Đại lý nhận đặt cọc Lexus LM350, từ 6,99 tỷ tại Việt Nam

Theo thông tin từ phía các tư vấn bán hàng, giá bán chi tiết của 2 phiên bản MPV hạng sang Lexus LM350 4 chỗ và 7 chỗ lần lượt là 7,98 tỷ đồng và 6,99 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản. Thời gian giao xe cho khách hàng tại Việt Nam dự kiến vào quý IV/2021. Các tư vấn bán hàng cho biết thêm, Lexus LM350 dành cho thị trường Việt Nam sẽ sử dụng động cơ xăng V6 3.5L, sản sinh công suất tối đa 296 mã lực và mô-men xoắn cực đại 361 Nm. Lexus LM350 2021 mới sẽ được cung cấp ngập tràn các trang thiết bị an toàn giải trí như camera 360 độ, dàn âm thanh Mark Levinson 19 loa, ghế massage, màn hình 26 inch, cửa hit, cửa sổ trời… LM - Mẫu MPV đầu tiên của Lexus được phát triển dựa trên nền tảng chung với Toyota Alphard nhưng cải tiến nội ngoại thất nhằm hướng đến nhóm khách hàng giàu hơn Về thiết kế ngoại thất, sự khác biệt lớn nhất với Alphard chính là lưới tản nhiệt cỡ lớn của thương hiệu Lexus được mạ chrome quen thuộc. Bên cạnh lưới tản nhiệt đồ sộ là đèn pha LED sắc nét với đèn chạy ban ngày đặc trưng của thương hiệu. Thân xe không có nhiều sự khác biệt so với Alphard ngoại trừ các chi tiết ốp kim loại mạ chrome hay bộ mâm đa chấu sáng bóng kích thước 18 inch. Phần đuôi của Lexus LM khác biệt nhờ vào cụm đèn hậu. Giống với xu hướng mới, hai bên đèn hậu nối liền nhau vởi dải đèn LED sắc sảo kèm tấm ốp kim loại mạ chrome. Di chuyển vào bên trong, Lexus LM350 cấu hình 4 chỗ ngồi sẽ có khoang ông chủ và khoang cabin được tách biệt với nhau thông qua vách ngăn riêng tư. Một tấm kính điều chỉnh điện sẽ có khả năng nâng lên hạ xuống, ở trạng thái trong suốt hoặc làm mờ nhằm giúp chủ nhân của chiếc xe ngồi sau có không gian riêng tư tố đa khi gặp gỡ khách hàng, đối tác. Tại vách ngăn này cũng tích hợp màn hình giải trí kích thước tới 26 inch. Mẫu xe này được trang bị hệ thống âm thanh cao cấp Mark Levinson 19 loa, tủ lạnh mini. Hai ghế ngồi phía sau thiết kế tách biệt bởi bệ tỳ tay cỡ lớn. Cảm hứng thiết kế cho khoang sau được lấy từ những chiếc du thuyền triệu đô, mảng kinh doanh mà Lexus cũng đang đầu tư khá nhiều. Hai ghế sau tích hợp nhiều tính năng thư giãn như massage, sưởi, thông hơi, ngả sâu, đệm bắp đùi, ... Toàn bộ ghế ngồi trên xe đều được bọc da thượng hạng với những đường chỉ khâu thủ công tinh tế. Hai ghế dành cho ông chủ còn được thêm vào lượng bọt Urethane mật độ thấp tạo cảm giác mềm mại. Đi kèm với đó là tựa đầu cỡ lớn nhằm mang đến cảm giác thư giãn tối đa khi ngủ. Các trang bị nội thất khác bao gồm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, sạc điện thoại không dây, màn hình HUD, rèm che nắng phía sau và cốp sau chỉnh điện. Đối với cấu hình 7 chỗ của LM sẽ hướng tới mục đích kinh doanh hoặc di chuyển gia đình như trên Alphard. Về mặt an toàn, xe được trang bị một loạt công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái bao gồm hệ thống tránh va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ theo dõi làn đường, hỗ trợ chuyển làn với màn hình giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ đỗ xe, hệ thống đèn pha thích ứng tự động và gương chiếu hậu kỹ thuật số. Mức giá xe Lexus LM350 từ khoảng 6,99 tỷ tại Việt Nam

