tiêu chuẩn chỉ dùng vành thép, đi kèm ốp la-zăng. Đằng sau Daihatsu Tanto Custom 2023 xuất hiện cụm đèn hậu nằm dọc với tạo hình bên trong khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn. Thêm vào đó là đèn phản quang nằm dọc trên cản sau - chi tiết không có ở phiên bản tiêu chuẩn. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ DNGA quen thuộc, tương tự những người anh em cùng thương hiệu Daihatsu như Taft, Move Canbus, Hijet và Atrai, Tanto 2023 dùng động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 658 cc, tạo ra công suất tối đa 51 mã lực ở phiên bản hút khí tự nhiên hoặc 63 mã lực ở phiên bản tăng áp. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Đáng tiếc là hiện giá xe Daihatsu Tanto 2023 ở cả 3 phiên bản vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết "xe hộp diêm" Daihatsu Tanto tại Nhật Bản.

