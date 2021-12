Đại gia siêu xe Cần Thơ "tậu" Mercedes-AMG G63 hơn 12 tỷ đồng

Mới đây, thông tin về việc một người yêu xe ở Cần Thơ mua sắm chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 màu trắng cùng nội thất được cho là có màu cam Hermes đã thu hút không ít sự quan tâm của cộng đồng mạng. Lý do là trong garage xe của người này có siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 chỉ đúng 2 chiếc xuất hiện tại dải đất hình chữ S này. Giới mê xe đùa rằng, trong nhà đã sở hữu nàng "hoa hậu" Lamborghini Huracan LP580-2 màu vàng có một không hai tại Việt Nam nên cần phải có thêm vệ sĩ đó chính là “ông vua địa hình” Mercedes-AMG G63 thế hệ mới. Đây là cặp bài trùng không thê thiếu trong garage những tay chơi xe đình đám Việt Nam như ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Minh Nhựa hay Cường Đô la. Những hình ảnh chụp lại cho thấy, chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 mới về đội Cần Thơ có màu trắng cùng các chi tiết được sơn đen tương phản. Xe sở hữu bộ mâm tùy chọn đa chấu kép sơn đen mờ đi kèm kẹp phanh màu đỏ nổi bật có giá tại nước ngoài 103 triệu đồng. Bên trong khoang lái chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 này có nội thất được cho tông màu cam rất nổi bật nhưng chưa rõ đây là sản phẩm độ tại dải đất hình chữ S hay từ thị trường nước ngoài. Trước đó, đã có ít nhất một chiếc xe Mercedes-AMG G63 màu trắng mang khoang lái cam Hermes nhưng khác với xe này không có bộ chống va đập trước đầu xe, nóc xe sơn màu trắng thay vì đen. Mercedes-AMG G63 đang cho thấy độ hot của mình khi nhu cầu thực tế của khách hàng tăng cao so với nguồn cung ứng từ các công ty nhập khẩu tư nhân và cả chính hãng. Ngay cả giới showbiz Việt cũng chọn mua xe Mercedes-AMG G63 như Sơn Tùng M-TP, Hiền Hồ hay Tuấn Hưng.Giá xe Mercedes-AMG G63 không chính hãng đang được bán trên 12,3 tỷ đồng chưa bao gồm chi phí lăn bánh, còn Mercedes-AMG G63 có giá chính hãng từ 10,95 tỷ đồng. Chiếc xe Mercedes-AMG G63 mới được một đại gia Cần Thơ mua về thuộc thế hệ W463 thứ 2 nên sở hữu những thay đổi diện mạo ở thiết kế với điểm nhấn là đèn pha LED cá tính, lưới tản nhiệt nan dọc và đèn hậu mới, ngoài ra, sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút. Nội công này được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp, nhờ đó, dòng xe được mệnh danh là "chuyên cơ mặt đất" Mercedes-AMG G63 của đại gia Cần Thơ có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Video: "Soi" gói độ TopCar Light trên xe Mercedes-Benz AMG G63.

Mới đây, thông tin về việc một người yêu xe ở Cần Thơ mua sắm chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 màu trắng cùng nội thất được cho là có màu cam Hermes đã thu hút không ít sự quan tâm của cộng đồng mạng. Lý do là trong garage xe của người này có siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 chỉ đúng 2 chiếc xuất hiện tại dải đất hình chữ S này. Giới mê xe đùa rằng, trong nhà đã sở hữu nàng "hoa hậu" Lamborghini Huracan LP580-2 màu vàng có một không hai tại Việt Nam nên cần phải có thêm vệ sĩ đó chính là “ông vua địa hình” Mercedes-AMG G63 thế hệ mới. Đây là cặp bài trùng không thê thiếu trong garage những tay chơi xe đình đám Việt Nam như ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Minh Nhựa hay Cường Đô la. Những hình ảnh chụp lại cho thấy, chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 mới về đội Cần Thơ có màu trắng cùng các chi tiết được sơn đen tương phản. Xe sở hữu bộ mâm tùy chọn đa chấu kép sơn đen mờ đi kèm kẹp phanh màu đỏ nổi bật có giá tại nước ngoài 103 triệu đồng. Bên trong khoang lái chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 này có nội thất được cho tông màu cam rất nổi bật nhưng chưa rõ đây là sản phẩm độ tại dải đất hình chữ S hay từ thị trường nước ngoài. Trước đó, đã có ít nhất một chiếc xe Mercedes-AMG G63 màu trắng mang khoang lái cam Hermes nhưng khác với xe này không có bộ chống va đập trước đầu xe, nóc xe sơn màu trắng thay vì đen. Mercedes-AMG G63 đang cho thấy độ hot của mình khi nhu cầu thực tế của khách hàng tăng cao so với nguồn cung ứng từ các công ty nhập khẩu tư nhân và cả chính hãng. Ngay cả giới showbiz Việt cũng chọn mua xe Mercedes-AMG G63 như Sơn Tùng M-TP, Hiền Hồ hay Tuấn Hưng. Giá xe Mercedes-AMG G63 không chính hãng đang được bán trên 12,3 tỷ đồng chưa bao gồm chi phí lăn bánh, còn Mercedes-AMG G63 có giá chính hãng từ 10,95 tỷ đồng. Chiếc xe Mercedes-AMG G63 mới được một đại gia Cần Thơ mua về thuộc thế hệ W463 thứ 2 nên sở hữu những thay đổi diện mạo ở thiết kế với điểm nhấn là đèn pha LED cá tính, lưới tản nhiệt nan dọc và đèn hậu mới, ngoài ra, sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút. Nội công này được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp, nhờ đó, dòng xe được mệnh danh là "chuyên cơ mặt đất" Mercedes-AMG G63 của đại gia Cần Thơ có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Video: "Soi" gói độ TopCar Light trên xe Mercedes-Benz AMG G63.