Đại gia Việt đổi McLaren 765LT lấy 765LT Spider mui trần "cực hiếm"

Trong tổng số 765 chiếc McLaren 765LT Spider giới hạn được sản xuất trên toàn thế giới, chưa có đại gia nào mang về Việt Nam. Và mới đây, một đại gia Việt đã chia sẻ mới tậu siêu xe mui trần McLaren 765LT Spider. Được đây là doanh nhân Vinh Hồ, hiện đang sinh sống tại Mỹ và rất nổi tiếng với giới mê xe trong nước khi là trưởng nhóm siêu xe Gia Lai Team cũng như có mối quan hệ rất thân với Cường Đô la. Khá thú vị là tròn 1 năm về trước, anh Vinh Hồ đã sở hữu chiếc siêu xe McLaren 765LT Coupe mang ngoại thất màu xanh neon rất nổi bật nhưng nay lại chọn mua McLaren 765LT Spider. Đại gia Việt đổi McLaren 765LT lấy 765LT Spider với 1 lý do nhiều người đồng tình chính là bản Coupe và mui trần không thay đổi nhiều sức mạnh nhưng nếu sở hữu xe McLaren 765LT Spider có thể dễ dàng mở mui. Như vậy, chính yếu tố mui trần đã giúp anh Vinh Hồ chịu chơi khi đổi chiếc xe McLaren 765LT Coupe để lấy phiên bản xe McLaren 765LT Spider, tất nhiên sau 1 năm sở hữu, đại gia này phải chi thêm khá nhiều tiền để bù đắp vào nhằm nhận chìa khóa 1 trong 765 chiếc xe McLaren 765LT Spider được sản xuất trên thế giới. Trưởng nhóm Gia Lai Team vẫn quyết định chọn màu sơn xanh neon cho chiếc xe McLaren 765LT Spider này nhưng theo anh chia sẻ màu sắc ấn tượng hơn. Số thứ tự của chiếc xe McLaren 765LT Spider này là 621 trên tổng số 765 chiếc xe mui trần của McLaren 765LT được sản xuất. Hiện chưa rõ có đại gia Việt nào lên phương án mang siêu xe mui trần McLaren 765LT Spider về nước hay chưa. Được biết, các đại gia châu Á như Hồng Kông, Trung Quốc hay Hàn Quốc phải bỏ ra số tiền hơn 19 tỷ đồng để sở hữu phiên bản mui trần của McLaren 765LT. Điểm khác biệt ấn tượng nhất của McLaren 765LT Spider so với bản Coupe chính là mái nhà của xe chỉ mất khoảng 11 giây để đóng hoặc mở mui tương tự như phiên bản McLaren 720S Spider. Tuy nhiên, do sử dụng nhiều chi tiết carbon nên trọng lượng xe của McLaren 765LT Spider giảm cân 80 kg so với bản tiêu chuẩn và chỉ nặng hơn McLaren 765LT khoảng 50 kg.Siêu xe McLaren 765LT Spider bản giới hạn được trang bị khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 755 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 800 Nm tại tua máy 5.500 vòng/phút. Xe tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Video: Mclaren 765LT Spider - siêu xe mui trần chạy track nhanh nhất.

