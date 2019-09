Đại gia Bình Dương chi hơn 10 tỷ tậu Mercedes-Benz G63 mới

Tại thị trường Việt Nam, những chiếc Mercedes-Benz G63 2019 mới thường được trang bị lớp sơn tối màu ở phần ngoại thất nhằm phô ra những đường nét thiết kế hầm hố, chỉ có 3 chiếc mang màu trắng xuất hiện trên đường phố cả nước. Trong đó, một chiếc đang định cư tại Hà Nội, một chiếc ở Sài Gòn thuộc sở hữu của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh và chiếc còn lại vừa chính thức “làm dâu” tỉnh Bình Dương. Sau khi được đưa về Bình Dương, mẫu xe này thường xuyên được chủ nhân cho xuất hiện và cách đây không lâu đã được cho đi đăng kí với biển số đẹp mắt. Thế hệ 2019 của dòng SUV lừng danh của Mercedes vẫn mang thiết kế vuông vức đặc trưng nhưng được trau chuốt lại theo hướng tinh tế hơn. Chưa hết, Mercedes-Benz trang bị cho G63 AMG 2019 hàng loạt các công nghệ mới nhất của hãng cũng như áp dụng nhiều vật liệu chế tạo tiên tiến vào việc chế tạo để cải thiện hiệu năng vận hành cho xe. Mercedes-Benz G63 AMG Edition 1 mới vẫn được phát triển trên khung gầm dạng thanh, nhưng bộ khung gầm đã được cải tiến bằng việc sử dụng thép cường độ cao, đi kèm với đó là thân xe được làm từ thép cường lực, nắp ca-pô, chắn bùn và cửa xe thì được làm từ nhôm. Tất cả những điều này kết hợp giúp cho thân xe giảm đi 170 Kg trọng lượng và tăng 55 % độ cứng cáp của thân xe so với thế hệ trước. Phiên bản Edition 1 của dòng SUV địa hình này mang đến một diện mạo đậm chất thể thao với bộ mâm đa chấu có kích thước 22 inch được sơn đen mờ cá tính với viền đỏ nổi bật, cùm phanh bên trong mang màu đỏ tương tự. Phần ốp gương chiếu hậu cũng được viền đỏ và cuối cùng là dải decal đen chạy ngang thân xe ám chỉ đây là một phiên bản hiệu suất cao. Bên cạnh đó, nội thất bên trong cũng được chế tác khác biệt so với phiên bản G63 tiêu chuẩn khi ghế ngồi được viền đỏ trên tựa lưng và dây an toàn cũng được chuyển sang màu đỏ. Mercedes-Benz G63 AMG Edition 1 được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, với cặp turbo twin-scroll ở giữa góc chữ V của xi-lanh, sản sinh công suất cực đại 577 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt 850 Nm tại 2.500 – 3.500 vòng/phút. Nhờ sử dụng hộp số AMG Speedshift TCT 9G và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic, G63 AMG Edition 1 tăng tốc từ 0-100 Km/h trong 4,5 giây và có tốc độ tối đa 220 Km/h. Tuy nhiên, nếu được trang bị thêm gói tùy chọn AMG Driver’s Package, vận tốc tối đa của xe sẽ là 240 Km/h. Được biết, tại Việt Nam, giá bán Mercedes-Benz G63 AMG Edition 1 2019 có giá lên đến hơn 13 tỉ đồng tại các doanh nghiệp tư nhân. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn G63 AMG được nhập khẩu chính hãng đang bắt đầu xuất hiện tại đại lí với giá 10,6 tỉ đồng. Video: Chi tiết Mercedes-Benz G63 AMG Edition 1 tại Hà Nội.

Tại thị trường Việt Nam, những chiếc Mercedes-Benz G63 2019 mới thường được trang bị lớp sơn tối màu ở phần ngoại thất nhằm phô ra những đường nét thiết kế hầm hố, chỉ có 3 chiếc mang màu trắng xuất hiện trên đường phố cả nước. Trong đó, một chiếc đang định cư tại Hà Nội, một chiếc ở Sài Gòn thuộc sở hữu của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh và chiếc còn lại vừa chính thức “làm dâu” tỉnh Bình Dương. Sau khi được đưa về Bình Dương, mẫu xe này thường xuyên được chủ nhân cho xuất hiện và cách đây không lâu đã được cho đi đăng kí với biển số đẹp mắt. Thế hệ 2019 của dòng SUV lừng danh của Mercedes vẫn mang thiết kế vuông vức đặc trưng nhưng được trau chuốt lại theo hướng tinh tế hơn. Chưa hết, Mercedes-Benz trang bị cho G63 AMG 2019 hàng loạt các công nghệ mới nhất của hãng cũng như áp dụng nhiều vật liệu chế tạo tiên tiến vào việc chế tạo để cải thiện hiệu năng vận hành cho xe. Mercedes-Benz G63 AMG Edition 1 mới vẫn được phát triển trên khung gầm dạng thanh, nhưng bộ khung gầm đã được cải tiến bằng việc sử dụng thép cường độ cao, đi kèm với đó là thân xe được làm từ thép cường lực, nắp ca-pô, chắn bùn và cửa xe thì được làm từ nhôm. Tất cả những điều này kết hợp giúp cho thân xe giảm đi 170 Kg trọng lượng và tăng 55 % độ cứng cáp của thân xe so với thế hệ trước. Phiên bản Edition 1 của dòng SUV địa hình này mang đến một diện mạo đậm chất thể thao với bộ mâm đa chấu có kích thước 22 inch được sơn đen mờ cá tính với viền đỏ nổi bật, cùm phanh bên trong mang màu đỏ tương tự. Phần ốp gương chiếu hậu cũng được viền đỏ và cuối cùng là dải decal đen chạy ngang thân xe ám chỉ đây là một phiên bản hiệu suất cao. Bên cạnh đó, nội thất bên trong cũng được chế tác khác biệt so với phiên bản G63 tiêu chuẩn khi ghế ngồi được viền đỏ trên tựa lưng và dây an toàn cũng được chuyển sang màu đỏ. Mercedes-Benz G63 AMG Edition 1 được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, với cặp turbo twin-scroll ở giữa góc chữ V của xi-lanh, sản sinh công suất cực đại 577 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt 850 Nm tại 2.500 – 3.500 vòng/phút. Nhờ sử dụng hộp số AMG Speedshift TCT 9G và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic, G63 AMG Edition 1 tăng tốc từ 0-100 Km/h trong 4,5 giây và có tốc độ tối đa 220 Km/h. Tuy nhiên, nếu được trang bị thêm gói tùy chọn AMG Driver’s Package, vận tốc tối đa của xe sẽ là 240 Km/h. Được biết, tại Việt Nam, giá bán Mercedes-Benz G63 AMG Edition 1 2019 có giá lên đến hơn 13 tỉ đồng tại các doanh nghiệp tư nhân. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn G63 AMG được nhập khẩu chính hãng đang bắt đầu xuất hiện tại đại lí với giá 10,6 tỉ đồng. Video: Chi tiết Mercedes-Benz G63 AMG Edition 1 tại Hà Nội.