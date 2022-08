Daihatsu Rocky “em ruột” Toyota Raize từ 322 triệu đồng - siêu tiết kiệm xăng

Daihatsu vốn là thương hiệu con thuộc tập đoàn Toyota. Do đó, không có gì lạ khi thương hiệu này có những sản phẩm giống với xe Toyota. Daihatsu Rocky 2022 mới - "anh em song sinh của Toyota Raize" - là một ví dụ điển hình. Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2022 khai mạc vào ngày hôm qua, hãng Daihatsu đã mang phiên bản hybrid mới của dòng SUV hạng A Rocky đến trưng bày. Đây là mẫu xe đã chính thức trình làng ở thị trường Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái cùng với Toyota Raize e-Smart Hybrid 2022. So với xe ở Nhật Bản, Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid 2022 mới trưng bày tại triển lãm GIIAS 2022 sở hữu thiết kế và thông số động cơ không có gì khác biệt. Tuy là "anh em song sinh" của Toyota Raize nhưng xe sở hữu thiết kế không hoàn toàn giống. Khác với Toyota Raize, Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid được trang bị lưới tản nhiệt với thiết kế hình lục giác lớn hơn và nằm ở vị trí cao hơn, sát với nắp ca-pô. Cản trước, hốc gió trung tâm và vành la-zăng của xe cũng có thiết kế riêng. Trong khi đó, đèn pha, đèn hậu, cản sau và đèn phản quang của Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid lại giống với Toyota Raize. Ngoài ra, Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid còn sở hữu một số chi tiết thiết khác với Rocky dùng động cơ xăng hiện đang bán tại Indonesia như lưới tản nhiệt, vành la-zăng và logo hãng màu xanh dương. Bên sườn và trên cửa cốp sau đều có thêm logo "e-Smart" như đặc điểm nhận dạng. Bên trong xe, Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid được trang bị nội thất bọc nỉ với những điểm nhấn màu đỏ. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời và ổ điện AC 100V. Ngoài ra, Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid còn được trang bị công nghệ S-Pedal đặc biệt, cho phép người lái tăng, giảm tốc chỉ bằng bàn đạp ga. Phần lớn những trang bị này đều không có trên Daihatsu Rocky phiên bản máy xăng đang bán tại thị trường Indonesia. Điểm nhấn tiếp theo của Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid chính nằm ở gói công nghệ an toàn chủ động Advanced Safety Assist (ASA) tiêu chuẩn, bao gồm 6 tính năng là hệ thống cảnh báo tiền va chạm, phanh tiền va chạm, kiểm soát chân ga, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, cảnh báo lệch làn đường và ngăn lệch làn đường. Khác với Rocky đang bán tại Indonesia, Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid được trang bị hệ truyền động hybrid với nguyên lý hoạt động khá giống Nissan Kicks e-Power. Cụ thể, mẫu SUV hạng A này được trang bị động cơ xăng WA-VEX 3 xi-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 80 mã lực tại tua máy 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 105 Nm tại dải tua máy 3.200 - 5.200 vòng/phút. Động cơ này đóng vai trò máy phát điện để sạc cụm pin lithium-ion 4,3 Ah nằm bên dưới ghế sau. Trong khi đó, nhiệm vụ truyền động cho xe thuộc về mô-tơ điện nằm trên cầu trước, có công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 170 Nm. Nhờ hệ truyền động này, Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid không cần dùng đến hộp số và chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 28 km/lít (khoảng 3,57 lít/100 km). Được biết, hãng Daihatsu chỉ mang Rocky e-Smart Hybrid đến triển lãm GIIAS 2022 để trưng bày chứ chưa có kế hoạch phân phối tại thị trường Indonesia. "Thực ra, Daihatsu muốn chứng tỏ cam kết của chúng tôi với xe dùng mô-tơ điện tại thị trường Indonesia", ông Sri Agung Handayani, Giám đốc Truyền thông và Kế hoạch kiêm Giám đốc Marketing của Daihatsu Indonesia, phát biểu tại triển lãm GIIAS năm nay. Tất nhiên, ông Sri Agung cũng không phủ nhận ý định sẽ bán mẫu xe này ở thị trường Indonesia trong tương lai. Nếu được bán ở đây, giá xe Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid dự kiến cao hơn Rocky phiên bản máy xăng. Tại thị trường Indonesia, giá xe Daihatsu Rocky 2022 hiện dao động từ 205,2 - 273,6 triệu Rupiah (khoảng 322 - 429 triệu đồng). Video: Daihatsu Rocky “em ruột” Toyota Raize - siêu tiết kiệm xăng.

