"Con bọ" Volkswagen Beetle Dune chạy lướt hơn 1,3 tỷ ở Hà Nội

Mẫu xe Volkswagen Beetle Dune mới ra mắt thế giới vào cuối 2015. Từng hứa hẹn về Việt Nam vào 2016, sau mẫu xe với biệt danh "con bọ" đã lỡ hẹn cho đến tận tháng 9/2017 mới ra mắt chính thức và phiên bản nâng cấp được bán ra chính hãng tại Việt Nam vào năm 2019 vừa qua. Volkswagen Beetle Dune 2019 được xem là thế hệ nối tiếp dòng xe "Con bọ" huyền thoại. Beetle của Volkswagen cho đến nay vẫn là một biểu tượng bất diệt của hãng xe Đức. Phiên bản Beetle Dune thế hệ mới này vẫn được lấy cảm hứng từ mẫu xe “cổ” Baja Bugs của thập niên 1960 với nhiều chi tiết thiết kế kiểu cách ở trong và ngoài xe. So với phiên bản thường, Beetle Dune nổi bật và khỏe khoắn hơn với nhiều thay đổi về thiết kế theo phong cách của một chiếc xe "con bọ" Beetle Type 1 cổ, được độ theo phong cách baja hay chạy đồi cát, đúng như tên gọi Dune của xe đã chỉ ra. Xe được trang bị cụm đèn pha Bi-xenon tích hợp đèn LED DRL, hệ thống đèn hậu LED tiêu chuẩn. Những thay đổi ở ngoại thất của xe dễ nhận ra nhất bao gồm bodykit thể thao cùng các tấm ốp nhựa xung quanh thân xe, lưới tản nhiệt hạ thấp sát gầm. Ngoài ra, phiên bản này còn có ốp gương màu bạc kim loại với thiết kế góc cạnh và một cánh đuôi đày cá tính gắn bên dưới kính phía sau. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim Canyon 18 inch, 5 cánh kép 2 tông màu độc đáo. Phía dưới cửa xe được trang trí với tấm nhụa ốp đen nhám lớn với tem “Dune”. Đuôi xe có thiết kế đầy thể thao với cánh lướt gió có tích hợp đèn phanh thứ 3, cụm đèn hậu Full-Led là tiêu chuẩn trên Dune thế hệ mới. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp xi-nhan báo rẽ. Bên trong nội thất của Beetle Dune mới cũng được Volkswagen hoàn thiện độc đáo hơn với các tấm ốp nhựa sơn màu mang phong cách thể thao, ghế bọc da 2 tông màu và chần chỉ tương phản. Xe được tích hợp sẵn hệ thống thông tin giải trí với màn hình 6,3 inch với đầy đủ các tính Bên cạnh đó, Beetle Dune còn sở hữu những trang bị như camera chiếu hậu và kiểm soát khoảng cách đỗ xe Park Distance, gói công nghệ Technology Package bổ sung thêm kiểm soát khí hậu hai vùng tự động Climatronic, cửa sổ trời chỉnh điện nghiêng và trượt, chìa khoá thông minh và nút bấm khởi động... So với đối thủ cùng phân khúc là mẫu xe MINI 3 cửa, dù có vòm mui cong tròn nhưng Beetle Dune, cũng như mọi phiên bản Beetle thế hệ mới khác đều có thể tích khoang hành lý lớn hơn 50l, đạt 310l. Nhờ có hàng ghế sau gập 50/50, khoang hành lý của xe thậm chí còn có thể "nới rộng" thành 905 lít. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe Beetle Dune chỉ được Volkswagen bán ra duy nhất một phiên bản động cơ đó là máy 2.0l tăng áp 4 xi-lanh thẳng hàng, đạt công suất tối đa 220 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Xe được trang bị hệ dẫn động cầu trước và hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp. Mẫu xe New Beetle Dune 2019 không chỉ dành riêng cho những tín đồ thời trang, theo đuổi hình ảnh retro hoài cổ và vẫn đam mê sự hiện đại, thể thao. Xe sở hữu các trang bị an toàn tiêu chuẩn như phanh ABS, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc...Giá xe Volkswagen Beetle Dune 2019 khi ra mắt chính hãng bán ra từ 1,469 tỷ đồng tại Việt Nam. Chiếc xe trong bài viết hiện đang được chủ nhân chào bán với mức giá hơn 1,3 tỷ đồng, xe đã được đăng ký biển Hà Nội và mới chỉ lăn bánh khoảng 6000km. Video: Chi tiết Volkswagen Beetle Dune mới tại Việt Nam.

