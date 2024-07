Cực phẩm Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024 "hàng thửa" tại Hà Nội

Mới đây, 1 chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024 mới 100%. Đây là xe mới khui công ở Việt Nam và lại được nhập ngoài, điều này chứng tỏ các công ty nhập khẩu tư nhân sẽ trở lại thị trường nhập siêu xe rất rộn ràng trong nửa cuối năm nay. Mức giá xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024 nhập ngoài tại Hà Nội này chưa được tiết lộ, chỉ biết rằng, các xe đời trước có giá từ 23 tỷ đến 44 tỷ đồng, tùy theo tình trạng xe, và quan trọng, xe mang biển số trắng "nộp đủ thuế", hay các loại biển được giảm thuế như NG và CV. Black Badge là phiên bản thể thao hơn của Rolls-Royce Cullinan Series II. Do đó, bản này chia sẻ nhiều điểm chung với "bản thường", nhưng một vài chi tiết thay đổi mang lại cảm giác thể thao hơn. Màu sơn ngoại thất đen bóng, càng làm tăng thêm vẻ sang trọng quyền quý cho SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024. Biểu tượng "thiếu phụ bay" - Spirit of Ecstasy, lưới tản nhiệt, viền đèn pha, viền cửa, ốp cửa hậu, chụp ống xả hay cản sau trên chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024 hàng thửa này đều được đổi sang giao diện tối màu, kết hợp với cửa sổ tối màu thay vì mạ chrome như các phiên bản thông thường. Ngoài ra, chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024 trong bài còn sở hữu thêm tùy chọn bộ mâm 5 chấu kép dạng nan hoa sơn 2 màu đối lập độc đáo. Đây là một trong các la-zăng thiết kế đẹp mắt nhất trên các dòng xe SUV hiện nay. Mở cửa bước vào bên trong khoang lái, chiếc xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024 đang được chào bán có nội thất bọc da màu cam Hermes và điểm ấn tượng là rất nhiều chi tiết của khoang lái ốp carbon bóng đắt tiền. Xe cũng có logo vô cực xuất hiện bậc cửa, đồng hồ của xe hay nằm trên cao, chính giữa của bệ tỳ tay hàng ghế sau. Những hình ảnh được công nhập khẩu xe chia sẻ cho thấy, chiếc xe Rolls-Royce Cullinan bản Black Badge 2024 này còn có ghế ngồi View Suite rất hấp dẫn được hoàn thành màu da bò bắt mắt. Ước tính chủ nhân phải chi ra số tiền hàng trăm triệu đồng để sở hữu bộ da nội thất của chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024 này nếu mua xe chính hãng. Nếu không sử dụng, bộ bàn ghế ngồi phía sau dành cho xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge sẽ tự động xếp lại. Đáng chú ý, phần trần xe mô phỏng bầu trời sao của Rolls-Royce cũng đã xuất hiện trên Cullinan với những hiệu ứng vô cùng độc đáo. Cốp sau của xe có thêm hai ghế phụ và bàn ăn cho việc cắm trại... Cuối cùng, hãng xe siêu sang Rolls-Royce còn cải thiện sức mạnh cho chiếc SUV siêu sang Cullinan Black Badge 2024 so với bản tiêu chuẩn. Cụ thể, xe vẫn được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít nhưng sản sinh công suất tối đa 592 mã lực, mạnh hơn 29 mã lực và mô-men xoắn cực đại tăng 50 Nm lên mức 900 Nm so với Rolls-Royce Cullinan bản tiêu chuẩn. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hệ thống đánh lái 4 bánh hoàn toàn mới dành cho xe Rolls-Royce Cullinan bản Black Badge, nhờ đó, xe dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Video: Giới thiệu Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024.

Mới đây, 1 chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024 mới 100%. Đây là xe mới khui công ở Việt Nam và lại được nhập ngoài, điều này chứng tỏ các công ty nhập khẩu tư nhân sẽ trở lại thị trường nhập siêu xe rất rộn ràng trong nửa cuối năm nay. Mức giá xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024 nhập ngoài tại Hà Nội này chưa được tiết lộ, chỉ biết rằng, các xe đời trước có giá từ 23 tỷ đến 44 tỷ đồng, tùy theo tình trạng xe, và quan trọng, xe mang biển số trắng "nộp đủ thuế", hay các loại biển được giảm thuế như NG và CV. Black Badge là phiên bản thể thao hơn của Rolls-Royce Cullinan Series II. Do đó, bản này chia sẻ nhiều điểm chung với "bản thường", nhưng một vài chi tiết thay đổi mang lại cảm giác thể thao hơn. Màu sơn ngoại thất đen bóng, càng làm tăng thêm vẻ sang trọng quyền quý cho SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024 . Biểu tượng "thiếu phụ bay" - Spirit of Ecstasy, lưới tản nhiệt, viền đèn pha, viền cửa, ốp cửa hậu, chụp ống xả hay cản sau trên chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024 hàng thửa này đều được đổi sang giao diện tối màu, kết hợp với cửa sổ tối màu thay vì mạ chrome như các phiên bản thông thường. Ngoài ra, chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024 trong bài còn sở hữu thêm tùy chọn bộ mâm 5 chấu kép dạng nan hoa sơn 2 màu đối lập độc đáo. Đây là một trong các la-zăng thiết kế đẹp mắt nhất trên các dòng xe SUV hiện nay. Mở cửa bước vào bên trong khoang lái, chiếc xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024 đang được chào bán có nội thất bọc da màu cam Hermes và điểm ấn tượng là rất nhiều chi tiết của khoang lái ốp carbon bóng đắt tiền. Xe cũng có logo vô cực xuất hiện bậc cửa, đồng hồ của xe hay nằm trên cao, chính giữa của bệ tỳ tay hàng ghế sau. Những hình ảnh được công nhập khẩu xe chia sẻ cho thấy, chiếc xe Rolls-Royce Cullinan bản Black Badge 2024 này còn có ghế ngồi View Suite rất hấp dẫn được hoàn thành màu da bò bắt mắt. Ước tính chủ nhân phải chi ra số tiền hàng trăm triệu đồng để sở hữu bộ da nội thất của chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024 này nếu mua xe chính hãng. Nếu không sử dụng, bộ bàn ghế ngồi phía sau dành cho xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge sẽ tự động xếp lại. Đáng chú ý, phần trần xe mô phỏng bầu trời sao của Rolls-Royce cũng đã xuất hiện trên Cullinan với những hiệu ứng vô cùng độc đáo. Cốp sau của xe có thêm hai ghế phụ và bàn ăn cho việc cắm trại... Cuối cùng, hãng xe siêu sang Rolls-Royce còn cải thiện sức mạnh cho chiếc SUV siêu sang Cullinan Black Badge 2024 so với bản tiêu chuẩn. Cụ thể, xe vẫn được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít nhưng sản sinh công suất tối đa 592 mã lực, mạnh hơn 29 mã lực và mô-men xoắn cực đại tăng 50 Nm lên mức 900 Nm so với Rolls-Royce Cullinan bản tiêu chuẩn. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hệ thống đánh lái 4 bánh hoàn toàn mới dành cho xe Rolls-Royce Cullinan bản Black Badge, nhờ đó, xe dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Video: Giới thiệu Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2024.