Cực phẩm Lamborghini SC63 lọt vào "mắt xanh" của đại gia Minh Nhựa?

Đại gia Minh Nhựa là 1 trong những tay chơi siêu xe hàng đầu tại Việt Nam, con trai độc nhất của đại gia Phạm Văn Mười có thú vui rất đặc biệt với các cổ máy tốc độ, đó là ngắm nhiều hơn chạy, và thường xuyên đưa các siêu phẩm thuộc dòng hypercar, có giá trên 1 triệu đô la tại nước ngoài về nước, như Bugatti Veyron, Pagani Huayra hay mới đây nhất, siêu xe không mui McLaren Elva. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Minh Nhựa show hàng Lamborghini SC63 - mẫu xe đua Le Mans Daytona h (LMDh) do Lamborghini thiết kế và Ligier chế tạo để cạnh tranh ở các hạng Hypercar và GTP (Grand Touring Prototype) trong Giải vô địch sức bền thế giới FIA và Giải vô địch xe thể thao IMSA . Minh Nhựa chia sẻ, "Đang nghiên cứu món này (siêu xe đua), hay lắm nha, sẽ biến ước mơ thành hiện thực" để nói về chiếc siêu xe đua Lamborghini SC63. Trước đó, xe đua về Việt Nam chỉ dưới dạng tạm nhập tái xuất, để các hãng làm xe trưng bày, chỉ có 1 trường hợp cá biệt, là tay cò Phan Công Khanh đã nhập 1 chiếc xe đua McLaren Senna GTR về để chơi, nhưng sau đó đã tái xuất. Về chiếc xe đua Lamborghini SC63 mà Minh Nhựa đang để mắt đến, là vào ngày 17 /5/2022, Lamborghini chính thức công bố tham gia cả Giải vô địch sức bền thế giới và Giải vô địch xe thể thao IMSA bắt đầu từ mùa giải 2024, sử dụng thiết kế xe đua tuân thủ LMDh. SC63 sẽ tham gia tranh tài tại Chức vô địch Đua xe Thể thao Sức bền Thế giới FIA 2024 và Giải vô địch Đua xe Thể thao IMSA WeatherTech. Lamborghini thông báo rằng họ sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid, bao gồm động cơ đốt trong tăng áp kép 90° V8 và các thành phần hệ thống truyền động hybrid tiêu chuẩn do Williams Advanced Engineering, Bosch và Xtrac cung cấp, cho công suất kết hợp tối đa có thể là 671 mã lực. Mối quan hệ hợp tác với Iron Lynx để vận hành đội ngũ nhà máy được công bố vào tháng 11/2022. Sự hợp tác này sẽ bắt đầu với các chương trình GT3 do nhà máy hỗ trợ trong Giải vô địch sức bền IMSA SportsCar 2023 và Cúp sức bền châu Âu 2023 GT World Challenge, sẽ mở rộng thành những nỗ lực kép trong Giải vô địch sức bền thế giới FIA 2024 và Giải vô địch xe thể thao IMSA 2024. Giám đốc bộ phận Motorsport của Lamborghini, Giorgio Sanna, cho biết nhà sản xuất sẽ đặt mục tiêu chỉ chạy một chiếc xe duy nhất trong các phiên bản năm 2024 của WEC và IMSA, với kế hoạch tham gia kép cho giải đua 24 giờ Le Mans năm 2024, và có thể là vòng Circuit of the Americas của WEC. Lamborghini SC63 được ra mắt vào ngày 13/7/2023, ngày đầu tiên của Lễ hội tốc độ Goodwood 2023. Trong các cuộc phỏng vấn sau khi ra mắt chiếc xe, Sanna nói rằng Iron Lynx sẽ vẫn là nhà điều hành duy nhất của SC63 trong suốt vòng đời 4 năm của nó, kết thúc vào năm 2027. SC63 đã hoàn thành chuyến chạy thử đầu tiên tại Vallelunga Circuit vào đầu tháng 8 năm 2023. Tiếp theo là cuộc thử nghiệm đầy đủ đầu tiên của chiếc xe Imola vào ngày 10 và 11/8/2023. Nhiệm vụ lái xe cho cuộc thử nghiệm được phân chia giữa Mirko Bortolotti , Andrea Caldarelli và Daniil Kvyat , phụ trách 1500 km. Có một số sửa đổi đáng chú ý so với thông số kỹ thuật của chiếc xe đã trưng bày tại Goodwood, với buồng lái vuông vắn hơn, các cánh tà trên mui trước khe hút gió và các bộ phận mới ở cánh sau. Video: Giới thiệu siêu xe đua Lamborghini SC63.

