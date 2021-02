Đại gia Campuchia "tậu" McLaren 650S Spider MSO bản giới hạn

Dòng siêu xe McLaren 650S đã dừng sản xuất được 4 năm sau hơn 3 năm có mặt trên thị trường, trong đó, chất lượng cũng như danh tiếng của mẫu xe này đã được kiểm chứng bằng những đơn hàng trải dài trên thế giới và đây cũng là mẫu xe McLaren bán chạy nhất của hãng xe Anh quốc ở các thị trường Đông Nam Á cách đây khoảng 3 năm. Trong số nhiều phiên bản của dòng xe McLaren 650S có thể phải kể đến bản giới hạn mang tên gọi McLaren 650S Mclaren Special Operation. Đây là một sản phẩm do bộ phận cá nhân hoá Mclaren Special Operation (MSO) của hãng xe Anh quốc tạo ra vào năm 2014. Xe được sản xuất 50 xe với phân nửa là mui trần và số còn lại là Coupe. Tuy nhiên, khách hàng lại thích McLaren 650S Spider MSO nhiều hơn nên giới mê xe tin rằng số lượng xe sẽ sản xuất nhiều hơn bản Coupe. Mới đây, trên các con đường phố của Campuchia đã xuất hiện 1 trong 50 chiếc siêu xe McLaren 650S Spider MSO được sản xuất trên toàn thế giới. Điều thú vị là ngoại thất xe không mang 1 trong 3 màu đặc trưng của dòng xe giới hạn này là Agrigan Black, Papaya Spark và cuối cùng là Sarigan Quartz như chiếc xe McLaren 650S Spider MSO độc nhất Việt Nam đang mang trên mình. Thay vào đó, siêu xe giới hạn McLaren 650S Spider MSO ở Campuchia sở hữu màu xanh nổi bật khiến không ít người cảm thấy thích thú. Ngoài màu sơn độc đáo, McLaren 650S Spider MSO còn có sự khác biệt ở bộ mâm đa chấu hợp kim siêu nhẹ đi kèm các bu-lông bằng titan. La-zăng này nhẹ hơn 4 kg so với bộ mâm trang bị trên xe tiêu chuẩn. Chưa hết, dòng chữ MSO nằm trên cánh lướt gió bên hông hay bệ cửa cũng tạo sự nhận biết so với những chiếc siêu xe McLaren 650S Spider tiêu chuẩn lăn bánh trên đường phố Campuchia. MSO không can thiệp gì ở động cơ trên chiếc McLaren 650S Spider MSO, "trái tim" của xe vẫn là động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.8 lít, sản sinh công suất tối đa 641 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 680 Nm. Siêu xe mui trần hàng hiếm này được trang bị hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 328 km/h. Mức giá xe McLaren 650S Spider MSO vẫn còn là một bí ẩn, tuy nhiên chắc chắn nó sẽ rẻ hơn nhiều so với thị trường Việt Nam. Video: McLaren 650S Spider MSO giới hạn cập bến Việt Nam.

Dòng siêu xe McLaren 650S đã dừng sản xuất được 4 năm sau hơn 3 năm có mặt trên thị trường, trong đó, chất lượng cũng như danh tiếng của mẫu xe này đã được kiểm chứng bằng những đơn hàng trải dài trên thế giới và đây cũng là mẫu xe McLaren bán chạy nhất của hãng xe Anh quốc ở các thị trường Đông Nam Á cách đây khoảng 3 năm. Trong số nhiều phiên bản của dòng xe McLaren 650S có thể phải kể đến bản giới hạn mang tên gọi McLaren 650S Mclaren Special Operation. Đây là một sản phẩm do bộ phận cá nhân hoá Mclaren Special Operation (MSO) của hãng xe Anh quốc tạo ra vào năm 2014. Xe được sản xuất 50 xe với phân nửa là mui trần và số còn lại là Coupe. Tuy nhiên, khách hàng lại thích McLaren 650S Spider MSO nhiều hơn nên giới mê xe tin rằng số lượng xe sẽ sản xuất nhiều hơn bản Coupe. Mới đây, trên các con đường phố của Campuchia đã xuất hiện 1 trong 50 chiếc siêu xe McLaren 650S Spider MSO được sản xuất trên toàn thế giới. Điều thú vị là ngoại thất xe không mang 1 trong 3 màu đặc trưng của dòng xe giới hạn này là Agrigan Black, Papaya Spark và cuối cùng là Sarigan Quartz như chiếc xe McLaren 650S Spider MSO độc nhất Việt Nam đang mang trên mình. Thay vào đó, siêu xe giới hạn McLaren 650S Spider MSO ở Campuchia sở hữu màu xanh nổi bật khiến không ít người cảm thấy thích thú. Ngoài màu sơn độc đáo, McLaren 650S Spider MSO còn có sự khác biệt ở bộ mâm đa chấu hợp kim siêu nhẹ đi kèm các bu-lông bằng titan. La-zăng này nhẹ hơn 4 kg so với bộ mâm trang bị trên xe tiêu chuẩn. Chưa hết, dòng chữ MSO nằm trên cánh lướt gió bên hông hay bệ cửa cũng tạo sự nhận biết so với những chiếc siêu xe McLaren 650S Spider tiêu chuẩn lăn bánh trên đường phố Campuchia. MSO không can thiệp gì ở động cơ trên chiếc McLaren 650S Spider MSO, "trái tim" của xe vẫn là động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.8 lít, sản sinh công suất tối đa 641 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 680 Nm. Siêu xe mui trần hàng hiếm này được trang bị hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 328 km/h. Mức giá xe McLaren 650S Spider MSO vẫn còn là một bí ẩn, tuy nhiên chắc chắn nó sẽ rẻ hơn nhiều so với thị trường Việt Nam. Video: McLaren 650S Spider MSO giới hạn cập bến Việt Nam.