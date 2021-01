Siêu phẩm McLaren 765LT cập bến Lào, đại gia Việt "phát hờn"

Chiếc siêu xe phiên bản giới hạn McLaren 765LT tại Lào có màu cam Nardo Orange rất nổi bật, đây là mẫu xe hiệu suất cao được phát triển dựa trên nền tảng phiên bản 720S, được sản xuất giới hạn 765 chiếc trên toàn thế giới. Tuy nhiên, 2/3 số lượng xe đều đã tìm thấy chủ nhân, chỉ tính riêng khu vực ASEAN đã có hơn 20 chiếc 765LT được đặt hàng và khoảng 6 chiếc được bàn giao đến tay các chủ nhân. Mới đây, những hình ảnh rò rỉ của mẫu xe này tại Lào được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, nhiều người cho rằng siêu xe này thuộc sở hữu của một vị đại gia Lào nào đó. Hiện chưa rõ mức giá xe McLaren 765LT tại Lào là bao nhiêu, tuy nhiên tại Thái Lan số tiền mà các đại gia phải bỏ ra để tậu chiếc xe này rơi vào khoảng 50 triệu Baht (tương đương 38 tỷ đồng). Hiện tại, Thái Lan đang là nước có mức giá bán McLaren 765LT đắt nhất thế giới, còn ở Singapore, giá bán của xe không bao gồm chi phí mua giấy phép sử dụng là 29,7 tỷ đồng. Tại Mỹ, siêu xe giới hạn này được bán với giá 358.000 USD (tương đương với 8,29 tỷ đồng). Vẫn là khối động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0 lít, nhưng trên 765LT, động cơ này đã được các kĩ sư hàng đầu Anh Quốc tinh chỉnh để cho ra công suất cực đại 755 mã lực, cao hơn 35 mã lực so với McLaren 720S. Mô-men xoắn cực đại của xe đạt 800Nm, đi kèm với hộp số ly hợp kép 7 cấp đã được nâng cấp có khả năng sang số nhanh hơn 15% so với phiên bản tiêu chuẩn. Nhờ vậy mà McLaren 765LT sở hữu khả năng chạy nước rút nhanh hơn mẫu 720S rất nhiều. Một yếu tố khác góp phần tạo nên hiệu suất “khủng” cho xe đó chính là sợi carbon. Vật liệu này được sử dụng trong hầu hết các chi tiết từ khoang lái cho đến phần ngoại thất. Các kỹ sư của McLaren đã tìm mọi cách để có thể giảm trọng lượng của xe một cách triệt để, kết quả xe chỉ nặng 1.229 kg, nhẹ hơn 80kg so với phiên bản 720S. Để giúp McLaren 765LT đạt được trọng lượng lý tưởng này, hãng xe Anh quốc đã bỏ đi trang bị tiêu chuẩn là loa và hệ thống điều hoà. Xe được trang bị bộ mâm 10 chấu độc quyền đi kèm với lốp Pirelli P Zero Trofeo R, phanh là loại gốm carbon lấy cảm hứng từ McLaren Senna, ống xả titan và hệ thống treo mới nhằm tăng độ chính xác khi vào cua. Dòng siêu xe McLaren 765LT chỉ sản xuất giới hạn 765 xe trên toàn thế giới. Trong cách đặt tên truyền thống này, rất dễ nhận ra dụng ý của con số 765 chính là số lượng siêu xe McLaren 765LT được sản xuất trên toàn thế giới. Còn hai chữ LT là viết tắt của Long Tail. Video: Giới thiệu siêu xe McLaren 765LT phiên bản đặc biệt.

Chiếc siêu xe phiên bản giới hạn McLaren 765LT tại Lào có màu cam Nardo Orange rất nổi bật, đây là mẫu xe hiệu suất cao được phát triển dựa trên nền tảng phiên bản 720S, được sản xuất giới hạn 765 chiếc trên toàn thế giới. Tuy nhiên, 2/3 số lượng xe đều đã tìm thấy chủ nhân, chỉ tính riêng khu vực ASEAN đã có hơn 20 chiếc 765LT được đặt hàng và khoảng 6 chiếc được bàn giao đến tay các chủ nhân. Mới đây, những hình ảnh rò rỉ của mẫu xe này tại Lào được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, nhiều người cho rằng siêu xe này thuộc sở hữu của một vị đại gia Lào nào đó. Hiện chưa rõ mức giá xe McLaren 765LT tại Lào là bao nhiêu, tuy nhiên tại Thái Lan số tiền mà các đại gia phải bỏ ra để tậu chiếc xe này rơi vào khoảng 50 triệu Baht (tương đương 38 tỷ đồng). Hiện tại, Thái Lan đang là nước có mức giá bán McLaren 765LT đắt nhất thế giới, còn ở Singapore, giá bán của xe không bao gồm chi phí mua giấy phép sử dụng là 29,7 tỷ đồng. Tại Mỹ, siêu xe giới hạn này được bán với giá 358.000 USD (tương đương với 8,29 tỷ đồng). Vẫn là khối động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0 lít, nhưng trên 765LT, động cơ này đã được các kĩ sư hàng đầu Anh Quốc tinh chỉnh để cho ra công suất cực đại 755 mã lực, cao hơn 35 mã lực so với McLaren 720S. Mô-men xoắn cực đại của xe đạt 800Nm, đi kèm với hộp số ly hợp kép 7 cấp đã được nâng cấp có khả năng sang số nhanh hơn 15% so với phiên bản tiêu chuẩn. Nhờ vậy mà McLaren 765LT sở hữu khả năng chạy nước rút nhanh hơn mẫu 720S rất nhiều. Một yếu tố khác góp phần tạo nên hiệu suất “khủng” cho xe đó chính là sợi carbon. Vật liệu này được sử dụng trong hầu hết các chi tiết từ khoang lái cho đến phần ngoại thất. Các kỹ sư của McLaren đã tìm mọi cách để có thể giảm trọng lượng của xe một cách triệt để, kết quả xe chỉ nặng 1.229 kg, nhẹ hơn 80kg so với phiên bản 720S. Để giúp McLaren 765LT đạt được trọng lượng lý tưởng này, hãng xe Anh quốc đã bỏ đi trang bị tiêu chuẩn là loa và hệ thống điều hoà. Xe được trang bị bộ mâm 10 chấu độc quyền đi kèm với lốp Pirelli P Zero Trofeo R, phanh là loại gốm carbon lấy cảm hứng từ McLaren Senna, ống xả titan và hệ thống treo mới nhằm tăng độ chính xác khi vào cua. Dòng siêu xe McLaren 765LT chỉ sản xuất giới hạn 765 xe trên toàn thế giới. Trong cách đặt tên truyền thống này, rất dễ nhận ra dụng ý của con số 765 chính là số lượng siêu xe McLaren 765LT được sản xuất trên toàn thế giới. Còn hai chữ LT là viết tắt của Long Tail. Video: Giới thiệu siêu xe McLaren 765LT phiên bản đặc biệt.