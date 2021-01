Đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ khoe dàn siêu xe trăm tỷ tại phố núi

Các sự kiện tiêu biểu diễn ra tại Bảo tàng cà phê thế giới bao gồm việc chính thức khai trương Sales Gallery Thành phố cà phê và tổ chức chương trình “Cùng Trung Nguyên Legend đón Tết Khác biệt – Tết Đặc biệt” dành cho giới trẻ. Đáng chú ý là sự xuất hiện của dàn xe siêu sang, siêu xe trăm tỷ đồng để quảng bá cho các hoạt động và sự kiện diễn ra tại Buôn Ma Thuột. Toàn bộ 13 chiếc siêu xe của Đặng Lê Nguyên Vũ đều được khoác lên gam màu đặc trưng của Tập đoàn cà phê nổi tiếng, bao gồm : xanh quân đội, trắng và bạc. Dẫn đầu đoàn xe là chiếc Porsche 911 GT2 RS được sơn màu bạc GT Silver Metallic, đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của mẫu siêu xe sau thời gian dài được thu nạp về bộ sưu tập.Siêu xe Porsche 911 GT2 RS có thiết kế đậm chất khí động học, ngoại thất của xe có sự xuất hiện của hàng loạt chi tiết bằng sợi carbon và bộ mâm 5 chấu kép màu vàng bắt mắt. Xe được trang bị động cơ Boxer 6 xi-lanh, dung tích 3.8 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 750 Nm, tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ mất vỏn vẹn 2,8 giây và có tốc độ tối đa đạt 340 km/h. Tại thị trường trong nước, 911 GT2 RS được phân phối chính hãng với mức giá hơn 20 tỷ đồng. Tiếp theo đó là bộ ba Porsche 911 Turbo S mang ba màu sắc khác nhau, trong đó chiếc màu trắng là chiếc đầu tiên về nước, chiếc màu bạc thực chất có lớp sơn nguyên bản màu trắng và chiếc màu xanh quân đội có màu gốc là xám. Cả ba xe đều thuộc thế hệ thứ bảy của dòng xe thể thao 911 lừng danh, thiết kế hiện đại pha lẫn với nét hoài cổ là điểm đáng chú ý của mẫu xe này. Thu hút nhiều sự quan tâm nhất chính là chiếc 911 Turbo S màu xanh quân đội khi xe được độ thêm cản kim loại giống với chi tiết trên những mẫu xe off-road, mang lại vẻ ngoài hầm hố cho phiên bản có giá gần 15 tỷ đồng này. Bên cạnh chiếc Porsche 911 GT2 RS, mẫu xe Morgan Plus 4 đến từ Anh Quốc cũng có lần đầu xuất hiện trước công chúng. Với thiết kế đậm chất cổ điển và khác biệt so với phần lớn những chiếc xe trong đoàn, không khó để Morgan Plus 4 thu hút những ánh mắt tò mò từ khách tham quan. Trong quá khứ, đây là chiếc Morgan Plus 4 đầu tiên về nước thông qua một doanh nghiệp kinh doanh xe ôtô lâu đời tại Sài Gòn, chiếc thứ hai về nước đầu năm 2020 và có màu trắng sữa. Một thương hiệu Anh Quốc khác cũng góp mặt trong dàn xe chính là Aston Martin với mẫu xe đại diện Vanquish. Hai trong số ba xe thuộc phiên bản Vanquish coupe và chiếc còn lại thuộc phiên bản mui trần Vanquish Volante duy nhất tại Việt Nam. Thiết kế của dòng xe Vanquish được nhấn mạnh ở vẻ ngoài sang trọng và tao nhã. Khối động cơ mà Vanquish Volante sử dụng là loại V12 hút khí tự nhiên, có dung tích 5.9 lít, sản sinh công suất tối đa 565 mã lực và mô men xoắn cực đại 620 Nm. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua hộp số ZF 8 cấp, nhờ đó chiếc xe thể thao này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 295 km/h. Cuối cùng là 5 mẫu xe mang logo ngôi sao ba cánh, có thể nói đây là một trong các thương hiệu được Tập đoàn cà phê Trung Nguyên Legend yêu thích nhất. Đầu tiên phải kể đến chiếc AMG GT S Edition 1, điểm thú vị về mẫu xe này nằm ở việc đây là chiếc Mercedes-AMG GT S Edition 1 đầu tiên về nước vào năm 2015, xe từng sở hữu lớp sơn đen mờ mạnh mẽ nhưng đã được sơn lại sang tông màu trắng và dán decal màu “đồng phục” xanh quân đội. Khác với phiên bản AMG GT S tiêu chuẩn, phiên bản Edition 1 nhận được một số nâng cấp ở cả ngoại thất lẫn nội thất, cản trước của xe được trang bị thêm phần líp gió cỡ lớn, nóc kính trên chiếc AMG GT S đã được thay thế bằng phần nóc làm từ sợi carbon và bổ sung một chiếc cánh gió bắt cố định vào đuôi xe. Nội thất được ốp sợi carbon và sử dụng da Nappa kết hợp cùng da Dynamica cao cấp. Xuất hiện bên cạnh là chiếc Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition hàng hiếm trên thế giới, được biết chỉ có 350 chiếc SLS AMG GT Final Edition được sản xuất để đánh dấu sự kết thúc của dòng xe SLS, nhường chỗ cho sự xuất hiện của đàn em AMG GT sau này. Ở thị trường Việt Nam, chiếc SLS AMG GT Final Edition này vẫn thuộc diện độc nhất vô nhị tại nước ta.

So với chiếc SLS AMG tiêu chuẩn, phiên bản Final Edition được trang bị hàng loạt những chi tiết làm từ sợi carbon ở ngoại thất như líp trước, nắp ca-pô và cánh gió sau.



Không chỉ mang lại yếu tố thẩm mỹ cho xe, các chi tiết bằng sợi carbon còn giúp giảm thiểu khối lượng, tối ưu hóa hiệu năng vận hành cho chiếc SLS AMG GT Final Edition. Ngoài ra, trên biến thể Final Edition, bộ mâm 5 chấu kép được trang bị có dạng diamond-cut với thiết kế đẹp mắt, ẩn bên trong là cùm phanh AMG sơn màu cam.



Bộ ba xe SLS AMG còn lại đều được dán decal màu bạc, trong đó có hai chiếc SLS AMG coupe được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam và chiếc còn lại thuộc phiên bản mui xếp SLS AMG GT Roadster độc nhất nước ta. Cả ba chiếc siêu xe này đều rất hiếm khi xuất hiện trên đường phố nên vẫn còn khá mới. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ những chiếc Mercedes-Benz SLS AMG đều đã được mang về bộ sưu tập đồ sộ của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên Legend.

Video: Dàn xế khủng - siêu xe tại phố núi Pleiku.





