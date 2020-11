Cực phẩm McLaren Speedtail mới đến Nhật Bản gặp tai nạn

Siêu xe McLaren Speedtail hoàn toàn mới ra mắt vào tháng 10/2018 và thuộc dòng Ultimate Series của hãng xe Anh quốc. McLaren cho biết chỉ tạo ra 106 chiếc siêu xe 3 chỗ ngồi Speedtail để vừa mang tính độc lạ cũng như các khách hàng phải tranh nhau để sở hữu xe sớm. Trong cách phân bổ 106 chiếc siêu xe McLaren Speedtail trên thế giới, hãng xe Anh quốc chỉ dành ra 3 chiếc cho các đại gia ở Nhật Bản. Trong đó, chiếc McLaren Speedtail đầu tiên đến đây được cho vào giữa tháng 10 này và nhanh chóng được chủ nhân mang vào đường đua Fuji Speedway, nằm ở chân núi Phú Sĩ, Oyama, quận Sunto, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản để trải nghiệm tốc độ trong ngày hội xe McLaren ở Nhật Bản. Khá đáng tiếc là sau nhiều vòng chạy với những đoạn đường thẳng chủ nhân đã đưa chiếc McLaren Speedtail lên tốc độ 120 km/h đã không may gặp nạn. Nguyên nhân của vụ việc không được tiết lộ nhưng nhiều khả năng là người điều khiển đã bị mất kiểm soát. Một số nguồn tin có mặt ở hiện trường vụ tai nạn cho hay, hai người ngồi trên chiếc siêu xe 3 chỗ McLaren Speedtail không bị xây xước nào và chủ xe nhanh chóng quên đi chiếc McLaren Speedtail gặp nạn bằng cách điều khiển chiếc McLaren Senna của mình để hoàn thành xong ngày đua xe này. Chi tiết này đã gây sốc giới truyền thông quốc tế. Trước khi không may gặp nạn cùng chiếc siêu xe đắt đỏ McLaren Speedtail này, chủ nhân đã cho xe di chuyển trên nhiều tuyến đường ở Nhật Bản và nhận không ít sự quan tâm của cánh săn ảnh tại đây. Chiếc McLaren Speedtail này có màu trắng trùng màu sơn với chiếc McLaren Senna của đại gia này sở hữu trước đó. Xe có 3 chỗ ngồi với ghế bọc màu da bò. Ở trên McLaren Speedtail của đại gia Nhật Bản, hãng siêu xe Anh quốc trang bị cho xe bộ mâm đúc bằng hợp kim siêu nhẹ với thiết kế đa chấu theo hình cánh quạt. Ở phía trước, bộ mâm này sẽ được trang bị thêm bộ che khí được làm bằng sợi carbon. Trước đây, kiểu thiết kế này được sử dụng trên xe đua Công thức 1 cũng như nhiều loại xe đua LM, GTE khác. Được ra đời để tri ân siêu xe huyền thoại F1, McLaren Speedtail sở hữu không gian nội thất chỉ có 3 chỗ ngồi với ghế lái bằng sợi carbon nằm giữa. Tuy nhiên, sự tương đồng giữa F1 và Speedtail cũng dừng ở đây khi siêu xe mới của McLaren sử dụng hệ thống động cơ hybrid có công suất tối đa 1.035 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.149 Nm. Cụ thể, hệ thống hybrid này bao gồm động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, tạo ra cho siêu xe McLaren Speedtail công suất tối đa 746 mã lực và mô-men xoắn cực đại 799 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện là 308 mã lực và 347 Nm. Sức mạnh kể trên cộng với trọng lượng khô chỉ 1.430 kg, McLaren Speedtail có thể tăng tốc từ 0-300 km/h trong thời gian chỉ 12,8 giây. Như vậy, McLaren Speedtail có thời gian tăng tốc nhanh hơn 0,3 giây so với Bugatti Chiron vốn sở hữu công suất tối đa 1.479 mã lực. Ngoài ra, McLaren Speedtail còn có vận tốc tối đa 402 km/h Video: Speedtail - Mẫu xe nhanh nhất trong lịch sử Mclaren.

