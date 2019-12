Đại gia Sài Gòn độ siêu xe Lamborghini Aventador S hơn 40 tỷ

Không những sở hữu chiếc Lamborghini Aventador S độc nhất Việt Nam, doanh nhân Hoàng Kim Khánh còn có cho mình 1 bộ sưu tập đồ sộ với hàng loạt cái tên đắt giá như : Aston Martin Vantage thế hệ mới đầu tiên tại Việt Nam, Bentley Mulsanne EWB 2018 và Bentayga Centenary được phân phối chính hãng thông qua đại lí Bentley Việt Nam. Hơn 2 năm trước, giới yêu xe trong nước đã không khỏi bị bất ngờ trước hình ảnh của chiếc Lamborghini Aventador S tại Việt Nam theo diện nhập khẩu chính hãng. Xe sở hữu lớp sơn vàng Giallo Orion nổi bật đi cùng với phần ngoại thất mang thiết kế khác biệt so với “người tiền nhiệm” Aventador LP700-4. Cản trước được làm lại với hai hốc gió thu gọn vào phần đầu, với ba hốc gió chính gồm 2 hốc ở 2 bên và một khe gió nằm ở vị trí trung tâm giúp cho Aventador S giảm thiểu tối đa sức cản gió, đồng thời gia tăng hiệu năng vận hành. Phía bên dưới là một líp trước được làm từ sợi carbon giúp gia tăng lực ép xuống mặt đường cho phần thân xe. Cụm đèn chiếu sáng phái trước vẫn được giữ nguyên như phiên bản Aventador LP700-4 với dải LED ban ngày ấn tượng. Ở vị trí kế bên đèn chiếu sáng là chữ ký của doanh nhân Hoàng Kim Khánh được dán lên nắp ca-pô của xe. Bộ mâm với thiết kế đa chấu đẹp mắt được sử dụng trên Aventador S có đường kính 20 inches cho bánh trước và 21 inches cho bánh sau, đi cùng với đó là bộ lốp cao cấp Pirelli P Zero tăng cường khả năng bám đường cho Lamborghini Aventador S. Hệ thống phanh đĩa carbon ceramic kết hợp với cùm phanh sơn vàng tương tự ngoại thất của xe, ưu điểm của hệ thống phanh đĩa carbon ceramic chính là khả năng chịu nhiệt tốt, giúp cho má phanh bền hơn. Vốn dĩ được trang bị gói ngoại thất với các chi tiết làm từ sợi carbon như líp gió hông, khe gió hay nắp động cơ, doanh nhân Hoàng Kim Khánh còn “mạnh tay” bổ sung thêm một cánh gió mới cho Aventador S được làm từ vật liệu cùng tên. Chiếc cánh gió thuộc gói độ DMC Tecno dành riêng cho Aventador S này gây ấn tượng với hai thanh chống có thiết kế chồng lên nhau lạ mắt. Khi vận hành ở tốc độ cao, chiếc cánh gió mới sẽ tạo nên một hệ thống cánh gió kép, gia tăng sự ổn định cho thân xe cũng như tối ưu hóa lực ép xuống mặt đường cho Lamborghini Aventador S. Đuôi xe cũng được thiết kế lại tương tự phần đầu, bộ khuếch tán gió carbon mới được bổ sung có vai trò điều hòa luồng không khí phía dưới gầm xe. Cụm 3 ống xả hình lục giác khác biệt, Lamborghini cho biết hệ thống ống xả mới giúp giảm thiểu 20% trọng lượng so với những phiên bản khác. Một điểm đáng chú ý trên hệ thống ống xả của chiếc Aventador S này đó là xe đã được thay mới với hệ thống ống xả mang thương hiệu Ryft đến từ Mỹ, hệ thống ống xả đua này áp dụng vật liệu titan siêu nhẹ để chế tạo và chỉ có 18 bộ được sản xuất trên toàn thế giới. Giá bán của mỗi bộ là 8.000 Đô-la Mỹ (chưa bao gồm phí vận chuyển).Siêu xe Lamborghini Aventador S có 4 chế độ lái khác nhau bao gồm : Strada, Sport, Corsa và Ego, trong đó chế độ Ego cho phép chủ nhân tùy ý điều chỉnh hệ thống treo cũng như khối động cơ V12 ở phía sau sao cho thích hợp nhất với bản thân. “Siêu bò” được trang bị khối động cơ V12 hút khí tự nhiên có dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất tối đa 740 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 690 Nm. Video: Siêu xe Lamborghini Aventador S hơn 40 tỷ bọc giáp.

Không những sở hữu chiếc Lamborghini Aventador S độc nhất Việt Nam, doanh nhân Hoàng Kim Khánh còn có cho mình 1 bộ sưu tập đồ sộ với hàng loạt cái tên đắt giá như : Aston Martin Vantage thế hệ mới đầu tiên tại Việt Nam, Bentley Mulsanne EWB 2018 và Bentayga Centenary được phân phối chính hãng thông qua đại lí Bentley Việt Nam. Hơn 2 năm trước, giới yêu xe trong nước đã không khỏi bị bất ngờ trước hình ảnh của chiếc Lamborghini Aventador S tại Việt Nam theo diện nhập khẩu chính hãng. Xe sở hữu lớp sơn vàng Giallo Orion nổi bật đi cùng với phần ngoại thất mang thiết kế khác biệt so với “người tiền nhiệm” Aventador LP700-4. Cản trước được làm lại với hai hốc gió thu gọn vào phần đầu, với ba hốc gió chính gồm 2 hốc ở 2 bên và một khe gió nằm ở vị trí trung tâm giúp cho Aventador S giảm thiểu tối đa sức cản gió, đồng thời gia tăng hiệu năng vận hành. Phía bên dưới là một líp trước được làm từ sợi carbon giúp gia tăng lực ép xuống mặt đường cho phần thân xe. Cụm đèn chiếu sáng phái trước vẫn được giữ nguyên như phiên bản Aventador LP700-4 với dải LED ban ngày ấn tượng. Ở vị trí kế bên đèn chiếu sáng là chữ ký của doanh nhân Hoàng Kim Khánh được dán lên nắp ca-pô của xe. Bộ mâm với thiết kế đa chấu đẹp mắt được sử dụng trên Aventador S có đường kính 20 inches cho bánh trước và 21 inches cho bánh sau, đi cùng với đó là bộ lốp cao cấp Pirelli P Zero tăng cường khả năng bám đường cho Lamborghini Aventador S. Hệ thống phanh đĩa carbon ceramic kết hợp với cùm phanh sơn vàng tương tự ngoại thất của xe, ưu điểm của hệ thống phanh đĩa carbon ceramic chính là khả năng chịu nhiệt tốt, giúp cho má phanh bền hơn. Vốn dĩ được trang bị gói ngoại thất với các chi tiết làm từ sợi carbon như líp gió hông, khe gió hay nắp động cơ, doanh nhân Hoàng Kim Khánh còn “mạnh tay” bổ sung thêm một cánh gió mới cho Aventador S được làm từ vật liệu cùng tên. Chiếc cánh gió thuộc gói độ DMC Tecno dành riêng cho Aventador S này gây ấn tượng với hai thanh chống có thiết kế chồng lên nhau lạ mắt. Khi vận hành ở tốc độ cao, chiếc cánh gió mới sẽ tạo nên một hệ thống cánh gió kép, gia tăng sự ổn định cho thân xe cũng như tối ưu hóa lực ép xuống mặt đường cho Lamborghini Aventador S. Đuôi xe cũng được thiết kế lại tương tự phần đầu, bộ khuếch tán gió carbon mới được bổ sung có vai trò điều hòa luồng không khí phía dưới gầm xe. Cụm 3 ống xả hình lục giác khác biệt, Lamborghini cho biết hệ thống ống xả mới giúp giảm thiểu 20% trọng lượng so với những phiên bản khác. Một điểm đáng chú ý trên hệ thống ống xả của chiếc Aventador S này đó là xe đã được thay mới với hệ thống ống xả mang thương hiệu Ryft đến từ Mỹ, hệ thống ống xả đua này áp dụng vật liệu titan siêu nhẹ để chế tạo và chỉ có 18 bộ được sản xuất trên toàn thế giới. Giá bán của mỗi bộ là 8.000 Đô-la Mỹ (chưa bao gồm phí vận chuyển). Siêu xe Lamborghini Aventador S có 4 chế độ lái khác nhau bao gồm : Strada, Sport, Corsa và Ego, trong đó chế độ Ego cho phép chủ nhân tùy ý điều chỉnh hệ thống treo cũng như khối động cơ V12 ở phía sau sao cho thích hợp nhất với bản thân. “Siêu bò” được trang bị khối động cơ V12 hút khí tự nhiên có dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất tối đa 740 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 690 Nm. Video: Siêu xe Lamborghini Aventador S hơn 40 tỷ bọc giáp.