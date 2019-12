Đại gia Campuchia tậu Bugatti Chiron Sport hơn 115 tỷ đồng

Vào khuya hôm qua, ngày 20 tháng 12 năm 2019, một doanh nhân chơi siêu xe có tiếng ở Campuchia đã chia sẻ hình ảnh món quà mừng thôi nôi con của mình là một chiếc siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Sport phiên bản kỷ niệm sinh nhật lần thứ 110 của hãng siêu xe Pháp chỉ có 20 chiếc trên toàn thế giới đã gây sốc giới chơi xe ở châu Á. Chiếc xe này là Bugatti Chiron Sport 110 Ans Edition được ra mắt lần đầu vào tháng 3 đầu năm nay. Thông tin ban đầu cho biết, chiếc siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Sport 110 Ans Edition được đại gia Campuchia đặt hàng trực tiếp từ nhà máy của hãng Bugatti. Chiếc xe được vận chuyển bằng đường hành không về xứ sở chùa tháp tương tự như chiếc Bugatti Chiron đầu tiên ở Campuchia. Trên thế giới, chỉ có đúng 20 chiếc Bugatti Chiron Sport 110 Ans Edition được sản xuất và 1 trong số đó đã về đội của các đại gia Campuchia khiến không ít nhà giàu châu Á sửng sốt. Giá bán cho mẫu xe Bugatti Chiron Sport phiên bản kỷ niệm sinh nhật lần thứ 110 của hãng siêu xe Pháp tại nước ngoài là 3,26 triệu đô la, khi xuất hiện ở xứ sở chùa tháp, giá xe có thể hơn 5 triệu đô la (khoảng 115 tỷ đồng). Được biết, người mua siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Sport 110 Ans Edition trước đó đã tậu cho mình chiếc Ferrari LaFerrari Coupe biển "tứ quý" 7. Trong garage của doanh nhân này còn có một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom. Nhưng đại gia này thường di chuyển trên một chuyên cơ. Mang tên gọi khá dài dòng Bugatti Chiron Sport 110 Ans Edition, tuy nhiên, đây thực chất là một phiên bản cải tiến so với chiếc Bugatti Chiron Sport . Đầu tiên chính là bộ áo sơn màu xanh mờ và được trang trí thêm các chi tiết bằng sợi carbon để tạo điểm nhấn. 1 huy hiệu "110 Ans Bugatti" xuất hiện bên hông cửa kính của ghế lái hay tựa đầu ghế ngồi là đặc điểm dễ nhận ra nhất của Bugatti Chiron Sport 110 Ans Edition so với Bugatti Chiron Sport. Chưa hết, vỏ gương của siêu xe bản kỷ niệm 110 năm sinh nhật Bugatti còn có 3 sọc màu xanh dương, trắng và đỏ tượng trưng cho Quốc kỳ của nước Pháp. Huy hiệu 110 Ans Bugatti bên hông cửa kính cho biết xe thuộc bản kỷ niệm 110 năm sinh nhật hãng Bugatti. Lá cờ của nước Pháp tiếp tục xuất hiện nổi bật ở mặt dưới cánh gió đuôi của siêu xe Bugatti Chiron Sport 110 Ans Edition. Ngoài ra, tất cả 20 chiếc Bugatti Chiron Sport phiên bản kỷ niệm 110 năm sinh nhật của hãng siêu xe Pháp còn có bộ vành hợp kim sơn màu đen mờ Nocturne, 5 chấu kép thiết kế hình chữ Y đi cùng bộ kẹp phanh màu xanh tương phản. Mở cửa bước vào khoang lái Bugatti Chiron Sport 110 Ans Edition, nội thất của xe có ghế bọc da màu xanh Deep Blue trang trí thêm da Alcantara và chèn thêm cả sợi carbon. Nhiều điểm nhấn màu đỏ, trắng và xanh cũng là sự thú vị cho "nội y" của Bugatti Chiron Sport 110 Ans Edition. Các kỹ sư của Bugatti cũng đã đặt một tấm huy chương bằng bạc nguyên khối, dập nổi biểu tượng phiên bản kỷ niệm 110 năm, 110 Ans Edition nằm chính giữa bảng điều khiển bằng sợi carbon để tạo sự khác biệt so với Bugatti Chiron Sport. Cuối cùng chính là cửa sổ trời Sky View, với 2 tấm kính cố định phía trên người lái và hành khách sẽ có sẵn trong 20 chiếc Bugatti Chiron Sport 110 Ans Edition. Đây là tuỳ chọn có trên siêu xe Bugatti Chiron. Hệ truyền động của Bugatti Chiron Sport phiên bản 110 Ans Edition không có gì thay đổi, siêu xe triệu đô này sử dụng động cơ W16, dung tích 8.0 lít, đi kèm 4 bộ tăng áp. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 1.479 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm. Nhờ đó, Bugatti Chiron Sport 110 Ans Edition có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian khoảng 2,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 420 km/h. Video: Chi tiết siêu xe Bugatti Chiron Sport triệu đô.

