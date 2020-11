Đại gia Đà Nẵng tậu Lamborghini Aventador SVJ hơn 53 tỷ đồng

Mới đây, một doanh nhân chuyên kinh doanh và nhập khẩu các loại xe sang, siêu xe trong nước đã đưa về chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ thứ 2 tại Việt Nam. Chiếc xe này sở hữu nước sơn ngoại thất màu vàng nổi bật và khui công tại TP.Đà Nẵng. Theo hình ảnh được đăng tải, so với chiếc Lamborghini Aventador SVJ tại Việt Nam, bên cạnh màu sơn khác biệt, chiếc thứ 2 này còn mang một số thay đổi về trang bị khác như bộ mâm đa chấu sơm màu xám cùng cùm phanh màu ghi hay không có dòng chữ "SVJ" ở vòm bánh xe phía sau.Lamborghini Aventador SVJ đời mới được trình làng lần đầu tiên vào tháng 8/2018 trong khuôn khổ triển lãm Pebble Beach Concourse d’Elegance 2018 diễn ra ở California, Mỹ. Mẫu xe này chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 963 chiếc. Trong đó, 63 chiếc sẽ thuộc bản đặc biệt hơn nhân kỷ niệm năm thành lập của hãng, năm 1963. Là một phiên bản nâng cấp hiệu suất của Aventador SV, SVJ không chỉ mạnh mẽ hơn tất cả những bản Aventador khác mà còn được hưởng lợi từ hệ thống khí động chủ động ALA thế hệ mới nhất. Sau khi được áp dụng những công nghệ đặc biệt, Lamborghini Aventador SVJ có trọng lượng chỉ 1.525kg và lực ép được tăng thêm tới 40%, trong khi hệ số lực cản không khí giảm được 1% so với SV. Chiếc Aventador mạnh mẽ nhất còn được trang bị hệ thống đánh lái cầu sau LRS và lốp Pirelli P Zero Corsa phát triển độc quyền. Lamborghini Aventador SVJ vẫn sử dụng động cơ hút khí tự nhiên V12 6.5 lít như những người anh em còn lại của dòng sản phẩm, nhưng cho ra công suất 770 mã lực và 720Nm mô-men xoắn cực đại - thực tế chỉ mạnh hơn 30 và 40 mã lực so với Aventador SV và Aventador S tương ứng. Và nhờ được trang bị hệ thống ALA tiên tiến, khả năng của SVJ được cải thiện rất nhiều. Chiếc Aventador mạnh mẽ nhất chỉ mất 2,8 giây để tăng tốc từ 0-100 km/ và 0-200 km/h trong 8,6 giây, trước khi cán tốc độ tối đa 350 km/h. Sức mạnh này đã giúp Aventador SVJ lập kỷ lục mới trên đường đua Nurburgring với thành tích chỉ 6 phút 44,97 giây. Theo một số nguồn tin, giá xe Lamborghini Aventador SVJ thứ 2 tại Việt Nam có mức dự kiến dao động trong khoảng trên 2,3 triệu USD (khoảng 53 tỷ đồng). Trong khi đó tại Mỹ, mẫu xe này đã có giá khởi điểm từ 517.700 USD (khoảng 12 tỷ đồng). Video: Đập thùng Lamborghini Aventador SVJ thứ 2 tại Việt Nam.

