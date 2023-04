Đại gia Thái Nguyên chi gần 1 tỷ đồng độ Porsche 718 Cayman GT4

Porsche 718 là dòng xe thể thao với khoang lái chỉ có 1 hoặc 2 chỗ ngồi đã được hãng xe thể thao đến từ Đức chế tạo từ năm 1957 đến năm 1962, đến năm 2016, cái tên Porsche 718 đã lần đầu tiên được bán ra dưới dòng xe thương mại của 2 phiên bản là Cayman và Boxster, kể từ đây, Porsche 718 Cayman và 718 Boxster luôn gặt hái được thành công nhất định. Còn nhớ khi hãng xe Porsche đã giới thiệu ra thị trường chiếc Porsche 718 Cayman GT4, từng được mệnh danh là xe Cayman mạnh nhất được phát triển, và đó cũng là ý tưởng cho 1 chủ nhân chiếc xe Porsche 718 Cayman tại Việt Nam được độ lại. So với xe nguyên bản quá hiền lành, chiếc xe thể thao Porsche 718 Cayman sau khi nâng cấp lên bộ body kit của Cayman GT4 đã lột xác hoàn toàn với vẻ ngoài hầm hố, chất xe đua có sẵn với công suất nâng cấp trên 405 mã lực và còn đó là nhiều đồ chơi hàng hiệu khác. Đầu tiên chính là gói ngoại hình của Cayman GT4 với hốc gió 2 bên mở rộng, cản trước có thêm 1 cánh lướt gió, 2 bên đầu xe, sát với bánh xe trước có thêm tấm ốp thể thao, toàn bộ các chi tiết này đều làm từ carbon. Tiếp theo đó là việc chủ nhân đã nâng cấp lại nắp capô carbon mới cho xe, còn ngầu và cá tính hơn so với Porsche 718 Cayman GT4 khi có thêm 1 hốc hút gió. Vòng ra bên sườn, chiếc xe thể thao Porsche 718 Cayman độ bản GT4 có tấm ốp hốc gió bên hông bằng carbon, tiếp theo là việc phá cách khi vay mượn chi tiết hốc gió carbon chia thành nhiều tầng, từ vòm bánh xe kéo xuống dưới, vốn là đặc sản của siêu xe Porsche 911 GT3 RS, sau này, chiếc siêu xe đua đường phố cũng được áp dụng chi tiết này. Bên trong khoang lái của chiếc xe Porsche 718 Cayman độ bản GT4 chỉ có 1 số nâng cấp nhẹ cho đồ chơi như vô lăng kiểu xe thể thao tốc độ 911 với các chi tiết bọc da màu đen, carbon và các phần khác được sơn màu đỏ. Tiếp đến là bộ lẫy chuyển số carbon gắn sau vô lăng. Ghế ngồi trên các chiếc xe Porsche 718 Cayman thế hệ thứ 4 đều được bọc da Alcantara và Leatherette cao cấp nhất trong làng xe hơi, với điểm nhấn là còn được trang trí bằng các đường chỉ khâu tương phản hay dây đai an toàn trùng màu ngoại thất. Porsche 718 Cayman sở hữu rất nhiều tiện nghi giải trí như màn hình cảm ứng kích thước 7 inch, hỗ trợ thẻ nhớ SD, chơi đĩa CD, kết nối với điện thoại thông minh, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói và đặc biệt là dàn loa 6 đến 8 chiếc cho ra công suất 110 – 150 watt. Nguyên bản dòng xe thể thao Porsche Cayman thế hệ 981 sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.7 lít, sản sinh công suất tối đa 275 mã lực. Tuy nhiên, chiếc xe Porsche 718 Cayman trong bài viết này đã được chủ nhân cho lập trình lại ECU và lắp thêm racechip, nhờ đó mà đã giúp công suất tối đa của xe tăng lên mức 405 mã lực, rất ấn tượng cho một chiếc xe thể thao. Chi phí gói độ của chiếc Porsche 718 Cayman này ước tính gần 1 tỷ đồng Video: Porsche 718 Cayman GT4 độ gần 1 tỷ đồng tại Thái Nguyên.

