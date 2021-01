Đại gia thẩm mỹ Sài Gòn "show hàng" dàn siêu xe trăm tỷ

Dàn siêu xe trăm tỷ ngay lập tức gây chú ý vì độ đa dạng và xa hoa, có tất cả 7 chiếc là Ferrari 488 Pista Spider đầu tiên Việt Nam, Lamborghini Aventador S, McLaren Senna MSO độc nhất tại Việt Nam, Aston Martin V8 Vantage, Bentley Mulsanne, Bentley Bentayga V8 và Mercedes-Maybach S450. Trong số đó, Ferrari 488 Pista Spider là thành viên mới nhất, xe được đưa về nước hồi cuối năm 2020. Chiếc siêu xe Ferrari 488 Pista Spider sở hữu sơn ngoại thất màu đỏ Rosso Corsa đặc trưng của hãng "siêu ngựa" Ý với một số điểm nhấn trang trí như bộ tem sọc đen to bản chạy dọc nắp ca-pô xe hay phần chữ ký của chủ nhân, doanh nhân Hoàng Kim Khánh ở trên cụm đèn chiếu sáng trước. Phiên bản mui trần của Ferrari 488 Pista được trang bị động cơ tăng áp kép V8 3,9 lít, sản sinh công suất 710 mã lực tại 8.000 vòng/phút và 770Nm mô-men xoắn cực đại tại 3.000 vòng/phút, xe chỉ cần 2,85 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h. Hiện chưa rõ giá của 488 Pista Spider tại Việt Nam là bao nhiêu nhưng chắc chắn nó sẽ cao hơn so với mức giá tại "hàng xóm" Thái Lan. Ở xứ sở chùa Vàng, Ferrari 488 Pista Spider có giá từ 24 tỷ đồng, đắt gấp 3 lần so với giá xe tại Mỹ - 350.000 USD (khoảng 8,13 tỷ đồng). Sau 488 Pista Spider, McLaren Senna MSO được quan tâm nhiều thứ hai, đây cũng là một món quà dành tặng vợ của vị đại gia, siêu xe thậm chí còn mang biển số có tên vợ mình. Senna MSO là một hypercar siêu hiếm trên thế giới, với số lượng sản xuất giới hạn 500 chiếc và chỉ có 2/500 chiếc sở hữu ngoại thất màu Cerberus Pearl - đây là tùy chọn có giá 28.000 USD (khoảng 650 triệu đồng). Chưa kể, chiếc McLaren Senna MSO này còn có hàng loạt chi tiết cá nhân hóa độc nhất vô nhị được hoàn thiện bởi bộ phận McLaren Special Operation (MSO), như bộ mâm 9 chấu đơn, sơn đen bóng đi kèm cùm phanh màu vàng và đĩa phanh gốm carbon hiệu suất cao cũng như cánh gió sợi carbon nổi bật phía sau. Giá xe McLaren Senna MSO ở Việt Nam được đồn đoán tới 50 tỷ đồng. Tiếp theo, siêu xe Lamborghini Aventador S chính hãng đầu tiên tại Việt Nam cũng nổi bật không kém, xe có ngoại thất vàng - đen thể thao rất cá tính. Xe sở hữu động cơ hút khí tự nhiên V12 6.5L tương tự bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, động cơ này đã được tinh chỉnh để cho ra thêm 40 mã lực, đạt mức 740 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Lamborghini Aventador S có giá 314.000 USD, nếu đóng đầy đủ các loại thuế, siêu xe này có giá lên đến hơn 40 tỷ đồng tại Việt Nam.

Chiếc siêu xe Aston Martin V8 Vantage của vị đại gia ngành thẩm mỹ cũng không hề thua kém những người anh em còn lại với bộ bodykit chính hãng được thiết kế và chế tạo bởi đội đua Aston Martin Racing (AMR). Xe còn được nâng cấp hệ thống ống xả Capristo cho âm thanh dữ dằn cùng bộ mâm Strasse. Một điều thú vị khác của chiếc Aston Martin V8 Vantage này là màu sơn ngoại thất xanh lá kết hợp vàng chanh (Lime Essence). Đây là màu bản sắc của Aston Martin V8 Vantage và được lấy cảm hứng từ màu đặc trưng của xe đua Aston Martin Racing (AMR). Cung cấp sức mạnh cho Vantage là khối động cơ V8 4.0L cho công suất 510 mã lực và mô-men xoắn 685 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,6 giây. Đây là chiếc Aston Martin V8 Vantage chính hãng đầu tiên tại Việt Nam và cũng được anh Khánh ra biển trắng với giá bán khoảng 15 tỷ đồng. Không xa hoa và hào nhoáng như những siêu xe bên cạnh, cặp đôi Bentley Mulsanne và Bentley Bentayga V8 vẫn rất thu hút bởi sự lịch lãm và sang trọng đúng với khí chất của thương hiệu xe sang hàng đầu thế giới. Lần tụ họp này còn bất ngờ có sự góp mặt của một chiếc Mercedes-Maybach S450 màu đen. Video: Bắt gặp cặp đôi siêu xe của Hoàng Kim Khánh.

