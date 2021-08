Lincoln Navigator 2022 sẽ hộ trợ tự lái, "đấu" Cadillac Escalade

Về cơ bản, Lincoln Navigator 2022 ActiveGlide chính là một bản nâng cấp của BlueCruise đã được Lincoln giới thiệu từ lâu, hệ thống lái bán tự động trên Navigator 2022 sử dụng nhiều camera và cảm biến ra-đa giúp chiếc SUV có thể tự lái hơn 209.215 km đường cao tốc đủ điều kiện ở Bắc Mỹ. Lincoln thậm chí đã đặt một camera bên trong cụm đồng hồ đo để giám sát ánh mắt và vị trí đầu của tài xế khi ActiveGlide hoạt động, nhằm đảm bảo rằng lái xe vẫn đang chú ý vào việc Lincoln Navigator 2022 mới di chuyển trên đường. Tiếp tục chủ đề công nghệ, Lincoln Navigator 2022 sở hữu hệ thống thông tin giải trí SYNC4 mới trực quan, dễ tùy chỉnh hơn và có khả năng tính toán gấp đôi so với đời cũ, kích thước màn hình cũng được tăng lên 13,2 inch, trong khi đó, cụm đồng hồ kỹ thuật số là loại 12 inch. Ở phía sau, hành khách được tận hưởng sự giải trí với cặp màn hình 10,1 inch có Fire TV để phát trực tuyến phim, nhạc và chương trình truyền hình khi xe đang di chuyển, đi kèm còn có tai nghe không dây. Lincoln còn cung cấp một màn hình 5,8 inch mới để người ngồi sau có thể tự điều chỉnh các cài đặt khí hậu, âm thanh hay các chức năng của ghế (sưởi và thông gió theo tiêu chuẩn, tùy chọn tính năng massage Active Motion). Ngoài ra, Navigator nâng cấp còn có công nghệ nhận dạng giọng nói ngôn ngữ tự nhiên, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây, cập nhật qua mạng và trợ lý ảo Amazon Alexa để phát nhạc, chỉ đường, kiểm tra tình trạng giao thông, tìm chỗ đậu xe và quản lý các thiết bị nhà thông minh từ xa. Cũng nhờ Alexa, chủ xe có thể làm nhiều thứ với Navigator ngay khi ngồi trong nhà thông qua ứng dụng Lincoln Way, như là khóa/mở cửa xe Nội thất của Lincoln Navigator 2022 được hoàn thiện trong những vật liệu cao cấp như da bọc đắt tiền, các chi tiết trang trí bằng kim loại hay ốp gỗ óc chó, gỗ Khaya, khắc laser tỉ mỉ... Đối với kiểu dáng bên ngoài, Navigator 2022 được nâng cấp giống như cách mà hãng đã làm với Aviator, gồm lưới tản nhiệt tái thiết kế và cặp đèn pha mỏng hơn, mang đến một mặt tiền mới mẻ. Đuôi xe Lincoln Navigator 2022 thế hệ mới cũng được sửa đổi với đèn hậu LED gọn gàng và tối giản hơn, hiệu ứng chiếu sáng độc đáo khi bật và tắt tương ứng với chào đón và tạm biệt. Cung cấp sức mạnh cho Lincoln Navigator 2022 là khối động cơ tăng áp kép V6 3.5L sản sinh công suất 440 mã lực và mô-men xoắn cực đại 691 Nm, ít hơn 10 mã lực so với bản cũ, nhưng nó được kết nối với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh tùy chọn. Chiếc SUV cỡ lớn được trang bị hệ thống treo thích ứng với công nghệ "quét" đường hiện đại, dùng một camera hướng về phía trước và 12 cảm biến để "quét" đường 500 lần mỗi giây và thực hiện tới 100 lần điều chỉnh mỗi giây để duy trì cho xe một hành trình thoải mái. Video: Giới thiệu Lincoln Navigator 2022 ActiveGlide thế hệ mới.

