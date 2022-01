Cường Đô la lái Mitsubishi Triton 760 triệu chở hoa về "trưng" Tết

Những ngày cuối năm này, không ít nhà vườn đang tất bật vận chuyển các chậu hoa Xuân để bày bán, cũng vì ảnh hưởng dịch Covid-19 mà sức mua của người tiêu dùng không cao như mọi năm. Chính vì điều này mà đã có không ít lời kêu gọi hỗ trợ mua hoa của bà con nhà vườn. Trong số này có đại gia siêu xe Cường Đô la. Không còn hình ảnh cầm lái những mẫu xe đắt tiền như Mercedes-AMG GT R, Ferrari F8 Tributo hay Mercedes-AMG G63, doanh nhân phố núi bình dị trên thùng xe bán tải Mitsubishi Triton để xếp những chậu hoa Xuân ngăn nắp trước khi chở về nhà. Không chỉ thế, khi có bạn bè vào bình luận , Cường Đô la đều kêu gọi mọi người ủng hộ bà con nhà vườn. Tất nhiên là không thể mang các xe đắt tiền của mình đi chở hoa nên Cường Đô la đã sử dụng một chiếc xe bán tải đứng thứ 3 trong cuộc đua doanh số năm 2021 vừa qua để làm xe hậu cần. Có lẽ đây là hình ảnh hiếm hoi người ta thấy Cường Đô la cầm lái Mitsubishi Triton. Trong năm 2021 vừa qua, dòng xe bán tải Mitsubishi Triton đã bán được tổng cộng 3.683 xe, tăng đến 64% so với cùng kỳ. Thành công này đến từ việc Triton thường xuyên có các chương trình khuyến mãi kích cầu mua xe của các đại lý Mitsubishi. Ngoài ra, việc cho ra mắt 2 phiên bản Athlete mới của Mitsubishi Triton giúp doanh số của mẫu xe bán tải này tăng khá tốt ở tháng cuối năm 2021 với 975 xe được bán ra, còn vượt mặt đối thủ duyên nợ Toyota Hilux và bám sát vua doanh số Ford Ranger. Mitsubishi Triton được trang bị khối động cơ dầu Diesel Mivec DI-D, Hi-Power dung tích 2.4 lít, sản sinh ra công suất tối đa 181 mã lực tại vòng tua máy 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại vòng tua máy 2.500 vòng/phút. Xe có hộp số tự động 6 cấp hoàn toàn mới. Mitsubishi Triton thế hệ mới ra mắt tại thị trường Việt Nam lần đầu vào năm 2019, một năm sau đó phiên bản 2020 với nhiều công nghệ hỗ trợ người lái được giới thiệu và năm 2021 vừa qua là sự có mặt của 2 phiên bản Athlete.Giá xe Mitsubishi Triton mới bản tiêu chuẩn tại Việt Nam là 630 triệu đồng, riêng 2 phiên bản Mitsubishi Triton Athlete có giá lần lượt là 760 triệu đồng và 885 triệu đồng. Video: Lý do đội đua Racing AKA chọn Mitsubishi Triton.

Những ngày cuối năm này, không ít nhà vườn đang tất bật vận chuyển các chậu hoa Xuân để bày bán, cũng vì ảnh hưởng dịch Covid-19 mà sức mua của người tiêu dùng không cao như mọi năm. Chính vì điều này mà đã có không ít lời kêu gọi hỗ trợ mua hoa của bà con nhà vườn. Trong số này có đại gia siêu xe Cường Đô la. Không còn hình ảnh cầm lái những mẫu xe đắt tiền như Mercedes-AMG GT R, Ferrari F8 Tributo hay Mercedes-AMG G63, doanh nhân phố núi bình dị trên thùng xe bán tải Mitsubishi Triton để xếp những chậu hoa Xuân ngăn nắp trước khi chở về nhà. Không chỉ thế, khi có bạn bè vào bình luận , Cường Đô la đều kêu gọi mọi người ủng hộ bà con nhà vườn. Tất nhiên là không thể mang các xe đắt tiền của mình đi chở hoa nên Cường Đô la đã sử dụng một chiếc xe bán tải đứng thứ 3 trong cuộc đua doanh số năm 2021 vừa qua để làm xe hậu cần. Có lẽ đây là hình ảnh hiếm hoi người ta thấy Cường Đô la cầm lái Mitsubishi Triton. Trong năm 2021 vừa qua, dòng xe bán tải Mitsubishi Triton đã bán được tổng cộng 3.683 xe, tăng đến 64% so với cùng kỳ. Thành công này đến từ việc Triton thường xuyên có các chương trình khuyến mãi kích cầu mua xe của các đại lý Mitsubishi. Ngoài ra, việc cho ra mắt 2 phiên bản Athlete mới của Mitsubishi Triton giúp doanh số của mẫu xe bán tải này tăng khá tốt ở tháng cuối năm 2021 với 975 xe được bán ra, còn vượt mặt đối thủ duyên nợ Toyota Hilux và bám sát vua doanh số Ford Ranger. Mitsubishi Triton được trang bị khối động cơ dầu Diesel Mivec DI-D, Hi-Power dung tích 2.4 lít, sản sinh ra công suất tối đa 181 mã lực tại vòng tua máy 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại vòng tua máy 2.500 vòng/phút. Xe có hộp số tự động 6 cấp hoàn toàn mới. Mitsubishi Triton thế hệ mới ra mắt tại thị trường Việt Nam lần đầu vào năm 2019, một năm sau đó phiên bản 2020 với nhiều công nghệ hỗ trợ người lái được giới thiệu và năm 2021 vừa qua là sự có mặt của 2 phiên bản Athlete. Giá xe Mitsubishi Triton mới bản tiêu chuẩn tại Việt Nam là 630 triệu đồng, riêng 2 phiên bản Mitsubishi Triton Athlete có giá lần lượt là 760 triệu đồng và 885 triệu đồng. Video: Lý do đội đua Racing AKA chọn Mitsubishi Triton.