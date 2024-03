Có nên mua Mazda6 2018 cũ tại Việt Nam giá từ hơn 400 triệu đồng?

Trong tầm giá 400-600 triệu đồng, người mua ôtô hiện nay có thể hướng đến các dòng sedan hạng A và B mới toanh,... Thậm chí có thể chinh phục một số dòng xe gầm cao như KIA Sonet, Toyota Raize, Hyundai Venue. Nhưng đối với người yêu thích xe sedan cỡ D, muốn sở hữu ôtô cũ thì Mazda6 2018 đã qua sử dụng là một trong những gợi ý phù hợp. So với việc sở hữu một chiếc xe mới tầm giá 600 triệu đồng không phong phú về trang bị và không gian chật hẹp thì mẫu xe sedan Mazda6 2018 nói riêng hay các mẫu sedan cỡ D nói chung mang đến cho người dùng một không gian rộng rãi, động cơ mạnh mẽ, trang bị đa dạng cùng sự đánh giá cao từ phía người dùng trong nhiều năm qua. Giá xe Mazda6 2018 mềm hơn so với đối thủ cùng phân khúc. Chẳng Toyota Camry cùng đời đang được chào bán với giá 655-830 triệu đồng, Honda Accord có giá 650-666 triệu đồng. Sự chênh lệch này cũng mang lại sức hút đáng kể cho Mazda6. Mazda6 là một trong những mẫu xe chậm nâng cấp tại Việt Nam. Cho đến thời điểm hiện tại, Mazda6 hiện mới chỉ trải qua các đợt nâng cấp nhẹ, chưa bước sang thế hệ mới nên xe sản xuất 2018 không khác biệt nhiều so với xe đời mới đang bán ra hiện nay. Nhờ có kích thước tổng thể lớn (4.865 x 1.840 x 1.450 mm và trục cơ sở 2.830 mm), Mazda6 mang đến một không gian nội thất rộng rãi, thoáng đãng, điều mà các mẫu sedan cỡ B và SUV cỡ A khó có thể làm được. Nếu xét riêng về khía cạnh trang bị tiện nghi, Mazda6 có sự vượt trội về trang bị so với các dòng xe sedan hay SUV ở phân khúc xe cỡ A và cỡ B. Trên bản 2.0 Premium 2018 có hệ thống đèn pha LED Projector thích ứng thông minh, mở rộng góc chiếu khi vào cua, mâm 19 inch, đèn hậu LED. Khoang xe được chế tác từ vật liệu nhựa mềm và phủ da ở nhiều vị trí, Ghế trước chỉnh điện, ghế lái có tính năng ghi nhớ vị trí. Ngoài ra, xe còn tích hợp một loạt tính năng hiện đại như cửa sổ trời, phanh tay điện tử, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, màn hình giải trí 7 inch đặt trên cao, 11 loa Bose,... Tại thời điểm sản xuất, những tính năng này của Mazda6 được xem là vượt trội nhất phân khúc. Xe được trang bị khối động cơ 2.0L, sản sinh công suất 153 mã lực, mô-men xoắn tối đa 210Nm. Khối động cơ này kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Sau 7 năm sử dụng, Mazda6 2018 đã hết hạn bảo hành và có thể phát sinh một số vấn đề mà người mua cần lưu tâm. Đầu tiên là một số bệnh vặt có thể xuất hiện như lỗi gương gập điện khiến chúng khó đóng/mở, đặc biệt khi xe hoạt động dưới trời mưa. Đối với một chiếc xe đã vận hành trong suốt thời gian dài với số ODO thực tế dao động từ 30.000-90.000 km thì độ hao mòn của linh kiện cũng đã dần bộc lộ. Để xe hoạt động trơn tru, người dùng phải tự chi một khoản tiền khá lớn cho gói bảo dưỡng toàn diện mới yên tâm sử dụng. Ngoài ra, Mazda6 cũng bộc lộ một số nhược điểm mà người mua phải "thích nghi" như: hệ thống giải trí không kết nối Apple CarPlay, Android Auto nên người dùng không thể kết nối điện thoại thông minh để sử dụng các tính năng dẫn đường thông qua màn hình chính trên xe. Lớp da bọc bên trong có dấu hiệu xuống cấp, đặc biệt là đối với những chiếc xe không được chủ chăm sóc, giữ gìn. Nhược điểm này chỉ có thể khắc phục bằng cách tốn thêm khoản tiền bọc lại nếu thấy cần thiết. Do Mazda6 có trọng lượng lớn khiến khối động cơ 2.0L phải làm việc vất vả hơn, tiêu tốn nhiên liệu hơn so với các dòng xe cỡ nhỏ, đời mới. Độ cách âm của xe chưa thực sự ấn tượng. Để chọn được chiếc xe chất lượng, hạn chế tối đa những nhược điểm đã nêu trên, bạn nên chọn mua xe Mazda6 2018 tại các showroom xe cũ uy tín. Dành thời gian lái thử và nên nhờ người có kinh nghiệm hoặc bên thứ 3 check xe để loại bỏ những chiếc xe kém chất lượng hoặc không được chăm sóc tốt trong quá trình sử dụng. Video: Mazda 6 2020 đẹp, an toàn nhưng chưa bằng Toyota Camry?

Trong tầm giá 400-600 triệu đồng, người mua ôtô hiện nay có thể hướng đến các dòng sedan hạng A và B mới toanh,... Thậm chí có thể chinh phục một số dòng xe gầm cao như KIA Sonet, Toyota Raize, Hyundai Venue. Nhưng đối với người yêu thích xe sedan cỡ D, muốn sở hữu ôtô cũ thì Mazda6 2018 đã qua sử dụng là một trong những gợi ý phù hợp. So với việc sở hữu một chiếc xe mới tầm giá 600 triệu đồng không phong phú về trang bị và không gian chật hẹp thì mẫu xe sedan Mazda6 2018 nói riêng hay các mẫu sedan cỡ D nói chung mang đến cho người dùng một không gian rộng rãi, động cơ mạnh mẽ, trang bị đa dạng cùng sự đánh giá cao từ phía người dùng trong nhiều năm qua. Giá xe Mazda6 2018 mềm hơn so với đối thủ cùng phân khúc. Chẳng Toyota Camry cùng đời đang được chào bán với giá 655-830 triệu đồng, Honda Accord có giá 650-666 triệu đồng. Sự chênh lệch này cũng mang lại sức hút đáng kể cho Mazda6. Mazda6 là một trong những mẫu xe chậm nâng cấp tại Việt Nam. Cho đến thời điểm hiện tại, Mazda6 hiện mới chỉ trải qua các đợt nâng cấp nhẹ, chưa bước sang thế hệ mới nên xe sản xuất 2018 không khác biệt nhiều so với xe đời mới đang bán ra hiện nay. Nhờ có kích thước tổng thể lớn (4.865 x 1.840 x 1.450 mm và trục cơ sở 2.830 mm), Mazda6 mang đến một không gian nội thất rộng rãi, thoáng đãng, điều mà các mẫu sedan cỡ B và SUV cỡ A khó có thể làm được. Nếu xét riêng về khía cạnh trang bị tiện nghi, Mazda6 có sự vượt trội về trang bị so với các dòng xe sedan hay SUV ở phân khúc xe cỡ A và cỡ B. Trên bản 2.0 Premium 2018 có hệ thống đèn pha LED Projector thích ứng thông minh, mở rộng góc chiếu khi vào cua, mâm 19 inch, đèn hậu LED. Khoang xe được chế tác từ vật liệu nhựa mềm và phủ da ở nhiều vị trí, Ghế trước chỉnh điện, ghế lái có tính năng ghi nhớ vị trí. Ngoài ra, xe còn tích hợp một loạt tính năng hiện đại như cửa sổ trời, phanh tay điện tử, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, màn hình giải trí 7 inch đặt trên cao, 11 loa Bose,... Tại thời điểm sản xuất, những tính năng này của Mazda6 được xem là vượt trội nhất phân khúc. Xe được trang bị khối động cơ 2.0L, sản sinh công suất 153 mã lực, mô-men xoắn tối đa 210Nm. Khối động cơ này kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Sau 7 năm sử dụng, Mazda6 2018 đã hết hạn bảo hành và có thể phát sinh một số vấn đề mà người mua cần lưu tâm. Đầu tiên là một số bệnh vặt có thể xuất hiện như lỗi gương gập điện khiến chúng khó đóng/mở, đặc biệt khi xe hoạt động dưới trời mưa. Đối với một chiếc xe đã vận hành trong suốt thời gian dài với số ODO thực tế dao động từ 30.000-90.000 km thì độ hao mòn của linh kiện cũng đã dần bộc lộ. Để xe hoạt động trơn tru, người dùng phải tự chi một khoản tiền khá lớn cho gói bảo dưỡng toàn diện mới yên tâm sử dụng. Ngoài ra, Mazda6 cũng bộc lộ một số nhược điểm mà người mua phải "thích nghi" như: hệ thống giải trí không kết nối Apple CarPlay, Android Auto nên người dùng không thể kết nối điện thoại thông minh để sử dụng các tính năng dẫn đường thông qua màn hình chính trên xe. Lớp da bọc bên trong có dấu hiệu xuống cấp, đặc biệt là đối với những chiếc xe không được chủ chăm sóc, giữ gìn. Nhược điểm này chỉ có thể khắc phục bằng cách tốn thêm khoản tiền bọc lại nếu thấy cần thiết. Do Mazda6 có trọng lượng lớn khiến khối động cơ 2.0L phải làm việc vất vả hơn, tiêu tốn nhiên liệu hơn so với các dòng xe cỡ nhỏ, đời mới. Độ cách âm của xe chưa thực sự ấn tượng. Để chọn được chiếc xe chất lượng, hạn chế tối đa những nhược điểm đã nêu trên, bạn nên chọn mua xe Mazda6 2018 tại các showroom xe cũ uy tín. Dành thời gian lái thử và nên nhờ người có kinh nghiệm hoặc bên thứ 3 check xe để loại bỏ những chiếc xe kém chất lượng hoặc không được chăm sóc tốt trong quá trình sử dụng. Video: Mazda 6 2020 đẹp, an toàn nhưng chưa bằng Toyota Camry?