Đại lý thúc giục, VinFast cân nhắc mở bán xe mini điện VF3 tại Mỹ

Vinfast VF3 chạy điện được kỳ vọng sẽ có mức giá dưới 20.000 USD (tương đương 490 triệu đồng), phù hợp với những người Mỹ có mức thu nhập thấp. VinFast đang trong quá trình thiết lập mạng lưới nhà bán lẻ khắp nước Mỹ nhằm chuyển đổi mô hình từ bán trực tiếp tới khách hàng sang mô hình đại lý phân phối. Việc mẫu xe mini điện Vinfast VF3 được cân nhắc mở bán tại Mỹ được cho là xuất phát từ nhu cầu của các đối tác. Trao đổi với trang tin Automotive News, VinFast cho biết: "Chúng tôi đang đàm phán với hầu hết các nhà phân phối lớn, có uy tín khắp nước Mỹ. Những phản hồi ban đầu có tính tích cực cao, các nhà phân phối thể hiện sự quan tâm tới VinFast và các mẫu xe điện của chúng tôi". VinFast cũng cho biết thêm " Chúng tôi đang nghiên cứu về thị trường của Vinfast VF3 tại Mỹ, sau những phản hồi tích cực của các nhà phân phối. Thông tin chi tiết hơn sẽ được thông báo sau". Duke Hale – chuyên gia cố vấn thị trường của VinFast cho biết, tháng trước, hãng xe điện Việt Nam đã mang VF 3 đến giới thiệu tại các đại lý ở Tampa, Florida và Dallas,Texas. Vị chuyên gia này mô tả rằng tại sự kiện gặp gỡ các đại lý, khoảng 100 người có mặt đều chung quan điểm rằng họ muốn VF3 cho thị trường Mỹ: "Họ thích toàn bộ dải sản phẩm nhưng riêng với VF3, tôi phải nói thật, có gần 100% phản hồi. Họ thực sự thích VF3 và lý do có lẽ là mức giá dưới 20.000 USD". VinFast đã ra mắt VF8 và VF9, đồng thời lên kế hoạch mở bán VF6 và VF7 tại Mỹ. Hãng cũng đang xây dựng nhà máy sản xuất tại North Carolina để sản xuất xe. Bốn mẫu crossover điện kể trên trải dài trên các phân khúc, từ cỡ nhỏ cho đến cỡ lớn ba hàng ghế. Tuy nhiên, theo ông Duke Hale, VF3 lại mang đến những thứ mà không nhà sản xuất nào có thể làm được. Mẫu xe này có mức giá dự kiến chỉ 20.000 USD, khách hàng tại Mỹ khi mua VF3 cũng có thể đủ tiêu chuẩn để nhận khoản hỗ trợ 7.500 USD (khoảng 190 triệu đồng) từ chính sách trợ giá xe điện của liên bang. Do đó, giá trị thực tế của VF3 có thể chỉ rơi vào khoảng 12.500 USD (tương đương 300 triệu đồng). Về lý do tại sao các đại lý ở Hoa Kỳ muốn có một chiếc xe mini trong một thị trường mà người tiêu dùng có xu hướng ưa chuộng xe cỡ lớn, ông Hale chỉ ra hai yếu tố đó là "mức giá cạnh tranh dẫn đầu thị trường và nhóm khách hàng trẻ tuổi". Giá trung bình cho ôtô tại Mỹ hiện đạt mức gần kỷ lục là 47.892 USD (khoảng 1,16 tỷ đồng) và chỉ 0,3% xe mới bán ra có giá dưới 20.000 USD. Ngoài ra, lãi suất ngân hàng tăng vọt cũng khiến cho người thu nhập dưới mức trung bình khó mua ôtô mới. Bên cạnh đó, báo cáo gần đây còn cho thấy những mẫu xe giá rẻ đang dần biến mất trên thị trường.Do đó, thị trường của Vinfast VF3 tại Mỹ được đánh giá là rất rộng mở. Video: Chi tiết xe điện "quốc dân" VinFast VF3 tại Việt Nam.

