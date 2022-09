Có nên mua Toyota Yaris, chạy như Vios gần 600 triệu tại Việt Nam?

Thời điểm cách đây khoảng 10 năm, lượng xe Toyota Yaris tại Việt Nam xuất hiện tương đối nhộn nhịp. Mặc dù nằm chung phân khúc hạng B nhưng Yaris hoàn toàn khác biệt so với người anh em sedan Vios của mình từ giá bán, trang bị, tới định vị sản phẩm. Toyota Yaris và Vios chia sẻ với nhau rất nhiều điểm chung, tuy nhiên giữa hai mẫu xe hạng B của nhà Toyota cũng tồn tại những khác biệt. Người sở hữu Toyota Vios có thể sử dụng xe như phương tiện đi lại hàng ngày phục vụ gia đình hoặc làm xe kinh doanh kiếm tiền. Nhưng người sở hữu Yaris lại hoàn toàn khác. Xe thường chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển của cá nhân; chủ xe thường là người có điều kiện kinh tế nhưng không thích xe sang phô trương, mà nghiêng nhiều hơn tới sự tiện dụng, bền bỉ hay có thể là sức nặng đến từ logo Toyota. Với thông số DxRxC: 4.145 x 1.730 x 1.500 mm; trục cơ sở đạt 2.550 mm, Toyota Yaris thế hệ 2 (đời 2019) thực sự là một mẫu xe hào phóng về mặt kích thước tổng thể so với các đối thủ trong cùng phân khúc hatchback hạng B. Cả không gian cốp lẫn 2 hàng ghế đều có thể phục vụ rất tốt đối tượng người dùng xe gia đình. Về thiết kế, Toyota Yaris 2019 có kiểu dáng gần như giống hoàn toàn người anh em Toyota Vios của mình. Phần đầu xe được bố trí rất hài hòa và có hơi hướng gọn gàng, hiện đại. Riêng phần cốp sau xe đã được tinh chỉnh khác biệt, đem lại không khí sang trọng và phá cách cho Yaris. Khi lăn bánh trên phố, Toyota Yaris sẽ đem lại cho người đi đường cảm giác quen thuộc, đến từ thương hiệu Toyota và những điểm thiết kế chia sẻ chung với người anh em Vios. Tuy nhiên xe vẫn giữ được không khí khác biệt, nhờ phần đuôi xe thiết kế hiện đại, điệu đà để phân biệt với mẫu sedan phổ thông hạng B. Về trang bị, Toyota Yaris 2019 tỏ ra khá “khiêm tốn” khi chỉ sở hữu hệ thống đèn chiếu sáng chính dạng Halogen có bi cầu tăng sáng, đi kèm đèn demi LED. Cùng với đó, trang bị phanh đĩa có mặt trên cả 4 bánh xe, thay vì chỉ 2 bánh trước như người anh em Vios giá rẻ. Không gian bên trong xe được coi là một điểm cộng lớn của Toyota Yaris 2019. Tương tự như người anh em Vios - mặc dù chỉ nằm trong phân khúc xe hạng B - tuy nhiên xe hoàn toàn có thể cung cấp chỗ ngồi thoải mái cho 5 người lớn trong những hành trình di chuyển. Sự thoải mái của Toyota Yaris còn đến từ cách bố trí hệ thống khung gầm, các cột A - B - C, đem lại tầm nhìn rất thoáng và rộng cho tài xế, từ đó hạn chế điểm mù và góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Tầm nhìn thoáng đãng cũng giúp các hành khách trên xe cảm thấy thoải mái hơn, giảm mệt mỏi căng thẳng nhất là khi di chuyển chặng dài. Bên cạnh đó, nhược điểm khá lớn trên Yaris 2019, đó là các hành khách không được chiều chuộng về mặt giải trí, khi xe chỉ được trang bị màn hình Pioneer kích thước nhỏ, điều hòa tự động một vùng - không có cửa gió hay cổng sạc phía sau và thậm chí, còn thiếu vắng cả Cruise control - trang bị tưởng chừng như rất cơ bản trong thế giới xe hơi ở thời điểm thế kỷ XXI. Bù lại, Toyota Yaris 2019 nói riêng và xe hơi xuất xứ Nhật Bản nói chung đều sở hữu một điểm mạnh lớn tại thị trường Việt Nam - đó là điều hoà làm mát nhanh và sâu. Đây là một trang bị vô cùng hữu ích, đánh bật các mẫu xe phổ thông đến từ Hàn Quốc hay Âu Mỹ. Tuy nhiên xe cũng thiếu vắng cửa gió hay cổng sạc cho hàng ghế sau. Bộ ghế ngồi bọc da màu be hạn chế bám bẩn và thực sự vẫn giữ được không khí cao cấp và sự bền bỉ cũng như mức độ êm ái sau 3 năm sử dụng. Cả các vị trí tay hành khách thường xuyên thao tác cầm nắm, như tay nắm cửa, táp-pi, cần số, phanh tay, vô-lăng… đều vẫn rất nuột nà về mặt thị giác và mượt mà về khả năng hoạt động. Yaris 2019 sở hữu những trang bị an toàn như: cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và đặc biệt là 7 túi khí quanh xe, cam lùi và không có cảm biến phía sau. Nằm bên dưới nắp capo, Toyota Yaris sử dụng động cơ 2NR-FE quen thuộc, với cấu hình 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 107 mã lực và 140Nm khi kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Ưu điểm của loại động cơ - hộp số này cũng có thể coi là yếu tố làm nên danh tiếng của thương hiệu Toyota: đơn giản - hiệu quả; bền bỉ - tiết kiệm. Trải nghiệm vận hành thực tế, xe chỉ tiêu tốn 5,5 - 6L/100km đường hỗn hợp - một con số thực sự tiết kiệm về khía cạnh tiêu thụ nhiên liệu. Bên cạnh đó, mặt trái của hộp số CVT mượt mà, đó là hệ thống này sẽ cần thời gian để có thể tăng tốc, chứ không thể đem đến gia tốc lớn - những cú bứt tốc mạnh mẽ khi đạp sâu chân ga. Kèm theo đó, tiếng gầm gào cũng sẽ vọng vào khoang lái rất rõ ràng. Tuy nhiên với tham chiếu là một mẫu xe đô thị hàng ngày thì điều này có thể chấp nhận được. Việc cầm lái Toyota Yaris - tương tự như người anh em Vios - đem lại cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng cho người điều khiển. Các trang bị được bố trí đơn giản, dễ điều khiển, không đòi hỏi người lái phải mất thời gian làm quen. Mọi thao tác đều thuận tiện nhờ hệ thống nút bấm cơ, không hề có màn hình cảm ứng. Toyota Yaris được trang bị hệ thống treo MacPherson phía trước và thanh xoắn phía sau, đề cao mục tiêu đem lại sự bền bỉ, êm ái cho hành khách. Vô-lăng xe được thiết kế hơi nặng: đem lại cảm giác đầm lì trên đường trường, đường cao tốc nhưng sẽ khá vất vả cho người điều khiển khi phải xoay trở trong không gian hẹp ở vận tốc thấp, ví dụ như lúc đánh xe ra vào điểm đỗ hay lưu thông trong những con ngõ nhỏ chật hẹp. Tổng kết nhanh, khác biệt lớn nhất của Toyota Yaris so với Vios chính là tệp khách hàng. Đây chắc chắn không phải là một mẫu xe “ngon bổ rẻ” như Vios - vốn được ưa chuộng để sử dụng làm xe kinh doanh dịch vụ “cày tiền” hoặc xe gia đình. Với mức giá xe Toyota Yaris 2019 chưa tới 600 triệu đồng, sau 3 năm sử dụng đây cũng là một sự lựa chọn “an toàn”: xuất xứ nhập khẩu, thương hiệu mạnh, không cần chăm bẵm, rộng rãi, bền bỉ, dễ sử dụng, thiết kế trung tính nhưng trang bị tiện nghi kém và cảm giác lái không có gì quá đặc biệt. Video: Đánh giá xe Toyota Yaris 2018 nhập khẩu tại Việt Nam.

